痞子殿下｜陳瀅拒扮雞寧做狗 狂𥄫朱敏翰心口網民嗌正
《痞子殿下》陳瀅拍MV堅拒扮雞
現年32歲的陳瀅入行不經不覺已經有12年，多年來她經歷過不少負評，仲曾經被網民狂插「係雞係公廁」！近日拍《痞子殿下》宣傳版MV時，劇組工作人員叫陳瀅扮雞（真雞），點知被陳瀅堅決拒絕，寧願去扮汪汪狗，唔知係咪仲好介意網民當年瘋狂攻擊她「係雞係公廁」呢？
朱敏翰被逼露點 引陳瀅喪𥄫
在MV內幕流出的影片中，仲可以見到陳瀅塊面對正被拉開上衫的朱敏瀚心口，似乎正要有所動作，朱敏瀚身後的孟希璘更用畫筆指著朱敏瀚的「點」，似乎意有所指。另一個鏡頭，就見到陳瀅一邊嗌住「千刀BB」，一邊直接上手拉開朱敏瀚件衫，狂𥄫他的「點」！
MV被笑似Audio Video現場
網民睇完片後紛紛留言嗌正，更話「陳瀅哄到塊面咁埋好似想咬啖人哋心口？」、「專門攻擊人哋『點』」、「朱朱應該好舒服」、「Audio Video現場，咪心邪」等等，但亦有網民話「女玩男當然無問題，男玩女畀人告，洗定八月十五」、「重點係成日話D乜鬼男女平等，條友咁畀D女玩就得，掉轉實話有辱女性」等。
重溫陳瀅回答被指「係雞係公廁」
2015年陳瀅拍完《女人俱樂部》及《四個女仔三個BAR》等無綫劇後開始人氣急升，本刊當年曾就一眾網民的負評對她進行訪問，結果因她在訪問中讀出網民的網名「朱晨麗」和「係雞係公廁」這句留言，而引來陳瀅話朱晨麗「係雞係公廁」的搞笑誤會！其實睇完這段訪問影片，好多網民都對陳瀅改觀，大讚她笑容甜美之餘對答亦好得體，EQ亦好高。
即睇東方新地《星星負皮卷》陳瀅篇：
仲有《痞子殿下》「首振鎮天團」MV內幕流出：
仲有正版「首振鎮天團」MV：
網民狂問：「我究竟睇咗啲咩？」
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