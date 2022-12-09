《痞子殿下2 痞子無間道》寸爆「殿示城」 一句形容引發網友瘋狂聯想
《痞子殿下2 痞子無間道》演員名單缺吳岱融
消息指這部續集已定名為《痞子殿下2 痞子無間道》，雖然話原班人馬演出，但暫時所見主演名單只有周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張頴康、曹永廉和麥美恩，有不少網友都留意到今次續集少了吳岱融參演，韋家雄也未見蹤影，此外在《痞子殿下》飾演女三的小寶陳嘉佳，也因為已離巢而無份演出續集。
《痞子殿下》續集惡搞「殿示城」
正當大家都以為《痞子殿下》的續集會繼續惡搞武俠世界時，《痞子殿下2 痞子無間道》卻大玩平行宇宙，以全新故事繼續在古裝街玩古今諷刺，近日流出的劇情簡介如下：
據報三不管的「殿示城」龍蛇混雜、山頭林立，衙門以往派出刺探的細作都失去聯絡、人間蒸發，該處充滿神秘感、陰森詭異。
官府捕快（周嘉洛飾）聯同新晉捕快（王灝兒飾）為追尋細作的下落，奉命前往殿示城，沿途遇上引路人（朱敏瀚飾），一同闖入龍潭虎穴。
眾人到達城內，發現別有洞天，車水馬龍、店舖林立，人人安居樂業，只見一片歌舞昇平、繁盛景象，就如人間樂土。負責人（陳瀅和張頴康飾）領首的戲班更是夜夜笙歌，每晚大台種類繁多、絡繹不絕，節目間更有商品廣告亂入。
然而一切真相皆為假象，繁華非繁華、捕快非捕快、細作非細作、壞人非壞人、好人非好人，一切反轉再反轉…
網友大讚：講抽水冇人叻得過TVB
「殿示城」明顯玩諧音惡搞TVB電視城，其中「山頭林立」一句來自汪阿姐金句，以乎意有所指，更引發網友們瘋狂聯想，網友都紛紛大讚：「講抽水真係冇人叻得過TVB」、「自黑可以去到幾盡」、「（監製）陳耀全識搞嘢」等等。
網友為「殿示城」兩大旗手起定名
有眼利網友睇見「山頭林立」一句，更搞笑幫手補充「殿示城」兩大旗手名字，建議編劇可以為兩人起名為「梁加庶/度支客」和「曾荔真/洛儀靈」，取自前TVB高層梁家樹、杜之克和現任TVB高層曾勵珍、樂易玲的名字諧音。
大家都好期待《痞子殿下》續集！
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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