尋秦記｜白百何疑因1醜聞全程缺席宣傳 天價片酬空降女主角惹熱議

白百何空降《尋秦記》電影女主角引發軒然大波，網民發現她獲得天價片酬1,500萬人民幣卻全程缺席宣傳活動，更在最新海報及預告片中完全隱形，令人質疑是否與她2017年泰國「一指禪」出軌醜聞有關。有網民狂轟製作方為錢妥協，讓形象受損的白百何騎劫原班人馬，三大花旦宣萱、郭羨妮、滕麗名慘淪配角。