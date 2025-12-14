中年好聲音4｜「白眉鷹王」神秘登場唱《嘉賓》 網民競猜真身
「白眉鷹王」神秘登場唱《嘉賓》
代號「白眉鷹王」的TVB男藝人今晚將在翡翠台亮相，他選擇演唱張遠的經典作品《嘉賓》挑戰評審。這位神秘參賽者身穿白色西裝外套，配戴動物面具上台，造型看似懂得鷹爪功夫，加上變聲處理令所有訪問對話都無法辨識真身。製作組刻意保密參賽者身份，只有在淘汰一刻才會揭曉真面目，成功晉級的話身份將繼續是個謎，相當刺激。
《中年好聲音4》TVB藝人賽區首設蒙面賽制
今屆《中年好聲音4》共設香港、大灣區、新馬、美加澳及TVB藝人五大賽區，其中TVB藝人賽區是首度增設。為了增加新鮮感及神秘感，製作組特別加入「蒙面歌手」元素，10位進入賽區的TVB藝人需戴上動物面具上台獻唱，並以動物代號出場。賽制方面，第4季增設「盲選」環節，每位參賽者只能以歌聲吸引評審撳燈，獲得0至1燈的參賽者將立即被淘汰，2至4燈選手入等候區等待翻盤機會，5燈選手可直接晉級。
網民熱烈競猜「白眉鷹王」真身
「白眉鷹王」的神秘身份引發網民熱烈討論，不少觀眾在社交平台分析其體型、聲線特徵及選歌品味。有網民留言「睇個身形同埋選歌風格，應該係邊個呢？」，亦有人猜測「白色西裝配鷹爪造型，會唔會係武打出身嘅藝人？」。由於變聲處理令聲線難以辨識，加上面具遮蓋，網民只能從有限線索推測，令競猜氣氛更加濃厚。
今晚其他蒙面參賽者陣容
除了「白眉鷹王」外，今晚還有9位TVB藝人以動物代號登場競逐。「唐伯虎」將演唱古巨基《愛得太遲》、「馬騮精」挑戰梅艷芳《烈焰紅唇》、「貓女郎」選唱吳雨霏《我本人》、「白羊君」演繹蕭煌奇《你是我的眼》、「鹿七伯」挑戰陳奕迅《浮誇》、「獅子王」選唱容祖兒《誰來愛我》、「企鵝人」演唱古巨基《Touch》、「熊貓寶寶」挑戰林憶蓮《為何他會離開你》，以及「樹熊公子」演繹張學友《怎麼捨得你》。
中年好聲音4｜「白羊君」是誰？唱《你是我眼》僅獲一燈？網民猜測真身
中年好聲音4｜「貓女郎」是誰？唱《我本人》聲音引網友估真身
中年好聲音4｜「馬騮精」是誰？性感造型唱《烈焰紅唇》恐怕要出局
《中年好聲音4》｜「唐伯虎」神秘身份選唱《愛得太遲》 網民瘋狂猜測真身
中年好聲音4｜獅子王Deep V晒肌唱女人歌 評審激讚先聲奪人！網民憑一線索瘋猜真身？
中年好聲音4｜選手名單！130位參賽者名單四大賽區選手起底