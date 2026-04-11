東張西望｜大隻靚仔跳海救2遇溺少女 英雄猛料身份曝光 曾殺入柏林影展
白梓軒除衫跳海救兩女 現實版英雄事蹟曝光
《東張西望》播出的網上短片中，可見兩名女子在海中飄浮疑似遇溺，情況相當危急。就在這個關鍵時刻，一名高大男子毫不猶豫跳落海中，成功將她們全部救回岸邊。節目其後揭曉，這位勇敢的救人英雄原來就是即將在《寒戰1994》中飾演警察的中英混血兒演員白梓軒！他的英勇行為完全展現了真正男神的風範。這位曾參演《十分愛》、《安非他命》、《破事兒》等多套影視作品的混血兒演員，用實際行動證明藝人私下的暖心善舉和社會責任感，讓人看到娛樂圈中的正能量榜樣。
白梓軒親述救人經過 想都沒想就落海
白梓軒接受《東張西望》訪問時詳細講述事發經過，表示當日與朋友一同出海遊船河，遠遠見到兩名疑似玩水上電單車的女子墜海。他發現她們似乎體力不支後，立即作出救人決定：「因為佢哋好似唔識游水，已經開始唔掂，同埋問佢哋得唔得，佢哋嗌救命。」面對記者詢問有沒有掙扎過是否落海救人，白梓軒坦言：「都冇㗎，雖然3、4月啲水有凍凍哋，但係呢啲moment就唔諗咁多啦。冇乜特別，嗰個moment係應該嘅。」這種毫不猶豫的勇敢行為，充分體現了他的善良本性和責任感。
救生衣鬆脫增加危險 體育老師背景助救援
白梓軒補充解釋，兩名女子應該原本有穿救生衣，但可能在落海時意外鬆脫了，這令她們的處境變得更加危險。在這種緊急情況下，白梓軒的及時出手相救顯得格外重要，他不但要在冰冷的海水中游泳，還要同時照顧兩名遇險女子的安全，整個救援過程充滿挑戰性。白梓軒大學主修運動、曾當過體育老師，這個背景無疑為他的救援行動提供了重要的體能和技術支援。這位擁有中學教師資格的混血兒演員，從小熱愛運動、衝浪，豐富的水上活動經驗讓他能夠在關鍵時刻挺身而出。
曾與蕭亞軒傳緋聞 曾殺入柏林影展
現年40歲的他，擁有香港與英國血統，憑藉帥氣的外型與高大身型，早於2007年便在電影《十分愛》及《破事兒》中，兩度飾演鄧麗欣（Stephy）的男友，與方力申上演「情敵對決」，成為當時影壇的焦點新人。白梓軒的演藝生涯不乏亮眼成績，2010年他憑藉同志電影《安非他命》成功闖入柏林影展，更曾進軍台灣參演偶像劇《醉後決定愛上你》，與許瑋甯飾演情侶。除了戲劇表現，他更是樂壇天后的「御用MV男主角」，曾先後參與容祖兒《最後的茱麗葉》MV及蕭亞軒《錯的人》MV演出，更一度與蕭亞軒傳出緋聞，成為熱話。
網民激讚真正男神風範 斜槓背景成熱話
白梓軒的英勇救人事蹟在網上廣泛流傳後，網民紛紛留言大讚他的善舉。不少人表示這才是真正的男神風範，不僅外表英俊，更重要的是擁有一顆善良勇敢的心。有網民留言指「呢個先係真正嘅男神，唔係淨係靚仔，仲要有正義感同勇氣」，更有人大讚「白梓軒真係好man，救人唔求回報，呢種精神值得尊敬」。這次事件讓大家看到藝人私下的暖心一面，證明娛樂圈中確實有不少正能量的好榜樣，用自己的行動為社會帶來溫暖和希望。