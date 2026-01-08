考古「白臉古天樂」 多圖重溫90年代初 白淨出道 仲有激罕出浴寫真

《尋秦記》電影版爆紅後，55歲古天樂再次成為全城焦點，但這次網民瘋狂「考古」的卻不是他現在的古銅色肌膚，而是出道初期那個皮膚白皙、唇紅齒白的「白臉古天樂」！一段他參加綜藝節目的珍貴片段在網上瘋傳，當年清澀俊俏的模樣令網民驚呼「靚仔到黐線」，更有人直言這是他的「顏值巔峰」。然而，有趣的是當年如此英俊的他反而未算大紅大紫，直到刻意曬黑後才真正走紅，這個現象令不少網民感到好奇和不解。