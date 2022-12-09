《痞子殿下2 痞子無間道》寸爆「殿示城」 一句形容引發網友瘋狂聯想

今年8月播出的《痞子殿下》收視口碑俱佳，TVB早前在《無綫節目巡禮2023》上已率先預告會以原班人馬開拍續集《痞子殿下2》，近日就有這部續集的劇情簡介流出，講到明故事發生在「殿示城」，更有汪阿姐所講的「山頭林立」狀況出現，引發網友瘋狂聯想！