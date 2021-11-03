發哥周潤發被同一網友多次捕獲 激罕現黑面疑雲 惹網民圍插

發哥周潤發經常被網友野生捕獲，每次發哥表現得都好友善同親民，好多次仲會幫埋手揸機自拍，因此被網友封為「自拍界KOL」，但日前發哥竟然在與同一名網友合照時激罕黑面，仲對該名網友話：「你又嚟？你成日擺我上網喎！」更有報道指發哥曾被該名網友捕獲多達7次，令該名網友被網民圍插打擾發哥同抽發哥水，仲連累埋柳爺柳俊江！

文：東方新地｜圖：[email protected]大埔為食友