白色強人2｜41歲唐詩詠喊戲出位再現 視后功架 回顧4大經喊戲場口！

《白色強人2》今晚（8月3日）播出第8集，楊梓菁（前藝名楊柳青）飾演知名藝人Amanda確診患上愛滋病，及後發生車禍，唐詩詠更因為她搶救時險惹愛滋，懷有身孕的她擔心自己受感染激動痛哭，再現視后功架喊足成分鐘，睇到人心都痛埋。