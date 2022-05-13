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瘋火與膠七｜七師傅「挺胸」回應網民負皮 講真心話：我都唔知拍咗啲乜

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由七師傅（七仙羽）和火火主持的ViuTV節目《瘋火與膠七》播出至今負評如潮，有網民批評搞笑搞到過晒火位，又剪到唔清唔楚，甚至要求腰斬節目。面對網民劣評，七師傅心都累了，出千字文解畫。

七師傅與火火擔正的《瘋火與膠七》負評如潮，師傅忍唔住要出千字文解畫。
七師傅與火火擔正的《瘋火與膠七》負評如潮，師傅忍唔住要出千字文解畫。（圖片來源：[email protected]_qi_xian_yu_）

七師傅「挺胸」解畫 直言：我都唔知拍咗啲乜？

《瘋火與膠七》播幾耐就俾網民鬧幾耐，日前火火鬧到Sica爆喊一幕，一班直認是因為有Sica才追看節目的觀眾大感心悒，又批評ViuTV翻炒「鬧喊人」的整蠱橋非常老套。面對負皮滿天飛，七師傅心痛火火：「每次電視節目被人罵，特別是罵火火時，我就要挺胸(或挺身)出來帮忙解圍，大家不睇大人的面，都要睇細的，他還有兩個小孩要養，就放過他吧」，她又向網民訴心聲：「說實話，我都唔知拍咗啲乜？」

七師傅的千字文中提到，有日同火火食飯，剛巧對方在連登看討論黑晒面。不過師傅就自認免疫，因為她自嘲「夠膠」及從不看討論所以哈哈大笑﹐又形容自己性格像老虎，甚麼都睇化了「一叫置之」。

七師傅 今次就算「師傅愛你」都搞唔掂，師傅都話自己唔知拍咗啲乜。
今次就算「師傅愛你」都搞唔掂，師傅都話自己唔知拍咗啲乜。（圖片來源：[email protected]_qi_xian_yu_）
七師傅 Sica無啦啦畀人鬧到喊，睇到網民好心悒。
Sica無啦啦畀人鬧到喊，睇到網民好心悒。（圖片來源：《瘋火與膠七》節目截圖）

七師傅：我都唔知咩係「膠」？

七師傅向來被網民形容為「玩膠」，即無厘頭演出，對答聽落九唔搭八又好像有點道理，這就是她迷人之處，不過她卻說自己不明白甚麼是「膠」，她說：「當初電視台找我拍攝《瘋火與膠七》時，我到處問人『甚麼叫膠？』大家都未回覆我，我根本不明白甚麼是膠的含義，就好像白卡丶csl丶jm9… 我都不知道含義。」

師傅又說每朝8時開始拍攝拍到半夜1時，還要和疫情搏鬥，累得就快虛脫；加上解答信箱環節要回覆很多信，她說：「回答不可以正路，要考反應。嘩！腦力體力都累，加上又病，整個人好疲倦。」她又說：「拍攝時，我問火火『到底拍咗D乜？』火火也問返我同樣的話題。」

雖然網民經常形容七師傅「玩膠」，但她卻說自己不明白甚麼是「膠」？
雖然網民經常形容七師傅「玩膠」，但她卻說自己不明白甚麼是「膠」？（圖片來源：[email protected]_qi_xian_yu_）

七師傅：外國人都睇得明，其實笑中有淚

七師傅雖然一開始都唔知拍咗啲乜，不過她後來想想通了：「再拍下去，我終於明白了，其實全部都是笑中有淚丶笑藏玄機的時事評判，好有深義，只要靜下心看，你一定會懂。好多觀眾邊看邊哭，她們說能看透這些玄機隱喻，及種種的無奈。」她又提到自己家人是外國人，他們都看得過癮，希望大家能給予多點支持。

其實節目笑中有淚，雖然七師傅與火火都唔知拍緊乜，不過他們都落力演出。
其實節目笑中有淚，雖然七師傅與火火都唔知拍緊乜，不過他們都落力演出。（圖片來源：《瘋火與膠七》節目截圖）

聽完師傅解畫 網民：試下睇多幾集

七師傅解畫千字文出街後，有網民表示：「見7cf都解咗畫，明白咗負評，我都唔會再講啲咩，都拍完咗，改唔到。我會再試下睇多幾集，睇下有咩玄機，同埋多謝俾Sica我睇節目。」，亦有網民轉軚撐節目有深度：「有深度有內容有娛樂好笑會繼續支持，甚少節目牽涉哲學心理學與娛樂，感謝製作團隊 。」有讚當然有彈，更多網民表示因為Sica才收看節目，又指七師傅與火火已經冇貨賣。

七師傅
（圖片來源：網頁截圖）
七師傅
（圖片來源：網頁截圖）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_qi_xian_yu_、《瘋火與膠七》節目截圖

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