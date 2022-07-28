痞子殿下

痞子殿下｜陳瀅拒扮雞寧做狗 狂𥄫朱敏翰心口網民嗌正

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無綫新劇《痞子殿下》將由8月1日（下周一）起，逢星期一至五晚上8時半在翡翠台播出，近日劇組為宣傳就推出了一首Rap歌MV，由劇中5位主角周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW（王灝兒）、張頴康組成的限定組合「首振鎮天團」唱出，日前在流出的MV內幕中，更見到女主角陳瀅非常奔放的一面！

痞子殿下 無綫新劇《痞子殿下》由前排左起）張頴康、周嘉洛、朱敏瀚、後排左起）麥美恩、陳瀅、JW等主演。
無綫新劇《痞子殿下》由（前排左起）張頴康、周嘉洛、朱敏瀚、（後排左起）麥美恩、陳瀅、JW等主演。（圖片來源：[email protected]

《痞子殿下》陳瀅拍MV堅拒扮雞

現年32歲的陳瀅入行不經不覺已經有12年，多年來她經歷過不少負評，仲曾經被網民狂插「係雞係公廁」！近日拍《痞子殿下》宣傳版MV時，劇組工作人員叫陳瀅扮雞（真雞），點知被陳瀅堅決拒絕，寧願去扮汪汪狗，唔知係咪仲好介意網民當年瘋狂攻擊她「係雞係公廁」呢？

痞子殿下 「首振鎮天團」Rap歌MV拍攝花絮內幕流出。
「首振鎮天團」Rap歌MV拍攝花絮內幕流出。（圖片來源：[email protected] Saw 先）
痞子殿下 原來拍攝時有工作人員叫陳瀅扮雞，仲即場做埋雞拍翼的動作做示範。
原來拍攝時有工作人員叫陳瀅扮雞，仲即場做埋雞拍翼的動作做示範。（圖片來源：[email protected] Saw 先）
痞子殿下 但陳瀅卻堅決say no，話：「唔做雞呀！」
但陳瀅卻堅決say no，話：「唔做雞呀！」（圖片來源：[email protected] Saw 先）
痞子殿下 最後陳瀅寧願扮演汪汪狗。
最後陳瀅寧願扮演汪汪狗。（圖片來源：[email protected] Saw 先）
痞子殿下 畀JW鬧係Bad dog！
畀JW鬧係Bad dog！（圖片來源：[email protected] Saw 先）

朱敏翰被逼露點 引陳瀅喪𥄫

在MV內幕流出的影片中，仲可以見到陳瀅塊面對正被拉開上衫的朱敏瀚心口，似乎正要有所動作，朱敏瀚身後的孟希璘更用畫筆指著朱敏瀚的「點」，似乎意有所指。另一個鏡頭，就見到陳瀅一邊嗌住「千刀BB」，一邊直接上手拉開朱敏瀚件衫，狂𥄫他的「點」！

痞子殿下 朱敏瀚被三女圍住研究Lin頭，學七師傅話齋，畫面好淫邪。
朱敏瀚被三女圍住研究「點」，學七師傅話齋，畫面好露骨。（圖片來源：[email protected] Saw 先）
痞子殿下 另一個鏡頭中，陳瀅拉開朱敏瀚件衫，繼續狂𥄫其Lin頭。
另一個鏡頭中，陳瀅拉開朱敏瀚件衫，繼續狂𥄫其「點」。（圖片來源：[email protected] Saw 先）
痞子殿下 朱敏瀚面無表情雙手護胸。
朱敏瀚面無表情雙手護心口。（圖片來源：[email protected] Saw 先）
痞子殿下 最後由周嘉洛衝出嚟撞開陳瀅，英雄救「美」。
最後由周嘉洛衝出嚟撞開陳瀅，英雄救「美」。（圖片來源：[email protected] Saw 先）

MV被笑似Audio Video現場

網民睇完片後紛紛留言嗌正，更話「陳瀅哄到塊面咁埋好似想咬啖人哋心口？」、「專門攻擊人哋『點』」、「朱朱應該好舒服」、「Audio Video現場，咪心邪」等等，但亦有網民話「女玩男當然無問題，男玩女畀人告，洗定八月十五」、「重點係成日話D乜鬼男女平等，條友咁畀D女玩就得，掉轉實話有辱女性」等。

痞子殿下
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
痞子殿下
（圖片來源：網民留言截圖）

重溫陳瀅回答被指「係雞係公廁」

2015年陳瀅拍完《女人俱樂部》及《四個女仔三個BAR》等無綫劇後開始人氣急升，本刊當年曾就一眾網民的負評對她進行訪問，結果因她在訪問中讀出網民的網名「朱晨麗」和「係雞係公廁」這句留言，而引來陳瀅話朱晨麗「係雞係公廁」的搞笑誤會！其實睇完這段訪問影片，好多網民都對陳瀅改觀，大讚她笑容甜美之餘對答亦好得體，EQ亦好高。

痞子殿下 陳瀅曾經被網民瘋狂攻擊「係雞係公廁」。
陳瀅曾經被網民瘋狂攻擊「係雞係公廁」。（圖片來源：[email protected]

即睇東方新地《星星負皮卷》陳瀅篇：

仲有《痞子殿下》「首振鎮天團」MV內幕流出：

仲有正版「首振鎮天團」MV：

網民狂問：「我究竟睇咗啲咩？」

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected] Saw 先、[email protected]資料或影片來源：[email protected][email protected] Saw 先、[email protected] (official)

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