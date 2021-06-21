《瘋Show快活人》主持連根拔 梁繼璋聲稱做殯儀食回頭草 被指為私怨剷除貴花田
撰文：東方新地｜圖片來源：新傳媒資料庫、曾志豪fb、IG圖片、梁繼璋IG圖片｜部份內容：新Monday
《瘋Show快活人》突然換主持
港台前主持曾志豪和貴花田（陳寶玲），日前突然被即時解僱，不用主持港台節目《瘋Show快活人》，節目由梁繼璋、李麗蕊和馬小強接手主持。有網民即在梁繼璋的fb留言，稱他踢走曾志豪及貴花田令人失望，更有不少留言表示會罷聽該節目。
避免回應敏感問題
梁繼璋對於被指與貴花田曾經有私怨令對方被炒，他今日(6月21日)開咪接受訪問時表示：「好開心我哋呢個團隊由今日（21號）開始受邀主持節目發放正能量，相信觀眾好想聽我哋嘅聲音，我想講所有人事上嘅安排，我哋只係主持人，從來冇參與。」至於被問到他可有跟之前的網台D100交代離職後去向、是否講過轉職殯儀業，及港台何時邀他開咪等問題，梁繼璋則以「要返去做節目」為理由，一律聽而不答，急步離開。
D100高層對梁繼璋感失望
梁繼璋上周五(6月18日)在他主持的D100 Radio節目《D100上綱上線》內向聽眾道別，D100則在fb專頁播出以「梁繼璋點解要咁做？」為題的特輯，並由節目監製阿通聯同蔡浩樑（蔡蔡子）交代事件，蔡蔡子質疑問梁繼璋從沒提及去向，甚至連大班鄭經翰也不知他緊接返港台開咪，令人感到失望。
被指刻意隱瞞事實
蔡蔡子終於明白為甚麼梁繼璋不答應做到6月25日才離職，他隔空反問梁繼璋：「你有乜嘢辦法保證你嚟緊一年可以長做落去呢？港台會唔會同你講感情，唔炒你？如果你做咗兩個禮拜之後，有人篤灰話你做過啲乜，唔適合做《瘋Show快活人》，咁你咪冇得撈囉，咁你就去做殯儀，你唔使返嚟D100，啲自己友唔會原諒你，因為你呃佢哋，我當你係為錢，但你交代清楚件事，啲自己友無咁嬲。」最令人難接受是梁繼璋曾向大班表示轉行做殯儀並業，蔡蔡子說：「咁即係依家你同大班講當港台係殯儀館？」
曾志豪突遭解僱 全因港台籌備「復刻版」節目找經典主持人
曾志豪畢業於香港浸會大學傳理學院，及後就加入港台，並分別擔任《瘋Show快活人》和《中女宅男殺很大》擔任節目主持，亦同時在港台電視節目《頭條新聞》中，與吳志森一同以幽默輕鬆方式，來諷刺時弊；曾志豪亦因《頭條新聞》飾演「小豪子」、「徐副官」而為人所認識。
港台無情解僱
直至去年，節目《頭條新聞》在2020年6月19日播放最後一集後暫停製作，而曾志豪就繼續與貴花田及程振鵬為節目《瘋Show快活人》擔任主持。而6月18日曾志豪及貴花田完成恆常節目後，就接到台長通知，由於港台正籌備「復刻版」節目，需要找一些經典的主持人回巢擔任節目，所以由6月21日開始，《瘋Show快活人》將改由梁繼璋、李麗蕊及馬小強回歸擔任主持，而曾志豪、貴花田的工作形式將改為Freelance（自由工作），非公務員的合約制，完成工作後便與港台沒有任何關係，變相解僱。
曾志豪被解僱當日下午見媒體時就表示，台長解僱他的理由十分可笑，並估計其被解僱的真正原因是政治問題，特別是其言論是違反港台的主流政治氣氛。
曾志豪社交網留言：可惜無機會正式和聽眾說再見
由於曾志豪突然被港台解僱，因此他在其社文網上發出貼文，並留言表示：「各位，我已離開了香港電台，可惜無機會正式和聽眾說再見」。
曾志偉與貴花田聯手開live
6月21日梁繼璋返港台為《瘋Show快活人》開咪的同一時間，曾志豪則在社交網「瘋Show快活人」Page自行在家「開咪」，單拖開直播同電台打對台，他表示好多人都擔心貴花田，他曾與對方老公阿華聯絡，對方指貴花田晚晚好開心，叫聽眾不用擔心，而他希望繼續帶歡樂畀大家，並多謝逾2,500人支持他的Live，他與貴花田會繼續利用此平台做「節目」。