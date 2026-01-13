尋秦記｜白百何疑因1醜聞全程缺席宣傳 天價片酬空降女主角惹熱議
白百何飾演苗僑偉獨生女角色
在劇情設定上，白百何飾演苗僑偉的獨生女「Gaile」，是現代穿越團隊的技術擔當，角色設定聰明果敢。電影公司回應表示，白百何是特邀主演的角色，將會聯同其他新角色陸續公佈。不少觀眾看後表示，白百何的演出不俗，並未有影響原版本的回憶殺，有觀眾甚至指其外貌與劇集版「雅夫人」雪梨很相似，戲稱如同「雅夫人轉世」。
白百何天價片酬震撼全場遠超港星八倍
根據曝光的片酬資料顯示，白百何的1,500萬人民幣片酬絕對是全劇之冠，不僅是香港演員片酬最高的林峯的八倍之多，更遠超所有主演。分析指出，白百何之所以能獲得天價片酬，全因她在內地市場強大的票房號召力。自2009年起，白百何便憑藉多部作品成為內地最炙手可熱的一線女星，她主演的《失戀33天》票房3億人民幣、《捉妖記》票房24.36億人民幣及《捉妖記2》票房22.3億人民幣，均是票房大獲成功的保證。對於高成本的合拍片而言，邀請她加盟無疑是為了撬動龐大的內地市場。
神隱宣傳活動全程缺席引發質疑
然而令人費解的是，作為「女一」的白百何卻在所有宣傳活動中神隱，最新公佈的電影海報及預告片都依然未見她的身影，引發網民無限揣測。有網民聯想到白百何於2017年，曾被爆與男模張愛朋在泰國的親密影片，因而被指「派帽」。及後，再被爆出與丈夫陳羽凡在2015年協議離婚的消息。事件一度令她形象受損，事業直走下坡，未知是否與今次電影的改動有關。不過有指，電影公司已作回應，表示白百何是特邀主演的角色，將會聯同其他新角色陸續公佈。
泰國一指禪風波重創形象事業插水
白百何於2017年被爆出與男模張愛朋在泰國的親密影片，相關事件隨即引發廣泛關注。其後，多張兩人於泰國街頭親密互動的照片曝光，畫面顯示二人當眾親吻，舉止親暱。其中一張照片更拍到張愛朋將手伸進白百何的背帶褲內，有關片段隨即被部分媒體形容為「一指禪風波」，並在網絡上迅速發酵。
消息曝光後，輿論譁然，網民反應激烈。白百何多年來建立的清純形象受到嚴重衝擊，不少網民作出負面評價，輿論風向亦逐漸轉為同情其前夫陳羽凡。面對鋪天蓋地的指責聲音，白百何始終未有正面回應，事件期間僅透過微博發出一則道歉聲明。直至其後，她才公開表示早於2015年已與陳羽凡協議離婚。這場被外界視為「出軌」的風波，最終令其形象大受打擊，一落千丈。
出軌風波後低調復出之路
事後她亦低調數年，直到2019年以《媽閣是座城》、之後的《門鎖》、《我們的婚姻》、《驕陽伴我》、《清明上河圖密碼》等電視劇作品逐步回到公眾視野。她在2021年與大學時期舊愛兼導演張思麟再婚，並育有二胎，時常被拍到與小兒子外出，家庭生活相對穩定。