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白色強人2｜劉溫馨做大奸角再戰陳豪 入行9年靠苦練一項技能成功上位

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無綫新劇《白色強人2》近日正在熱播，劇中劉溫馨首次挑戰演出大奸角張庭，成功演得入型入格，大獲網民好評，入行已有9年、一直只做閒角的她，直言為了今次角色日背夜背，下過不少苦功，劇中她除了是郭晉安前妻外，更會繼《愛美麗狂想曲》後，再孖陳豪大玩一夜情！

《白色強人2》劉溫馨 被鬧「真係好衰」

今次首演大奸角的劉溫馨（Virginia），在劇中飾演傳媒界高層張庭，和前夫YT楊逸滔（郭晉安飾演）之間勢不兩立，經常針對YT，令劇情充滿張力，之後更會同陳豪飾演的Vincent李文信發生一夜情！由於劉溫馨演奸角演得入型入格，網友都紛紛留言表示：「劉溫馨真係好衰，原來佢可以扮到咁」、「見到嗰啲嘴臉，好想車佢兩巴」、「張庭見到手術冇失敗即刻變臉、同Martin一樣兩大賤精」、「溫馨不如以後剩係做賤女人角色，真係幾入型入格」等等。

白色強人2 劉溫馨飾演的張庭與張達倫飾演的醫發局主席Martin溫銘章）齊齊被網民封為兩大賤精。
劉溫馨飾演的張庭與張達倫飾演的醫發局主席Martin（溫銘章）齊齊被網民封為兩大賤精。（圖片來源：[email protected]_wanhing）（圖片來源：）
白色強人2 劉溫馨在劇中飾演的張庭好想唐明手術失敗，一副奸樣睇到觀眾咬牙切齒。
劉溫馨在劇中飾演的張庭好想唐明手術失敗，一副奸樣睇到觀眾咬牙切齒。（圖片來源：TVB《白色強人2》截圖）
白色強人2 見到唐明個手術有阻滯，劉溫馨即時興奮Mode打電話。
見到唐明個手術有阻滯，劉溫馨即時興奮Mode打電話。（圖片來源：TVB《白色強人2》截圖）
白色強人2 劉温馨飾演的傳媒界高層張庭性格高傲，氣場十足。
劉温馨飾演的傳媒界高層張庭性格高傲，氣場十足。（圖片來源：TVB《白色強人2》截圖）
白色強人2 唔少網民都讚劉溫馨講對白有進步。
唔少網民都讚劉溫馨講對白有進步。（圖片來源：TVB《白色強人2》截圖）
白色強人2 仲話張庭個傳媒女高層造型令到佢靚咗！
仲話張庭個傳媒女高層造型令到佢靚咗！（圖片來源：TVB《白色強人2》截圖）

為超複雜對白日背夜背＋苦練廣東話

有網民更留意到：「點解劉溫馨把聲同以前好似唔同咗咁嘅？」原來劉溫馨為了應付角色的超複雜對白，特別找來老師苦練廣東話，她說：「今次對白有好多醫療改革等平時唔會講到嘅嘢，所以事前要狂練，喺屋企一路行一路練，練到唔使用個腦諗都可以噏得出為止，同埋搵廣東話老師訓練啲咬字。」不過日前劉溫馨為宣傳劇集，在IG晒出角色張庭的電視台職員證，卻被網友發現證上所列的出生日期（D.O.B.）竟然係2020年，紛紛取笑她原來只得兩歲！

白色強人2 劉温馨劇中和前夫YT楊逸滔郭晉安飾演）勢不兩立，劇外她就話大家為盡快入戲都好嚴肅，少有說笑。
劉温馨劇中和前夫YT楊逸滔（郭晉安飾演）勢不兩立，劇外她就話大家為盡快入戲都好嚴肅，少有說笑。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
白色強人2 嚟緊劇情仲會講到劉溫馨同陳豪會有一夜情！
嚟緊劇情仲會講到劉溫馨同陳豪會有一夜情！（圖片來源：TVB《白色強人2》劇照）
白色強人2 於21年播出的TVB劇《愛美麗狂想曲》，劉溫馨飾演Matthew陳豪飾演）前女友「張月」，以性感拉丁舞造型主動激吻Matthew成功搶鏡，成為網民心中的「性感女神」。
於21年播出的TVB劇《愛美麗狂想曲》，劉溫馨飾演Matthew（陳豪飾演）前女友「張月」，以性感拉丁舞造型主動激吻Matthew成功搶鏡，成為網民心中的「性感女神」。（圖片來源：TVB《愛美麗狂想曲》截圖）
白色強人2 當時劉溫馨同陳豪都有過熱吻的戲份！
當時劉溫馨同陳豪都有過熱吻的戲份！（圖片來源：TVB《愛美麗狂想曲》截圖）
白色強人2 劉溫馨在IG晒出張庭的職員證，被發現出生日期出錯。
劉溫馨在IG晒出張庭的職員證，被發現出生日期出錯。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

重溫《白色強人2》第11集精華：

31歲劉溫馨是章子怡師妹 曾做過奧運火炬手

劉溫馨曾是2013年港姐大熱，但最終三甲不入，之後參加無綫第27期藝員訓練班入行。劉溫馨在香港出生，父母都是香港人，但自小在內地讀書，14歲時曾獲得全國少年鋼琴金獎。08年，劉溫馨於北京奧運擔任火炬手，在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火。到09年，她自北京中央戲劇學院表演系畢業，是章子怡及鞏俐等國際巨星的師妹。其後她以18歲之齡參加內地舉行的「金石小姐」大賽，奪得冠軍，並成為大連國際沙灘文化形象大使。

白色強人2 劉溫馨畢業自北京中央戲劇學院表演系。
劉溫馨畢業自北京中央戲劇學院表演系。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
白色強人2 14歲時已獲得全國少年鋼琴金獎。
14歲時已獲得全國少年鋼琴金獎。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
白色強人2 18歲時曾在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火。
18歲時曾在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火。（圖片來源：網上圖片）
白色強人2 又贏過內地「金石小姐」冠軍。
又贏過內地「金石小姐」冠軍。（圖片來源：網上圖片）
白色強人2 劉溫馨（左四）在2013年選美時只得梗頸四，當年同屆冠、亞、季軍分別為陳凱琳、蔡思貝和劉佩玥，而最後十強佳麗還有歐陽巧瑩及陳偉琪，整體質素甚高。
2013年，劉溫馨（左四）參選港姐只得梗頸四，當年同屆冠、亞、季軍分別為陳凱琳、蔡思貝和劉佩玥，而最後十強佳麗還有歐陽巧瑩及陳偉琪，整體質素甚高。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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劉溫馨（右二）參選2013年港姐競選時，一直被視為大熱門，不過決賽中她只躋身成為「最上鏡小姐」五強，名列第四，三甲不入。（圖片來源：TVB《2013年度香港小姐競選》截圖）

先後與石修、吳岱融上演忘年父女戀

劉溫馨加入無綫後由閒角做起，近年角色戲份愈來愈多，在無綫劇《踩過界》系列中 ，她曾飾演蔡思貝手下「阿朱」，變身Cool爆吧妹，在劇集 《那些我愛過的人》中，她又扮演俏護士「Mandy」，引起不少觀眾關注。而要數到最令人有深刻印象的作品，一定要數到《香港愛情故事》。劇中劉溫馨是邱雄健（石修飾演）的第二任內地少妻李麗芬，二人年齡相差逾40年，被質疑恃住自己美麗、年青的外貌，想搶邱雄健的錢和樓，演得唯悄唯妙。

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31歲劉溫馨配73歲石修，老夫少妻十分誇張⋯⋯（圖片來源：TVB《香港愛情故事》劇照）
白色強人2 劉溫馨在 2017年第一輯 《踩過界》 中扮演蔡思貝手下阿朱時，雖然打扮勁重MK味，但經常穿著一身短褲大晒長腿，成功加分。
劉溫馨在2017年第一輯 《踩過界》 中，扮演蔡思貝手下阿朱時，雖然打扮勁重MK味，但經常穿著一身短褲大晒長腿，成功加分。（圖片來源：新傳媒照片庫）
白色強人2 捱足七年角色愈來愈吃重，曾在劇集《那些我愛過的人》中曾扮演俏護士「Mandy 」 ，引起不少觀眾關注。
捱足七年角色愈來愈吃重，曾在劇集《那些我愛過的人》中曾扮演俏護士「Mandy 」 ，引起不少觀眾關注。（圖片來源：[email protected]_wanhing）

2021年，劉溫馨在劇集《寶寶大過天》飾演余君麗，與大浪哥（吳岱融飾演）上演一段忘年父女戀，破壞大浪哥和金美歡（商天娥飾演）之間的婚姻。不少網民鬧爆這種拆散人家庭的角色，亦網民指劉溫馨經常演這種角色，擔心會被定型，替她感到不值：「好戥妳唔抵，好似被無綫定型做這類似的角色」、「明明Viginia又後生又靚女又好身材，都唔明點解唔係做女一女二，要成日走去做後生媽媽。嘥晒啲talent。 雖然做得好，同商天娥對戲都無比下去喎」等等。

白色強人2 劉溫馨今年連拍多部劇集，都有不少戲份，其中在新劇《BB大晒》中，她將會扮演61歲吳岱融 「小三」 ，更為對方生B，而在另一部新劇《香港愛情故事》 中，她更會嫁給71歲石修，做龔嘉欣後母。
劉溫馨在劇集《BB大晒》中扮演61歲吳岱融 「小三」 ，更為對方生B。（圖片來源：微博@吳岱融HUGO）

傳曾為事業拒絕金融才俊求婚

劉溫馨事業剛起步，而感情生活則未能兼顧，有消息指劉溫馨以前一直以來跟加拿大的金融才俊拍拖多年，金融才俊曾向她求婚，並希望於結婚後跟她一同移居加拿大繼續生活，但有傳劉溫馨正在上位中，不想為愛情放棄事業，飛返加拿大，最後婉拒對方，分手收場，而且雙方再見亦是朋友。劉溫馨現時感情狀況仍是空白，她不時在社交平台上分享自己的運動短片，大騷美好身段，而且港姐出身的她經常大方地以素顏示人，31歲的她仍然皮膚白滑、天生麗質，相信裙下之臣亦不少，毋須擔心情路。

白色強人2 劉溫馨向來不吝嗇大騷其33C、24、36完美 Body，她直言性感冇底線：「 作為專業演員唔會介意，如果劇情需要到我好大膽嘅話，我會豁出去演。」
劉溫馨向來不吝嗇大騷其33C、24、36完美Body，她直言性感冇底線：「作為專業演員唔會介意，如果劇情需要到我好大膽嘅話，我會豁出去演。」（圖片來源：新傳媒照片庫）
白色強人2 擁有24吋纖腰的劉溫馨自言由細到大一直接受儀態訓練，三歲開始學跳舞，十二歲學行貓步，十八歲學瑜伽，一直 Keep 住做才得到現在的 Fit 爆身形。
擁有24吋纖腰的劉溫馨自言由細到大一直接受儀態訓練，三歲開始學跳舞，十二歲學行貓步，十八歲學瑜伽，一直Keep住做才得到現在的Fit爆身形。（圖片來源：新傳媒照片庫）
白色強人2 和章子怡、鞏俐同是北京中央戲劇學院表演系畢業的劉溫馨，有實力之餘亦都有樣有身材
和章子怡、鞏俐同是北京中央戲劇學院表演系畢業的劉溫馨，有實力之餘亦都有樣有身材。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
白色強人2 29歲劉溫馨《踩過界2》做Cool爆吧妹 新劇做「小三」為吳岱融生B
（圖片來源：[email protected]_wanhing）
白色強人2 29歲劉溫馨《踩過界2》做Cool爆吧妹 新劇做「小三」為吳岱融生B
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白色強人2 29歲劉溫馨《踩過界2》做Cool爆吧妹 新劇做「小三」為吳岱融生B
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白色強人2 29歲劉溫馨《踩過界2》做Cool爆吧妹 新劇做「小三」為吳岱融生B
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撰文：東方新地（部分內容轉載自Sunday Kiss）圖片來源：[email protected]_wanhing、TVB《白色強人2》劇照、新傳媒照片庫、《愛美麗狂想曲》截圖、《香港愛情故事》劇照、微博@吳岱融HUGO資料或影片來源：[email protected] (official)

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