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白色強人2｜唐詩詠暗示李佳芯回歸有望 預告明成北三姊妹「會回來的」

東方新地 - 娛聞

《白色強人2》近月移師到上海及深圳拍外景，《白色強人》收視、口碑俱佳， 火速於去年落實拍攝續集《白色強人2》，主角之一的李佳芯卻因被放入大雪櫃而被飛出局，不過隨住近月李佳芯的劇集解封出街，有傳有機在拍攝中的《白色強人2》亮相，在劇中飾李佳芯好姊妹之一的唐詩詠預告「我們仨」、「會回來的」﹗

撰文：東方新地 ｜圖片：唐詩詠IG、無綫娛樂新聞台fb截圖

張曦雯、唐詩詠、陳豪及馬國明正在內地拍攝《白色強人2》。
張曦雯、唐詩詠、陳豪及馬國明正在內地拍攝《白色強人2》。

李佳芯被飛出《白色強人2》

《白色強人2》現正在深圳拍攝，主角唐詩詠、馬國明、張曦雯、郭晉安及新加入胡定欣及陳豪都正在內地為該劇拍攝，《白色強人》除了男女感情線令人睇得肉緊，在劇中唐詩詠、張曦雯及李佳芯三位閨密的互動亦好吸引，不過李佳芯因被雪而連續被飛出多套劇，《白色強人2》是其中一套。

《白色強人》劇中以明成北醫院做背景，唐詠詩飾演的蘇怡是急症科醫生、張曦雯飾演神經外科呂醫生以及李佳芯飾演的心胸肺科醫生，三女感情好到同居﹗
《白色強人》劇中以明成北醫院做背景，唐詠詩飾演的蘇怡是急症科醫生、張曦雯飾演神經外科呂醫生以及李佳芯飾演的心胸肺科醫生，三女感情好到同居﹗

唐詩詠近日貼出與張曦雯拍攝時的花絮，並留言「回來，每一個拍攝地點，一棵樹，一張床，一盞燈，都有著無數的回憶 #白色強人 #我們仨」，在《白色強人》被封為「明成北三姊妹」獨欠李佳芯一人，唐詩詠所指的「我們仨」好明顯包括李佳芯。《白色強人》結局只交代李佳芯做了無國界醫生，後被反政府軍包圍並用槍指向頭部，然後突然傳出槍聲，李佳芯生死未卜。

唐詩詠貼出和張曦雯合照，卻留言「我們仨」，網民意會到佢講緊另一個是李佳芯。
唐詩詠貼出和張曦雯合照，卻留言「我們仨」，網民意會到佢講緊另一個是李佳芯。

唐詩詠預告明城北姐妹花再合體：「會回來的」

唐詩詠的「我們仨」後，繼而有網民留言「說好的明成北三姐妹呢？」，唐詩詠親自回覆：「會回來的，相信」，有網民繼續追問：「係咪真係相信，Kennis(李佳芯）就會回來？」，唐詩詠再親自回覆：「我一直都抱住希望」，唐詩詠似是預告李佳芯回歸《白色強人2》。

唐詩詠親自回覆。
唐詩詠親自回覆。
網民紛紛追問是否預告李佳芯有望回歸《白色強人2》，唐詩詠表示「抱有希望」。
網民紛紛追問是否預告李佳芯有望回歸《白色強人2》，唐詩詠表示「抱有希望」。
網民最想李佳芯可以在《白色強人2》現身。
網民最想李佳芯可以在《白色強人2》現身。

《白色強人2》胡定欣介入馬明唐詩詠之間

早前無綫2021節目巡禮上播出的《白色強人2》預告片當中，新加入的腫瘤科主管醫生胡定欣與急症科的唐詩詠擦身而過，並配以對白「愛上你的男人」，預告兩女爭馬明。

胡定欣飾演腫瘤科主管醫生葉晴。
胡定欣飾演腫瘤科主管醫生葉晴。
唐詩詠與馬明在《白色強人》飾演一對翻撻的離婚夫婦。
唐詩詠與馬明在《白色強人》飾演一對翻撻的離婚夫婦，以為開花結果，還是波折重重。
鏡頭一轉，唐詩詠從後攬住馬明，拋低一句：「不如我哋做番朋友﹗」便離去，馬明一臉傷感。
鏡頭一轉，唐詩詠從後攬住馬明，拋低一句：「不如我哋做番朋友﹗」便離去，馬明一臉傷感。

《白色強人2》強勢回歸

2019年播出的《白色強人》是無綫重頭劇之一，由馬國明、郭晉安、李佳芯、唐詩詠等主演，再加上馮盈盈與何廣沛這對醫生戀人，觀眾大為受落，去年宣布再拍續集，已知李佳芯與何廣沛冇得拍，千呼萬喚終於等到《白色強人2》新劇記者會，除了馬國明、唐詩詠等鐵腳外，正式公布視帝陳豪與視后胡定欣加入，不過被指掛住瘟仔畀高層照肺的馮盈盈就冇得留低。去年播出大受好評的無綫劇《白色強人》終於開續集《白色強人2》。

前年播出大受好評的無綫劇《白色強人》，去年公布開續集《白色強人2》。

上一輯《白色強人》有馮盈盈與何廣沛這對醫生戀人，不過二人於《白色強人2》都被飛走。
上一輯《白色強人》有馮盈盈與何廣沛這對醫生戀人，不過二人於《白色強人2》都被飛走。

《白色強人》叫好叫座，無綫終於開續集，醫療題材一向有收視保證，無綫早在節目巡禮中已預告此劇將強勢回歸，加入不少更具影響力的角色，承接上一輯的故事，觀眾最想《白色強人2》原班人馬演出，劇集已接近煞科階段。在造型記者會上有公布陳豪與胡定欣強勢加盟，不過李佳芯、姜大衛、湯盈盈、何廣沛與朱智賢就被換走。

《白色強人2》有型爸陳豪加盟，介入郭晉安與張曦雯中。
《白色強人2》有型爸陳豪加盟，介入郭晉安與張曦雯中。
唐詩詠在記者會上笑言急症室終於有個靚仔，佢就係陳豪喇！搞到陳豪當場面都紅晒。
唐詩詠在記者會上笑言急症室終於有個靚仔，佢就係陳豪喇！搞到陳豪當場面都紅晒。
還有視后胡定欣首次演醫生，與馬國明展開曖昧關係，咁Zoe唐詩詠點算？
還有視后胡定欣首次演醫生，與馬國明展開曖昧關係，咁蘇怡唐詩詠點算？

《白色強人2》曖昧三角戀

《白色強人2》有陳豪與胡定欣加入，據知二人更會介入郭晉安與張曦雯、馬國明與唐詩詠的戀情中，多角關係耐人尋味。之前在《白色強人2》記者會上，胡定欣表示自己休息了一段長時間，終於有工開，入行多年第一次飾演醫生的她，是個大挑戰，她表示自己在劇中第一句對白已非常強勢：「我會將明成北醫院變成歷史！」

《白色強人2》的主演卡士陣容強大，除了張曦雯外，位位都是視帝視后級。
《白色強人2》的主演卡士陣容強大，除了張曦雯外，位位都是視帝視后級。
郭晉安話會在劇中繼續醫改，又會返深圳拍外景，但係點解佢個樣愈睇愈怪？係咪角色需要？
郭晉安話會在劇中繼續醫改，又會返深圳拍外景，但係點解佢個樣愈睇愈怪？係咪角色需要？
《白色強人2》舊班底的醫生還有潘芳芳、韋家雄與蔣志光。
《白色強人2》舊班底的醫生還有潘芳芳、韋家雄與蔣志光。
《白色強人2》記者會上，無綫電視助理總經理（戲劇製作）珍姐表示共40集的劇本非常感人，睇完喊了出來。
《白色強人2》記者會上，無綫電視助理總經理（戲劇製作）曾勵珍表示共40集的劇本非常感人，睇完喊了出來。

馮盈盈何廣沛雙雙飛出

至於在前年播出的《白色強人》中戲份相當重的馮盈盈，與同演醫生的何廣沛成為一對，FYY更獻出熒幕初吻給何廣沛，雖然劇集播出後FYY遭大批網民彈懶音奇多，但演技亦被讚有進步，其後FYY亦有搵老師改善懶音問題，不過有指她因兒女私情無心戀戰，最後被飛出《白色強人2》，就連上位中的何廣沛都冇得留低，唔知係咪因為FYY累事呢？

在早前的電視節目巡禮預告片中，可見馬國明成為郭晉安與胡定欣權力角力的磨心。
在電視節目巡禮預告片中，可見馬國明成為郭晉安與胡定欣權力角力的磨心。
《白色強人2》有三位視帝陳豪、馬國明與郭晉安坐鎮，定能擦出愛火花。
《白色強人2》有三位視帝陳豪、馬國明與郭晉安坐鎮，定能擦出火花。
飾演急症室副顧問醫生的陳豪，又有機會騷肌。
飾演急症室副顧問醫生的陳豪，又有機會騷肌。
張曦雯透露《白色強人2》有郭晉安睇住所以好安心，仲話如果安仔唔厭佢煩的話，就會繼續煩佢，戲裡戲外安仔都係佢師傅。
張曦雯透露《白色強人2》有郭晉安睇住所以好安心，仲話如果安仔唔厭佢煩的話，就會繼續煩佢，戲裡戲外安仔都係佢師傅。

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