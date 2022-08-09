白色強人2｜劉溫馨做大奸角再戰陳豪 入行9年靠苦練一項技能成功上位

無綫新劇《白色強人2》近日正在熱播，劇中劉溫馨首次挑戰演出大奸角張庭，成功演得入型入格，大獲網民好評，入行已有9年、一直只做閒角的她，直言為了今次角色日背夜背，下過不少苦功，劇中她除了是郭晉安前妻外，更會繼《愛美麗狂想曲》後，再孖陳豪大玩一夜情！
《白色強人2》劉溫馨 被鬧「真係好衰」
今次首演大奸角的劉溫馨（Virginia），在劇中飾演傳媒界高層張庭，和前夫YT楊逸滔（郭晉安飾演）之間勢不兩立，經常針對YT，令劇情充滿張力，之後更會同陳豪飾演的Vincent李文信發生一夜情！由於劉溫馨演奸角演得入型入格，網友都紛紛留言表示：「劉溫馨真係好衰，原來佢可以扮到咁」、「見到嗰啲嘴臉，好想車佢兩巴」、「張庭見到手術冇失敗即刻變臉、同Martin一樣兩大賤精」、「溫馨不如以後剩係做賤女人角色，真係幾入型入格」等等。
為超複雜對白日背夜背＋苦練廣東話
有網民更留意到：「點解劉溫馨把聲同以前好似唔同咗咁嘅？」原來劉溫馨為了應付角色的超複雜對白，特別找來老師苦練廣東話，她說：「今次對白有好多醫療改革等平時唔會講到嘅嘢，所以事前要狂練，喺屋企一路行一路練，練到唔使用個腦諗都可以噏得出為止，同埋搵廣東話老師訓練啲咬字。」不過日前劉溫馨為宣傳劇集，在IG晒出角色張庭的電視台職員證，卻被網友發現證上所列的出生日期（D.O.B.）竟然係2020年，紛紛取笑她原來只得兩歲！
重溫《白色強人2》第11集精華：
31歲劉溫馨是章子怡師妹 曾做過奧運火炬手
劉溫馨曾是2013年港姐大熱，但最終三甲不入，之後參加無綫第27期藝員訓練班入行。劉溫馨在香港出生，父母都是香港人，但自小在內地讀書，14歲時曾獲得全國少年鋼琴金獎。08年，劉溫馨於北京奧運擔任火炬手，在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火。到09年，她自北京中央戲劇學院表演系畢業，是章子怡及鞏俐等國際巨星的師妹。其後她以18歲之齡參加內地舉行的「金石小姐」大賽，奪得冠軍，並成為大連國際沙灘文化形象大使。
先後與石修、吳岱融上演忘年父女戀
劉溫馨加入無綫後由閒角做起，近年角色戲份愈來愈多，在無綫劇《踩過界》系列中 ，她曾飾演蔡思貝手下「阿朱」，變身Cool爆吧妹，在劇集 《那些我愛過的人》中，她又扮演俏護士「Mandy」，引起不少觀眾關注。而要數到最令人有深刻印象的作品，一定要數到《香港愛情故事》。劇中劉溫馨是邱雄健（石修飾演）的第二任內地少妻李麗芬，二人年齡相差逾40年，被質疑恃住自己美麗、年青的外貌，想搶邱雄健的錢和樓，演得唯悄唯妙。
2021年，劉溫馨在劇集《寶寶大過天》飾演余君麗，與大浪哥（吳岱融飾演）上演一段忘年父女戀，破壞大浪哥和金美歡（商天娥飾演）之間的婚姻。不少網民鬧爆這種拆散人家庭的角色，亦網民指劉溫馨經常演這種角色，擔心會被定型，替她感到不值：「好戥妳唔抵，好似被無綫定型做這類似的角色」、「明明Viginia又後生又靚女又好身材，都唔明點解唔係做女一女二，要成日走去做後生媽媽。嘥晒啲talent。 雖然做得好，同商天娥對戲都無比下去喎」等等。
傳曾為事業拒絕金融才俊求婚
劉溫馨事業剛起步，而感情生活則未能兼顧，有消息指劉溫馨以前一直以來跟加拿大的金融才俊拍拖多年，金融才俊曾向她求婚，並希望於結婚後跟她一同移居加拿大繼續生活，但有傳劉溫馨正在上位中，不想為愛情放棄事業，飛返加拿大，最後婉拒對方，分手收場，而且雙方再見亦是朋友。劉溫馨現時感情狀況仍是空白，她不時在社交平台上分享自己的運動短片，大騷美好身段，而且港姐出身的她經常大方地以素顏示人，31歲的她仍然皮膚白滑、天生麗質，相信裙下之臣亦不少，毋須擔心情路。