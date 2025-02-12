痞子無間道｜李芷晴「二夫人」呆萌表情勁搶鏡 靠1方法入戲睇得又打得
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出名多角色的《痞子》系列，昨晚第二集再度彈出一個超出位組合，就是韋家雄的「四大花面老婆」，其中靚女小花李芷晴飾演嘅「跛腳二夫人」廖蚊（李芷晴飾）一出場，呆萌又精靈，深受觀眾喜愛！
李芷晴「二夫人」呆萌表情勁搶鏡
而韋家雄四大夫人中，以港姐出身的李芷晴最為吸睛，雖然面上多了疤痕，但芷晴一出場還是有不少網民大讚她靚女。而芷晴的角色亦相當搶焦，不但撐著拐杖出場，而且「表情包」畀到足，短短一幕食飯戲便做齊言聽計從、阿諛奉承、愕然、驚驚，兼港女上身扮天真發問「點解嘅」等狀態，加上全程樣子帶點呆萌，相當入屋。
李芷晴首挑戰打戲 全靠1招打得好睇！
李芷晴接受TVB.COM訪問時親解四位太太「甩頭甩髻」之謎：「其實劇情係講我哋四位好愛老公韋家雄，而且我哋四個都武功高強，成日為咗保護老公打到周身傷。但我哋嘅殘缺係無阻我哋嘅功夫嘅，仲暗示咗我哋每個人嘅能力添。我哋邊一樣嘢殘缺，其實就係擅長嗰樣嘢，呢樣嘢都幾有趣。」這次是芷晴首度挑戰打戲，對此她直呼有趣：「因為劇情話我哋真係好打得，所以武指全程都叫我哋要盡量要狠啲，同埋打嘅時候要嗌出聲，咁先有氣勢，好彩我之前有中國舞底子，都應付到。我覺得其實打戲同跳舞有啲相似，只係啲動作要果斷啲同埋要用力好多，希望出嚟嘅效果大家滿意啦。」
李芷晴擁呢項專業級資格勁有料
其實芷晴的跳舞根底確實相當好，已達十三級專業級資格的同時，芭蕾舞亦有六級初級基礎，之前芷晴在《香港小姐再競選》中便表演邊融合了中國舞及水墨畫的元素，大晒拗腰功架及一字馬，成功吸獲關注，最終獲得亞軍殊榮。自言性格害羞的芷晴，笑言跳舞不但能令她「唔驚驚」，亦是她決心加入演藝圈的轉捩點：「細個真係好鍾意中國舞，其實係因為中國舞，所以先發現自己鍾意表演。同埋以前有諗過考演藝嘅舞蹈degree，曾經有諗過向dancer方向發展。」
圖片來源：IG@step_bystep、TVB、TVB提供資料或影片來源：原文刊於新假期