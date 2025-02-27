痞子無間道｜5小花化身「美少女戰士」有料背景公開 仲有位美女學霸
5小花造型百變 潛力背景公開！
第二個重點，是捕長思朗（麥美恩飾）成功潛入壹將宮城後，決意召開青樓與四大門派抗衡，更派出四名黑面神手下燕尼瑪（史穎喬飾）、韓思丹（李海銅飾）、齊寶芳（曾文心飾）、鄧美欣（楚碧涵飾）及一名外援趙美詩（陳欣茵飾）出任名妓，五名「美少女捕快」在青樓開張當日，齊以真‧美少女裝束勁歌熱舞「海市蜃樓版美少女戰士」娛賓，獲不少網民大讚充滿青春氣息兼極盡視聽之娛外，並對曾文心的直立式一字馬為之驚艷，並大讚五位小花各有發揮，編排用心。
相關場口雖然播出時長只有約1分半鐘，但台前幕後付出的努力實在不容忽視，為了跳得好好睇睇，五位小花前後花了足足2日共12小時排舞，更專誠為了場口走進錄音室錄音。麥美恩的四名「黑面神手下」，自出場後一直備受關注，除了因為四人長期離奇地黑面外，四人的百變裝束亦贏盡關注，除了今次的美少女造型，還有可愛的女僕造型、古典美人造型及硬朗的捕快造型，絕對賞心悅目。
27歲曾文心拎過「潛質女藝人」
其實這四位黑面神手下都是無綫近年上位小花，位位都周身刀！先說去年在台慶勇奪「全台力撐潛質女藝人」的曾文心，曾於北京中央戲劇學院進修之餘，亦曾於北京國家大劇院演出，之後在24歲之齡透過參加藝員訓練班入行。除了今次的一字馬表現亮眼，文心之前在「爆血館」擂台上，因要避開史穎喬的直勾拳，亦展現了驚人的拗腰功架。
對此，27歲曾文心接受TVB.COM訪問時透露原來四歲開始已學芭蕾舞及中國舞，並會跳至少七種舞步：「好似民族舞、tapdancing、urban、現代舞、jazz等等⋯一直都有keep住偶爾跳下，讀書時都有加入學校嘅dance crew，我真係好鍾意跳舞、因為我好鍾意郁～」並笑言在《痞子》跳完美少女戰士後，令她重拾對跳舞的熱誠之餘，亦發掘了瑜伽方面的興趣，早前更成功考獲瑜伽導師牌。」
28歲史穎喬中國研究系碩士會彈古琴＋寫古文
而2020年因參加《衝上雲霄大選》入行的史穎喬，是中國語言及文學系學士兼中國研究系碩士，本身鍾情中國文化及古典文學的她，閒時會彈古琴、寫古文，中文根基紮實，曾獲《新四十二章》劇組邀請任中文顧問，同時亦憑同劇的「夏竹姬」一角掀起熱議。談到四位美少女長期面黑黑，史穎喬接受TVB.COM訪問時笑言是為了配合角色：「因為想表達出一種被逼娘為娼嘅感覺，就算心入面一萬個不願意，但因為要服從上司指令都要頂硬上，所以變咗成日面燶燶咁。」
31歲鄧美欣港姐出身 5呎7高䠷身形
2018年透過參選港姐入行的31歲鄧美欣，擁有5呎7高䠷身形，熱愛跑步、籃球、游水及行山等不同類型運動。曾參與《星空下的仁醫》、《逆天奇案2》及《新聞女王》拍攝工作的鄧美欣，《痞子》是其首個古裝劇，並笑言能夢想成真拍古裝相當開心。為了配合拍攝，美欣應監製要求出動愛犬「常威」飾演警犬：「最開心就係可以同佢一齊拍劇，同埋狗狗都有片酬架。」
28歲李海銅被封訓練班「班花」
2023年才透過藝訓班加入無綫的28歲李海銅，於修讀訓練班期間已有「班花」之稱，早前在《逆天奇案2》中一登場，雖然只有短短數秒的鏡頭兼零對白，但仍引發熱討，被譽為「絕色茶餐廳太子女」，獲讚仙氣爆燈。
28歲前J2女神陳欣茵前年離巢
飾演外援趙美詩的前J2女神陳欣茵（Yanyan），自2017年7月開始主持J2節目《#後生仔傾嚇偈》後，於2023年告別TVB，轉戰成為一名KOL。她不僅在社交媒體上活躍，還經常分享引人注目的性感照片。