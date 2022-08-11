痞子殿下︳擂台巨物砸頭被指影射MIRROR意外令網民不安：要求立即禁播

《痞子殿下》噚晚（10日）播出第8集，擂台戰招親一幕有重物擊中參賽者，情況同MIRROR紅館演唱會上月發生事故相似，有網民睇完留言話「好不安」，「要求立刻禁播周嘉洛等有關所有人演出影片」，仲批評「咁都抽得落，真係好x低質」。