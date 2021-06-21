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《瘋Show快活人》主持連根拔 梁繼璋聲稱做殯儀食回頭草 被指為私怨剷除貴花田

東方新地 - 娛聞

曾志豪06年加入港台電視節目《頭條新聞》飾演「小豪子」一角，而為港人所認識，他亦是《瘋Show快活人》的主持之一，不過日前與拍檔貴花田完成恆常節目後，就接到台長通知被解僱，並由梁繼璋、李麗蕊和馬小強接手主持《瘋》，梁繼璋更食碗面，辭職D100時向老闆大班鄭經翰表示轉行殯儀業，如今返港台食回頭草，受盡抨擊。

撰文：東方新地｜圖片來源：新傳媒資料庫、曾志豪fb、IG圖片、梁繼璋IG圖片｜部份內容：新Monday

《瘋Show快活人》突然換主持

港台前主持曾志豪和貴花田（陳寶玲），日前突然被即時解僱，不用主持港台節目《瘋Show快活人》，節目由梁繼璋、李麗蕊和馬小強接手主持。有網民即在梁繼璋的fb留言，稱他踢走曾志豪及貴花田令人失望，更有不少留言表示會罷聽該節目。

梁繼璋
梁繼璋突然辭去D100的工作，返回港台開咪。（圖片來源：梁繼璋fb）
梁繼璋
梁繼璋與李麗蕊早年在D100曾合作。（圖片來源：梁繼璋fb）

避免回應敏感問題

梁繼璋對於被指與貴花田曾經有私怨令對方被炒，他今日(6月21日)開咪接受訪問時表示：「好開心我哋呢個團隊由今日（21號）開始受邀主持節目發放正能量，相信觀眾好想聽我哋嘅聲音，我想講所有人事上嘅安排，我哋只係主持人，從來冇參與。」至於被問到他可有跟之前的網台D100交代離職後去向、是否講過轉職殯儀業，及港台何時邀他開咪等問題，梁繼璋則以「要返去做節目」為理由，一律聽而不答，急步離開。

梁繼璋
梁繼璋表示人事上的安排他全不知情，所以不回應曾志豪與貴花田被換走的提問。（圖片來源：曾志豪fb圖片）
曾志豪表示港台突然話要籌備正籌備「復刻版」節目，需要找一些經典的主持人回巢擔任節目。（圖片來源：香港電台影片截圖）
曾志豪表示港台突然話要籌備「復刻版」節目，需要找一些經典的主持人回巢擔任節目。（圖片來源：香港電台影片截圖）

D100高層對梁繼璋感失望

梁繼璋上周五(6月18日)在他主持的D100 Radio節目《D100上綱上線》內向聽眾道別，D100則在fb專頁播出以「梁繼璋點解要咁做？」為題的特輯，並由節目監製阿通聯同蔡浩樑（蔡蔡子）交代事件，蔡蔡子質疑問梁繼璋從沒提及去向，甚至連大班鄭經翰也不知他緊接返港台開咪，令人感到失望。

梁繼璋
大班鄭經翰透露梁繼璋未有交代自己是返港台，更表示轉行去做殯儀業。（圖片來源：新傳媒資料庫）
蔡浩樑(蔡蔡子)(左一)亦曾是港台員工，對於梁繼璋突然離職D100，蔡蔡子公開表達他本人、大班和自己友對梁繼璋感到失望：「你（梁繼璋）冇交代清楚，同埋點解你唔肯講真話呢？你個management好差，你呢啲咁嘅情况，過兩個禮拜『冷河』先去上，就唔會畀人鬧囉！」（圖片來源：新傳媒資料庫）
蔡浩樑(蔡蔡子)(左一)亦曾是港台員工，對於梁繼璋突然離職D100，蔡蔡子公開表達他本人、大班和自己友對梁繼璋感到失望：「你（梁繼璋）冇交代清楚，同埋點解你唔肯講真話呢？你個management好差，你呢啲咁嘅情况，過兩個禮拜『冷河』先去上，就唔會畀人鬧囉！」（圖片來源：新傳媒資料庫）

被指刻意隱瞞事實

蔡蔡子終於明白為甚麼梁繼璋不答應做到6月25日才離職，他隔空反問梁繼璋：「你有乜嘢辦法保證你嚟緊一年可以長做落去呢？港台會唔會同你講感情，唔炒你？如果你做咗兩個禮拜之後，有人篤灰話你做過啲乜，唔適合做《瘋Show快活人》，咁你咪冇得撈囉，咁你就去做殯儀，你唔使返嚟D100，啲自己友唔會原諒你，因為你呃佢哋，我當你係為錢，但你交代清楚件事，啲自己友無咁嬲。」最令人難接受是梁繼璋曾向大班表示轉行做殯儀並業，蔡蔡子說：「咁即係依家你同大班講當港台係殯儀館？」

梁繼璋
梁繼璋在6月18日離職D100後，6月21日即返港台開咪，他被踢爆沒有跟大班提及會再從事娛樂媒體行業，只係話自己好慘，有屋企壓力。（圖片來源：梁繼璋fb）
梁繼璋
梁繼璋表示人事安排並非他的控制範圍，他只是主持，沒有亦無權參與任何決定。（圖片來源：新傳媒資料庫）

網民圍插梁繼璋

對於梁繼璋食碗面反碗底，網民議論紛紛，不少人狂鬧他反骨，因財失義。

《瘋show快活人》主持連根拔 梁繼璋聲稱做殯儀食回頭草 被指為私怨剷除貴花田

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曾志豪突遭解僱 全因港台籌備「復刻版」節目找經典主持人

曾志豪畢業於香港浸會大學傳理學院，及後就加入港台，並分別擔任《瘋Show快活人》和《中女宅男殺很大》擔任節目主持，亦同時在港台電視節目《頭條新聞》中，與吳志森一同以幽默輕鬆方式，來諷刺時弊；曾志豪亦因《頭條新聞》飾演「小豪子」、「徐副官」而為人所認識。

（圖片來源：曾志豪Facebook）
（圖片來源：曾志豪Facebook）

港台無情解僱

直至去年，節目《頭條新聞》在2020年6月19日播放最後一集後暫停製作，而曾志豪就繼續與貴花田及程振鵬為節目《瘋Show快活人》擔任主持。而6月18日曾志豪及貴花田完成恆常節目後，就接到台長通知，由於港台正籌備「復刻版」節目，需要找一些經典的主持人回巢擔任節目，所以由6月21日開始，《瘋Show快活人》將改由梁繼璋、李麗蕊及馬小強回歸擔任主持，而曾志豪、貴花田的工作形式將改為Freelance（自由工作），非公務員的合約制，完成工作後便與港台沒有任何關係，變相解僱。

（圖片來源：曾志豪Facebook）
（圖片來源：曾志豪Facebook）

曾志豪被解僱當日下午見媒體時就表示，台長解僱他的理由十分可笑，並估計其被解僱的真正原因是政治問題，特別是其言論是違反港台的主流政治氣氛。

（圖片來源：曾志豪Facebook）
（圖片來源：曾志豪Facebook）

曾志豪社交網留言：可惜無機會正式和聽眾說再見

由於曾志豪突然被港台解僱，因此他在其社文網上發出貼文，並留言表示：「各位，我已離開了香港電台，可惜無機會正式和聽眾說再見」。

梁繼璋
曾志豪坦言對自己被解僱早有心理準備，但貴花田都是《瘋Show快活人》元老主持之一，所以替她不值。（圖片來源：瘋Show快活人fb）
（圖片來源：曾志豪Facebook）
（圖片來源：曾志豪Facebook）
（圖片來源：曾志豪Facebook）
曾志偉貼出在港台執空了的locker，並告知大家自己離開港台﹗（圖片來源：曾志豪Facebook）

曾志偉與貴花田聯手開live

6月21日梁繼璋返港台為《瘋Show快活人》開咪的同一時間，曾志豪則在社交網「瘋Show快活人」Page自行在家「開咪」，單拖開直播同電台打對台，他表示好多人都擔心貴花田，他曾與對方老公阿華聯絡，對方指貴花田晚晚好開心，叫聽眾不用擔心，而他希望繼續帶歡樂畀大家，並多謝逾2,500人支持他的Live，他與貴花田會繼續利用此平台做「節目」。

梁繼璋
曾志豪公開叫大家繼續支持他的網上節目。（圖片來源：瘋Show快活人fb）
梁繼璋
曾志豪澄清《瘋Show快活人》fb為早年Fans Page，非節目官方社交平台，以「自僱人士」自稱的他，指稍後會為專頁轉相、改名等，並會開放其他平台與大家「見面」。（圖片來源：瘋Show快活人fb）
梁繼璋
節目近尾聲時，貴花田亦致電打入及玩視像，曾志豪展示電話畫面予網友收看，貴花田指自己感謝粉絲留言支持，及再次強調會繼續找方法「開咪」見觀眾。（圖片來源：獨Show快活人fb）

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