痞子殿下｜陳瀅拒扮雞寧做狗 狂𥄫朱敏翰心口網民嗌正

無綫新劇《痞子殿下》將由8月1日（下周一）起，逢星期一至五晚上8時半在翡翠台播出，近日劇組為宣傳就推出了一首Rap歌MV，由劇中5位主角周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW（王灝兒）、張頴康組成的限定組合「首振鎮天團」唱出，日前在流出的MV內幕中，更見到女主角陳瀅非常奔放的一面！