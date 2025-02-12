痞子無間道｜何泳芍再做「哨牙珍」竟撞樣Labubu？自揭長戴假牙有嚴重後遺
《痞子無間道》何泳芍演陳瀅近身丫鬟金珍
《痞子無間道》由陳耀全Andy監製、張世昌編審，逢周一至五晚八點半於翡翠台播映，主要演員有周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW王灝兒、車婉婉、曹永廉、麥美恩、黃子恆、韋家雄、何泳芍等。其中飾演陳瀅近身丫鬟金珍的何泳芍（Honey），目擊符玲（陳瀅飾）因忘記將寶劍孭了上身、而慌失失地摷勻成間房尋劍，「哨牙珍」先是一副搖頭嘆息樣，之後再像小狗般頭岳岳示意寶劍就在陳瀅身上，並語帶鄉音拋出一句：「紹遮（小姐）呀，你真係唔好飲咁多忘情酒得唔得啫。」
「哨牙珍」Honey全程對著陳瀅吟吟沉沉，不過當陳瀅反問她為何不幫手執房時，「哨牙珍」即時畫風一轉大讚房間有藝術感；之後Honey又係威係勢慫恿陳瀅殺人，但當陳瀅叫氣勢十足的她代勞時，她卻突然笠水扮柔弱，十分搞笑。
唯一留到第二季角色造型 仲增加埋感情線
上一季已憑「哨牙珍」一角贏盡好評的Honey，這次冧莊再演「哨牙珍」，不但造型由醜變可愛，對白及發揮也比第一季增加不少。Honey接受TVB訪問時說：「第一季『哨牙珍』好突出，但其實冇乜戲份，只係一個好普通嘅村民，感恩因為監製鍾意呢個角色，所以我係唯一一個個嘅造型，係由第一季留到第二季都一樣。另外就係其實上季個角色係樣衰啲，大家易啲覺得好笑，但因為再玩樣衰驚大家悶，所以今次就希望轉玩偏可愛路線，初初有少少唔習慣，因為扮可愛搞笑個難度係高啲架。」
她笑言新造型獲同劇黃子恆笑指似Labubu，而她認真對比過後也確實覺得相似度高。Honey續指這次角色除了多了不少對白，後期更會迎來極大變化，還要處理不少感情場口：「多咗啲深層次發揮，唔係淨係搞笑。」並感激對手周嘉洛及陳瀅拍攝期間給予不少機會及意見。
長戴假牙搞到嘴都變形 陳瀅睇唔過眼出聲
由於今次要戴住假哨牙講對白，Honey透露事前專誠早了個多月戴著假牙練習說話，而且即使拍攝空檔也戴著假牙幫助入戲，豈料卻因而出事，Honey說：「練習主要係預防拍攝時黐脷根，我記得拍咗一個月左右，啲人開始唔為意我到底有冇戴假牙，因為我個嘴好似適應咗副假牙咁，包到實晒搞到我愈嚟愈唔哨牙。跟住有一日阿瀅好認真咁同我講，你一CUT機會就要除假牙，唔好再戴喇，佢話我個嘴已經完全融合咗棚牙，之後我戴少咗棚牙又真係突出番。」