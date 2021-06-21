《瘋show快活人》主持連根拔 梁繼璋聲稱做殯儀食回頭草 被指為私怨剷除貴花田

曾志豪06年加入港台電視節目《頭條新聞》飾演「小豪子」一角，而為港人所認識，他亦是《瘋Show快活人》的主持之一，不過日前與拍檔貴花田完成恆常節目後，就接到台長通知被解僱，並由梁繼璋、李麗蕊和馬小強接手主持《瘋》，梁繼璋更食碗面，辭職D100時向老闆大班鄭經翰表示轉行殯儀業，如今返港台食回頭草，受盡抨擊。

撰文：東方新地｜圖片來源：新傳媒資料庫、曾志豪fb、IG圖片、梁繼璋IG圖片｜部份內容：新Monday