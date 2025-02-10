痞子無間道｜周嘉洛17分鐘「逃亡」黃金畫面 大騷胸肌用1招防走光
周嘉洛「逃亡」黃金畫面率先睇
首周劇情最大的震撼彈，是男主角周嘉洛將繼《痞子殿下》後，再度剝光豬「全裸」姿態上陣， 而且「裸露」時長更足足長達17分鐘，相當破格！而為配合電視尺度，嘉洛仔大部分時間都要化身「格仔洛」，除了會遭大量人士「鹹豬手」、與陳瀅連番唇槍舌劍之餘，還要不時跳上跳落、彈出彈入「逃亡」，以致負責「防走光」的「數碼格仔」也要經常「東奔西走」，相當搞笑。
周嘉洛穿幾條打底褲
嘉洛接受TVB.COM訪問時，直指這場17分鐘的「裸露」戲拍了足足3天，而且更不是連續三天，而是相隔一段頗長的時間再拍，嘉洛笑指若細心留意，不難發現他「時弗時唔弗」：「仔細會見到我身形唔連戲，有時大隻啲，有時又肥啲個線條冇咁靚。」嘉洛又揚言絕不怕走光，皆因單是打底褲也穿了數條：「Make Sure拍出嚟冇任何異樣。」並笑言有信心劇組後期會幫自己打重格，確保萬無一失。監製Andy則笑言：「其實嘉洛呢場『裸露戲』只係頭盤，嚟緊仲會有好多大家意想不到嘅破格場面架。」
周嘉洛 大騷健美身形
周嘉洛去年十月在社交平台上發放了7張沙灘半裸照，展現了他健美的胸肌、腹肌和麒麟臂，可見他平日花了不少時間去做運動，他更搞笑表示：「型到盡頭便是7th pic」一路睇落去，原來周嘉洛貼出的第7張相，是他戴上一副疑似過細的泳鏡後，雙眼變成「豆豉眼」的照片，加上他「依起棚牙」的笑容，更令人爆笑。
網民大讚：正到頂唔順
網民都紛紛大讚周嘉洛超型，又指他第7張相有著名喜劇角色Mr. Bean（戇豆先生）的感覺，亦有網民指他這張相驚變楊明：「型得嚟可以令人睇到笑，唔係人人做到」、「咁型得唔得㗎」、「點解唔著三角泳褲呀」、「又靚仔又大隻點搞啊」、「正到頂唔順呀」等。
好友朱敏翰都有留言讚他：「很可以。」何廣沛笑言：「咁fit你玩晒～」蔣祖曼亦話：「咁靚仔點攪呀？」胡蓓蔚就笑指：「覆機（腹肌）」亦有網民關心是誰幫周嘉洛手揸機拍攝。
周嘉洛回憑：只係陽光作怪
對於網民和好友們的盛讚，周嘉洛在回覆傳媒時，表示照片攝於一個月前，其實完全冇特別，直言自己好瘦，只係陽光作怪，令他的腹肌睇落更澎湃，他又解釋今次發佈相片純粹是想「77哋」搞吓笑，並指如果大家見到他真人，就知他的身形根本和平時一樣，並冇變成健壯的「大隻仔」。