東張西望｜大隻靚仔跳海救2遇溺少女 英雄猛料身份曝光 曾殺入柏林影展

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海上驚現神秘救人英雄，兩名妙齡女子在海中遇險時，這位40歲高大猛男藝人二話不說除衫跳海，上演現實版「白馬王子」救美故事，網民大讚真正的男神風範，直言「戲裡戲外都係英雄」！

白梓軒除衫跳海救兩女 現實版英雄事蹟曝光

東張西望》播出的網上短片中，可見兩名女子在海中飄浮疑似遇溺，情況相當危急。就在這個關鍵時刻，一名高大男子毫不猶豫跳落海中，成功將她們全部救回岸邊。節目其後揭曉，這位勇敢的救人英雄原來就是即將在《寒戰1994》中飾演警察的中英混血兒演員白梓軒！他的英勇行為完全展現了真正男神的風範。這位曾參演《十分愛》、《安非他命》、《破事兒》等多套影視作品的混血兒演員，用實際行動證明藝人私下的暖心善舉和社會責任感，讓人看到娛樂圈中的正能量榜樣。

白梓軒親述救人經過 想都沒想就落海

白梓軒接受《東張西望》訪問時詳細講述事發經過，表示當日與朋友一同出海遊船河，遠遠見到兩名疑似玩水上電單車的女子墜海。他發現她們似乎體力不支後，立即作出救人決定：「因為佢哋好似唔識游水，已經開始唔掂，同埋問佢哋得唔得，佢哋嗌救命。」面對記者詢問有沒有掙扎過是否落海救人，白梓軒坦言：「都冇㗎，雖然3、4月啲水有凍凍哋，但係呢啲moment就唔諗咁多啦。冇乜特別，嗰個moment係應該嘅。」這種毫不猶豫的勇敢行為，充分體現了他的善良本性和責任感。

救生衣鬆脫增加危險 體育老師背景助救援

白梓軒補充解釋，兩名女子應該原本有穿救生衣，但可能在落海時意外鬆脫了，這令她們的處境變得更加危險。在這種緊急情況下，白梓軒的及時出手相救顯得格外重要，他不但要在冰冷的海水中游泳，還要同時照顧兩名遇險女子的安全，整個救援過程充滿挑戰性。白梓軒大學主修運動、曾當過體育老師，這個背景無疑為他的救援行動提供了重要的體能和技術支援。這位擁有中學教師資格的混血兒演員，從小熱愛運動、衝浪，豐富的水上活動經驗讓他能夠在關鍵時刻挺身而出。

曾與蕭亞軒傳緋聞 曾殺入柏林影展

現年40歲的他，擁有香港與英國血統，憑藉帥氣的外型與高大身型，早於2007年便在電影《十分愛》及《破事兒》中，兩度飾演鄧麗欣（Stephy）的男友，與方力申上演「情敵對決」，成為當時影壇的焦點新人。白梓軒的演藝生涯不乏亮眼成績，2010年他憑藉同志電影《安非他命》成功闖入柏林影展，更曾進軍台灣參演偶像劇《醉後決定愛上你》，與許瑋甯飾演情侶。除了戲劇表現，他更是樂壇天后的「御用MV男主角」，曾先後參與容祖兒《最後的茱麗葉》MV及蕭亞軒《錯的人》MV演出，更一度與蕭亞軒傳出緋聞，成為熱話。

網民激讚真正男神風範 斜槓背景成熱話

白梓軒的英勇救人事蹟在網上廣泛流傳後，網民紛紛留言大讚他的善舉。不少人表示這才是真正的男神風範，不僅外表英俊，更重要的是擁有一顆善良勇敢的心。有網民留言指「呢個先係真正嘅男神，唔係淨係靚仔，仲要有正義感同勇氣」，更有人大讚「白梓軒真係好man，救人唔求回報，呢種精神值得尊敬」。這次事件讓大家看到藝人私下的暖心一面，證明娛樂圈中確實有不少正能量的好榜樣，用自己的行動為社會帶來溫暖和希望。

白梓軒 救人 東張收到觀眾報料指，今年3月底在淺水灣目睹兩少女遇溺，危急關頭，一位英俊瀟灑男士挺身而出，落海救人。（圖片來源：TVB）
東張收到觀眾報料指，今年3月底在淺水灣目睹兩少女遇溺，危急關頭，一位英俊瀟灑男士挺身而出，落海救人。（圖片來源：TVB）
白梓軒 救人 網民發現，救人英雄原來是型男藝人白梓軒。（圖片來源：白梓軒IG）
網民發現，救人英雄原來是型男藝人白梓軒。（圖片來源：白梓軒IG）
白梓軒 救人 白梓軒接受東張主持黎寬怡電話採訪時表示，當時見到兩少女在海中浮沉，他聽到二人叫救命，立即除下衫褲，只剩內褲跳落海。（圖片來源：TVB）
白梓軒接受東張主持黎寬怡電話採訪時表示，當時見到兩少女在海中浮沉，他聽到二人叫救命，立即除下衫褲，只剩內褲跳落海。（圖片來源：TVB）
白梓軒 救人 白梓軒指見到事主好似唔識游水，已經開始唔掂，他即脫淨內褲跳落水救人。（圖片來源：TVB）
白梓軒指見到事主好似唔識游水，已經開始唔掂，他即脫淨內褲跳落水救人。（圖片來源：TVB）
白梓軒 救人 白梓軒極速游向事主。（圖片來源：TVB）
白梓軒極速游向事主。（圖片來源：TVB）
白梓軒 救人 白梓軒將事主拉到船上。（圖片來源：TVB）
白梓軒將事主拉到船上。（圖片來源：TVB）
白梓軒 救人 兩位事主的救生衣鬆脫，幸好白梓軒及時救起她們。（圖片來源：TVB）
兩位事主的救生衣鬆脫，幸好白梓軒及時救起她們。（圖片來源：TVB）
白梓軒 救人 白梓軒2010年因擔任台灣天后蕭亞軒MV男主角而傳緋聞。（圖片來源：《錯的人》MV截圖）
白梓軒2010年因擔任台灣天后蕭亞軒MV男主角而傳緋聞。（圖片來源：《錯的人》MV截圖）
白梓軒 救人 白梓軒和蕭亞軒沒有深入發展，戀情亦不了了之。（圖片來源：《錯的人》MV截圖）
白梓軒和蕭亞軒沒有深入發展，戀情亦不了了之。（圖片來源：《錯的人》MV截圖）
白梓軒 救人 白梓軒在2007年電影《十分愛》扮演Stephy男友、方力申的情敵。（圖片來源：電影《十分愛》截圖）
白梓軒在2007年電影《十分愛》扮演Stephy男友、方力申的情敵。（圖片來源：電影《十分愛》截圖）
白梓軒 救人 白梓軒在電影《破事兒》同樣演Stephy男友。（圖片來源：電影《破事兒》截圖）
白梓軒在電影《破事兒》同樣演Stephy男友。（圖片來源：電影《破事兒》截圖）
白梓軒 救人 2010年與彭冠期主演同志電影《安非他命》,電影成為2010年柏林電影節泰迪熊獎參展作品，並與同年2月15日在柏林首映, 十分威水。（圖片來源：《安非他命》海報）
2010年與彭冠期主演同志電影《安非他命》,電影成為2010年柏林電影節泰迪熊獎參展作品，並與同年2月15日在柏林首映, 十分威水。（圖片來源：《安非他命》海報）
白梓軒 救人 白梓軒曾演出容祖兒《最後的茱麗葉》MV。（圖片來源：MV截圖）
白梓軒曾演出容祖兒《最後的茱麗葉》MV。（圖片來源：MV截圖）
白梓軒 救人 白梓軒熱愛衝浪，在港台兩地發展。（圖片來源：TVB）
白梓軒熱愛衝浪，在港台兩地發展。（圖片來源：TVB）
白梓軒 救人 白梓軒獲網民力讚「呢個先係真正嘅男神！」（圖片來源：白梓軒IG）
白梓軒獲網民力讚「呢個先係真正嘅男神！」（圖片來源：白梓軒IG）

圖片來源：TVB、白梓軒IG、《錯的人》MV、《最後的茱麗葉》MV、《十分愛》截圖、《破事兒》截圖、《安非他命》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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