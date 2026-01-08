考古「白臉古天樂」 多圖重溫90年代初 白淨出道 仲有激罕出浴寫真

《尋秦記》電影版爆紅後，55歲古天樂再次成為全城焦點，但這次網民瘋狂「考古」的卻不是他現在的古銅色肌膚，而是出道初期那個皮膚白皙、唇紅齒白的「白臉古天樂」！一段他參加綜藝節目的珍貴片段在網上瘋傳，當年清澀俊俏的模樣令網民驚呼「靚仔到黐線」，更有人直言這是他的「顏值巔峰」。然而，有趣的是當年如此英俊的他反而未算大紅大紫，直到刻意曬黑後才真正走紅，這個現象令不少網民感到好奇和不解。
《尋秦記》電影版創票房奇蹟引爆懷舊熱潮
被影迷喻為「都市傳說」的《尋秦記》電影版於大除夕上映後好評不絕，電影公司昨日公布驚人成績，港澳票房累計逾4,500萬，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍，而內地首7天票房更達1.9億人民幣，成績相當亮麗。電影爆紅後，男主角古天樂自然成為觀眾焦點，而網民更開始瘋狂「考古」他的過往片段，尤其是那個已經消失多年的「白臉古天樂」。
白臉古天樂綜藝片段瘋傳網民讚爆顏值巔峰
《阿Sir早晨》這齣1994年的劇集除了可以重溫當年爆紅嘅黎明，仲有剛剛簽約無綫入行的古天樂，劇中飾演黎明好友陸建材，白淨靚仔造型尚未經過《神雕俠侶》的「洗禮」，今期趁勢搵嚟古仔九十年代初出道時面白雪雪花美男靚相，仲有精選寫真集圖片，張張都魅力盡展！
94年《阿Sir早晨》焦點 嫩口古天樂
《阿Sir早晨》這部校園青春劇在1994年拍攝及首播，距離現在足足27年前，放在如今這部劇集卡士十分勁，男角方面有天王黎明、古天樂、羅家英、雷宇揚，仲有已故黃霑和羅文等，女角方面則有李綺虹、宣萱、張慧儀，客串的亦有林家棟，而學生方面就有吳家樂同戴耀明！原來《阿Sir早晨》是黎明主演的最後一部無綫劇，當年27歲的他更為劇集獻唱了主題曲〈陽光〉及插曲〈情緣〉。
古天樂在1993年簽入無綫，初入行已備受力捧，《阿Sir早晨》是他在無綫拍的第二部劇集，當年23歲時的他在劇中擔任男二，夥拍當時已爆紅的黎明，飾演黎明好友，被搶走女友李綺虹後，成為黎明細妹男友。
95年古天樂 24歲青靚白淨
93年簽約無綫入行嘅古天樂，94年就已經拍劇相中未滿25歲嘅古仔，白白淨淨、靚靚仔仔，絕對係人見人愛小鮮肉，一出道就廣泛被睇好。
95年被捧「新劉德華」
95年1月古天樂接受某電視周刊訪問，對於畀李添勝睇好銳意塑造成另一個劉德華，古仔表示感激但怕辜負期望，十幾年後證實添哥嘅慧眼。
94年出道似古惑仔
94年首拍劇正式出道嘅古天樂，替某電視周刊影靚相，恤衫白配白底，金鏈掛黑超，呢身打份頗有劉德華江湖片古惑仔feel，難怪李添勝打算捧佢做劉華第二。
當選周潤發接班人
94年尾港台節目《開心新航線》嘅「周潤發接班人選舉」，結果由仍屬新人嘅古天樂當選，而相中揸住柱做「柱男」嘅古仔就表示演戲經驗有限覺得當之有愧。
97年影視發展理想
古天樂94年亦首次拍電影，96年更連拍三部片，97年1月古仔梳個半邊頭新髮型嚟迎接新一年，結果呢年拍咗四套劇，並憑電影《陰陽路》系列奠定影壇地位。
95年孖古巨基談心
94年同獲無綫力捧嘅古天樂同古巨基，私底下係對互通電話同相約買衫嘅老死，呢對會買同款衫嘅孖公仔95年初著上同款睡袍接受本刊訪問，古仔作狀幫成面剃鬚膏嘅基仔剃鬚，場面鬼馬又搞笑。
1994年首部劇暗戀陳松伶古仔93年加入無綫，首部劇集《婚姻物語》暗戀同事陳松伶，趁對方失戀乘虛而入。
95年《神鵰俠侶》擔正
1995年首擔正演不羈楊過古仔拍咗三套劇後就喺《神鵰俠侶》擔正，演繹出楊過那份亦正亦邪、瀟灑不羈，而李若彤演小龍女仙氣逼人，二人媲美劉德華陳玉蓮版本。
憔版楊過
古仔嘅白髮楊過造型，突顯出楊過由不羈反叛轉而沉穩內斂，滄桑憔悴。
95年《尋秦記》經典項少龍
2001年經典項少龍奪視帝古仔在無綫最後一部劇集《尋秦記》，演機智風趣、英俊瀟灑、風流多情嘅項少龍，加上不斷講現代俚語，演得入型入格，為佢贏得同年《TVB萬千星輝賀台慶》「我最喜愛的電視角色及最佳男主角」，繼99年劇集《刑事偵緝檔案Ⅳ》再度封視帝。
2005年猛「藍」百事巨星古仔05年開始擔任百事可樂亞洲區代言人成為「百事巨星」之一，廣告中染一頭彩藍色髮造型勇猛，名副其實係猛「藍」。
2000年Mr. Cool進軍樂壇古仔踏入千禧年以Mr. Cool形象進軍樂壇，曾奪勁歌男新人金獎，至03年共出過三張EP同一隻大碟《今期流行》，大碟同名主打歌，歌詞「今期流行，流行椎名林檎……」當年唱到街知巷聞。
2001年31歲半裸晒古銅肌01年古仔一身古銅色健康膚色加結實肌肉，型到爆炸！
古天樂99年寫真集精選
99年《快樂，In···》
古天樂96年因唔想化妝同懶得卸妝而曬黑自己，喺99年寫真集《快樂，In···》就見到古銅色古仔，本書喺台灣同日本拍攝，黑白彩色各半。
古銅色露點出浴
曬到一身古銅色肌膚嘅古天樂，露兩點浸浴缸，性感又健康，係女人都想裝一裝。
2001年Mr. Cool出寫真集古仔至今出過三本寫真集，當中以呢本喺意大利取景嘅《Cool》影得最靚，封面相真係如書名cool到爆。
遊聖馬可教堂
古仔企喺意大利名勝聖馬可教堂前英氣十足，寫真集中有唔少呢類大頭相。
坐艇遊威尼斯
古仔坐貢多拉遊意大利威尼斯，盡顯型英帥魅力。
罕有笑容
呢張古仔笑到好似還清債務嘅相，係全書唯一有笑容呢full page相。