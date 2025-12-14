中年好聲音4｜「白眉鷹王」神秘登場唱《嘉賓》 網民競猜真身

《中年好聲音4》今晚8點播出第4集，TVB藝人賽區首度加入蒙面元素，其中代號「白眉鷹王」的神秘男藝人選唱張遠《嘉賓》，身穿白色西裝外套配動物面具登場，獨特造型配合變聲處理令真身成謎。網民紛紛展開身份競猜，討論熱度急升，究竟這位懂得鷹爪功夫造型的藝人會是誰。