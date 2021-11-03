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發哥周潤發被同一網友多次捕獲 激罕現黑面疑雲 惹網民圍插

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撰文：東方新地

發哥周潤發經常被網友野生捕獲，每次發哥表現得都好友善同親民，好多次仲會幫埋手揸機自拍，因此被網友封為「自拍界KOL」，但日前發哥竟然在與同一名網友合照時激罕黑面，仲對該名網友話：「你又嚟？你成日擺我上網喎！」更有報道指發哥曾被該名網友捕獲多達7次，令該名網友被網民圍插打擾發哥同抽發哥水，仲連累埋柳爺柳俊江！

文：東方新地｜圖：[email protected]大埔為食友

網友被指曾7次捕獲 發哥周潤發

該名網友是Facebook專頁「大埔為食友」的版主，日前他以《發哥黑面？》為題，貼出同發哥合照，並發文表示：「今日10點約朋友大埔食嘢，我叫朋友揀食大埔邊間？佢話最深刻我在『林記』見到發哥所以就揀去食點心，點知一坐低竟然又見到發哥，即刻再去捕獵，發哥話：『你又嚟？你成日擺我上網喎！』我回應『係呀！發哥你受歡迎嘛！我每次同你影相都好喜悦同開心！』發哥就拎起電話同我又合照了！」

網友指今次捕獲發哥的地點在大埔街市。（圖片來源：Facebook@大埔為食友）
網友指今次捕獲發哥的地點在大埔街市。（圖片來源：[email protected]大埔為食友）

大讚發哥超Nice

相中可見該名網友笑得好開心，但發哥在旁卻做出了一個黑面的表情，因此網友又在文中用Hashtag解釋「發哥是超Nice並無唔開心及黑人面」、「發哥話今次畀啲唔同款式嘅表情給我」、「講真每次見到發哥都有緊張同開心」。但由於發哥黑面的場面太少見，之後仍有不少網民留言詢問發哥黑面原因，該名網友亦不厭其煩逐一解釋：「佢話畀啲唔同款式我！」

（圖片來源：Facebook@大埔為食友）
（圖片來源：[email protected]大埔為食友）
同該名網友相熟的柳俊江留言笑指：「發哥呢個表情，相信唔係演技嚟！」（圖片來源：Facebook@大埔為食友）
同該名網友相熟的柳俊江留言笑指：「發哥呢個表情，相信唔係演技嚟！」（圖片來源：[email protected]大埔為食友）
柳俊江與該名網友已相識多年。（圖片來源：Facebook@大埔為食友）
柳俊江與該名網友已相識多年。（圖片來源：[email protected]大埔為食友）
黃建東亦「葡萄」表示：「我行咗一世山都仲未撞到發哥…」（圖片來源：Facebook@大埔為食友）
黃建東亦「葡萄」表示：「我行咗一世山都仲未撞到發哥…」（圖片來源：[email protected]大埔為食友）
仲有網民留言話在同日都見到發哥孖住盧海鵬、黃日華等人一齊開餐。（圖片來源：Facebook@大埔為食友）
仲有網民留言話在同日都見到發哥孖住盧海鵬、黃日華等人一齊開餐。（圖片來源：[email protected]大埔為食友）

網民圍插：say hi咪算囉

隨後有傳媒報道指該名網友原來已經撞過發哥足足7次，惹來不少網民圍插該名網友不應該打擾發哥，紛紛指責說：「影過咁多次，say hi咪算囉，其實發哥真黑面都不為過」、「啲人排住隊要同發哥影相，人家食緊早餐，唔該畀佢食得安樂啲，我見到都覺得好煩！我見過佢好幾次，從來冇打擾佢」、「畀人靜靜地食個早餐好嗎？」等等。

（圖片來源：Facebook@大埔為食友）
（圖片來源：[email protected]大埔為食友）

發文澄清：明明3年嚟都只係5次

因此該名網友在翌日就急急發文澄清，表示：「明明3年嚟都只係5次（計埋昨朝）無端端畀人入多兩次仲要被人圍插同攪埋柳爺𠻹！不過食得鹹魚抵得渴，鬼叫我分享咩！人哋都係搵食啫！要話就話我，但請唔好咁惡毒話埋我屋企人！記者搵日早D入嚟大埔街市問吓發哥啦！」

（圖片來源：Facebook@大埔為食友）
但翻看其Facebook專頁，可以發現早在今年8月，該名網友已講過是在這兩年內第5次遇到發哥，之後他又和發哥合照過2次。（圖片來源：[email protected]大埔為食友）
可能該名網友的意思是之前遇到過發哥7次，但只係合照過5次。（圖片來源：Facebook@大埔為食友）
可能該名網友的意思是之前遇到過發哥7次，但只係合照過5次。（圖片來源：[email protected]大埔為食友）
捕獲發哥同時又捕獲埋黃日華。（圖片來源：Facebook@大埔為食友）
捕獲發哥同時又捕獲埋黃日華。（圖片來源：[email protected]大埔為食友）
（圖片來源：Facebook@大埔為食友）
（圖片來源：[email protected]大埔為食友）
早前又集埋193郵。（圖片來源：Facebook@大埔為食友）
早前又集埋193郵。（圖片來源：[email protected]大埔為食友）
仲有MIRROR成員Tiger。（圖片來源：Facebook@大埔為食友）
仲有MIRROR成員Tiger。（圖片來源：[email protected]大埔為食友）
連阮兆祥都有同該名網友合照過！（圖片來源：Facebook@大埔為食友）
連阮兆祥都有同該名網友合照過！（圖片來源：[email protected]大埔為食友）

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