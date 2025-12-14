中年好聲音4｜「白羊君」是誰？唱《你是我眼》僅獲一燈？網民猜測真身

《中年好聲音4》今晚播出TVB藝人賽區蒙面賽，其中代號「白羊君」的神秘男藝人選唱蕭煌奇經典作品《你是我的眼》，憑藉深情演繹引起全場關注。這位戴著白羊面具的參賽者身份成謎，在預告中僅獲得肥媽一燈支持，能否成功晉級成為全城熱議焦點，網民紛紛猜測其真實身份。