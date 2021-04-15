白色強人2｜唐詩詠暗示李佳芯回歸有望 預告明成北三姊妹「會回來的」

《白色強人2》近月移師到上海及深圳拍外景，《白色強人》收視、口碑俱佳， 火速於去年落實拍攝續集《白色強人2》，主角之一的李佳芯卻因被放入大雪櫃而被飛出局，不過隨住近月李佳芯的劇集解封出街，有傳有機在拍攝中的《白色強人2》亮相，在劇中飾李佳芯好姊妹之一的唐詩詠預告「我們仨」、「會回來的」﹗

撰文：東方新地 ｜圖片：唐詩詠IG、無綫娛樂新聞台fb截圖