發哥周潤發被同一網友多次捕獲 激罕現黑面疑雲 惹網民圍插
發哥周潤發經常被網友野生捕獲，每次發哥表現得都好友善同親民，好多次仲會幫埋手揸機自拍，因此被網友封為「自拍界KOL」，但日前發哥竟然在與同一名網友合照時激罕黑面，仲對該名網友話：「你又嚟？你成日擺我上網喎！」更有報道指發哥曾被該名網友捕獲多達7次，令該名網友被網民圍插打擾發哥同抽發哥水，仲連累埋柳爺柳俊江！
文：東方新地｜圖：[email protected]大埔為食友
網友被指曾7次捕獲 發哥周潤發
該名網友是Facebook專頁「大埔為食友」的版主，日前他以《發哥黑面？》為題，貼出同發哥合照，並發文表示：「今日10點約朋友大埔食嘢，我叫朋友揀食大埔邊間？佢話最深刻我在『林記』見到發哥所以就揀去食點心，點知一坐低竟然又見到發哥，即刻再去捕獵，發哥話：『你又嚟？你成日擺我上網喎！』我回應『係呀！發哥你受歡迎嘛！我每次同你影相都好喜悦同開心！』發哥就拎起電話同我又合照了！」
大讚發哥超Nice
相中可見該名網友笑得好開心，但發哥在旁卻做出了一個黑面的表情，因此網友又在文中用Hashtag解釋「發哥是超Nice並無唔開心及黑人面」、「發哥話今次畀啲唔同款式嘅表情給我」、「講真每次見到發哥都有緊張同開心」。但由於發哥黑面的場面太少見，之後仍有不少網民留言詢問發哥黑面原因，該名網友亦不厭其煩逐一解釋：「佢話畀啲唔同款式我！」
網民圍插：say hi咪算囉
隨後有傳媒報道指該名網友原來已經撞過發哥足足7次，惹來不少網民圍插該名網友不應該打擾發哥，紛紛指責說：「影過咁多次，say hi咪算囉，其實發哥真黑面都不為過」、「啲人排住隊要同發哥影相，人家食緊早餐，唔該畀佢食得安樂啲，我見到都覺得好煩！我見過佢好幾次，從來冇打擾佢」、「畀人靜靜地食個早餐好嗎？」等等。
發文澄清：明明3年嚟都只係5次
因此該名網友在翌日就急急發文澄清，表示：「明明3年嚟都只係5次（計埋昨朝）無端端畀人入多兩次仲要被人圍插同攪埋柳爺𠻹！不過食得鹹魚抵得渴，鬼叫我分享咩！人哋都係搵食啫！要話就話我，但請唔好咁惡毒話埋我屋企人！記者搵日早D入嚟大埔街市問吓發哥啦！」