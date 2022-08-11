痞子殿下︳擂台巨物砸頭被指影射MIRROR意外令網民不安：要求立即禁播
《痞子殿下》真抽水？ 實情係…
TVB劇集《痞子殿下》第8集出現重物擊中人片段，劇情講述JW（王灝兒）飾演的霍小妹舉行比武招親，張頴康為幫助朱敏瀚贏得美人歸，就出術將一箱箱重物射上擂台攻擊對手，其中一位參賽者被從天而降重物擊中壓倒，動彈不得。成個情節睇，真係同MIRROR演唱會事故有啲相似，實情係《痞子殿下》呢一幕喺上年進行拍攝，情節雷同實屬巧合呀。
第八集精華片段似是刻意沒有將木箱砸頭的片段剪入去：
朱敏瀚被封「吊神」 陳瀅大呻辛苦到喊
朱敏瀚日前在社交網上載吊威吔花絮片，片中朱仔一邊在穿吊威吔裝備、一邊搞笑吟詩：「日吊夜吊，廠吊完外景吊，天晴吊陰天吊，落雨都要吊。」網友睇完片段都戥朱仔辛苦，並搞笑留言：「你已經成為吊神」。其實四位主角周嘉洛、陳瀅、JW及朱仔拍攝該場比武招親十分辛苦，首次拍古裝的陳瀅受訪時笑言雖然喜歡吊威吔兼「郁嚟郁去」，但亦直言難頂拍攝時酷熱天氣：「記得有一次廠景接外景再接廠景咁吊威吔，嗰次真係攰到喊出嚟，最神奇係同一時間JW都喺附近喊緊，我哋攬住喊話：『好辛苦呀！』」JW則謂是首次體驗吊威吔：「吊威吔嗰啲位真係會瘀，同埋係好攰。」
立即睇朱敏瀚吊威也片
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朱敏瀚吊威也飛嚟飛去，睇見都牙煙。
同場加映：舞蹈員阿Mo已清醒
MIRROR第四場紅館演唱會發生嚴重事故，懸掛於半空的大熒幕意外墜落，壓傷兩名舞蹈員。其中阿Mo（李啟言）留院接受治療個多星期後，終於有好消息！阿Mo爸爸李盛林牧師上周日（7日）發出代禱信，透露阿Mo已清醒過來，能與外界簡單溝通。
阿Mo爸爸代禱信全文如下：
請為以下事情禱告及感謝神：
1. 啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通。往後更需要大家的禱告，鼓勵和同
行，祈盼他身心靈在神的恩典下，可以有機會盡快復元，與各人會面，盡可能重踏
舞台。
2. 感謝有好的醫護團隊專業醫治和照顧，讓啟言在危難中得見曙光。
3. 感謝全港市民及世界各地朋友為啟言祈禱及送上祝福。
4. 感謝有關部門在過去一星期檢疫期間申請恩恤探訪時的協調。
5. 盼香港政府成立的「跨部門工作小組」在調查後能有建設性的提議，以保障將來表
演者的安全。
6. 為我們家人在這突如其來，巨大的衝擊中能有足夠的時間和空間平伏情緒，專注啟
言的治療。
7. 繼續為在是次演唱會中受傷的另兩位舞者，阿峯及 Zisac , 並在此事件中受身心靈
影響的人士祈禱，盼能早日盡快恢復正常生活！
8. 感謝連日來關心守候的傳媒朋友，發揮新聞專業精神。願他們身心靈都平安。
顯微鏡發現鋼索斷口出現「金屬疲勞」紅館事故工作小組進行第二次會議
MIRROR紅館演唱會事件正由西九龍總區重案組跟進，康文署助理署長李子俊指熒幕意外跌落或與金屬疲勞有關，因經過顯微鏡檢查後，發現吊起熒幕的鋼索斷口出現「金屬疲勞」現象，但實際原因仍有待確定。另外，有消息指紅館事故工作小組會進行第二次會議，舞台附近的座椅亦已清拆，方便安排高空工程車進場進行下一步檢查行動。
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