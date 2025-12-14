中年好聲音4｜「白羊君」是誰？唱《你是我眼》僅獲一燈？網民猜測真身
「白羊君」深情獻唱《你是我的眼》僅獲一燈
今晚8點播出的《中年好聲音4》第4集中，代號「白羊君」的TVB男藝人戴著白羊面具登台，選擇演唱蕭煌奇的經典情歌《你是我的眼》。這首充滿感情的歌曲在他的詮釋下別有一番味道，然而最終只獲得肥媽一位評審亮燈支持。按照節目賽制，獲得0至1燈的參賽者將面臨即時淘汰的命運，「白羊君」的去留成為觀眾最關心的話題。
《中年好聲音4》首設蒙面賽制增神秘感
今季《中年好聲音4》特別增設TVB藝人賽區，並首度引入「蒙面歌手」元素，10位參賽的TVB藝人需要戴上動物面具上台獻唱，所有訪問說話都經過變聲處理。製作組表示此安排是為了增加新鮮感及神秘感，參賽者的真實身份只有在淘汰一刻才會公開，成功晉級的藝人將繼續保持神秘身份，令節目更加刺激。除了「白羊君」外，其他參賽者還包括「唐伯虎」、「馬騮精」、「貓女郎」等代號。
新賽制設五大賽區盲選淘汰更激烈
《中年好聲音4》今季共設香港、大灣區、新馬、美加澳及TVB藝人五大賽區，賽制方面新增「盲選」環節，每位參賽者只能憑藉歌聲吸引評審亮燈。根據規則，獲得0至1燈的參賽者將立即被淘汰，2至4燈選手需進入等候區等待翻盤機會，只有獲得5燈全亮的選手才能直接晉級下一輪。這種更嚴格的淘汰機制令比賽更加激烈，每位參賽者都必須在有限時間內展現最佳實力。
網民熱烈猜測「白羊君」真實身份
「白羊君」的神秘身份引起網民熱烈討論，不少觀眾在社交平台分析其聲線特色，試圖從蛛絲馬跡中猜出真身。有網民留言「聲線好熟悉，應該係經常出現嘅藝人」，亦有人認為「唱功唔錯，可惜選歌太難駕馭」。由於節目採用變聲處理，加上面具遮蓋，令身份猜測變得更加困難，網民只能從體型、台風等細節推測。不少粉絲表示會繼續追看節目，期待「白羊君」能否在後續環節中逆轉勝出，揭開神秘面紗。
