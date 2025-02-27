痞子無間道｜5小花化身「美少女戰士」有料背景公開 仲有位美女學霸

《痞子無間道》昨晚（26日）劇情有兩大重點，第一個重點是公子（朱敏瀚飾）忽然自爆是「被遺忘的細作」，令費仁（周嘉洛飾）出盡板斧試探虛實企圖相認；同一時間，公子身邊突然出現了一名經常「情深款款」的男子阿七（李君妍飾），令阿強（JW飾）懷疑該人正是公子心上人小新（神秘男子）…