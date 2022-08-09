白色強人2｜劉溫馨做大奸角再戰陳豪 入行9年靠苦練一項技能成功上位

無綫新劇《白色強人2》近日正在熱播，劇中劉溫馨首次挑戰演出大奸角張庭，成功演得入型入格，大獲網民好評，入行已有9年、一直只做閒角的她，直言為了今次角色日背夜背，下過不少苦功，劇中她除了是郭晉安前妻外，更會繼《愛美麗狂想曲》後，再孖陳豪大玩一夜情！