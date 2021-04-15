白色強人2｜唐詩詠暗示李佳芯回歸有望 預告明成北三姊妹「會回來的」
撰文：東方新地 ｜圖片：唐詩詠IG、無綫娛樂新聞台fb截圖
李佳芯被飛出《白色強人2》
《白色強人2》現正在深圳拍攝，主角唐詩詠、馬國明、張曦雯、郭晉安及新加入胡定欣及陳豪都正在內地為該劇拍攝，《白色強人》除了男女感情線令人睇得肉緊，在劇中唐詩詠、張曦雯及李佳芯三位閨密的互動亦好吸引，不過李佳芯因被雪而連續被飛出多套劇，《白色強人2》是其中一套。
唐詩詠近日貼出與張曦雯拍攝時的花絮，並留言「回來，每一個拍攝地點，一棵樹，一張床，一盞燈，都有著無數的回憶 #白色強人 #我們仨」，在《白色強人》被封為「明成北三姊妹」獨欠李佳芯一人，唐詩詠所指的「我們仨」好明顯包括李佳芯。《白色強人》結局只交代李佳芯做了無國界醫生，後被反政府軍包圍並用槍指向頭部，然後突然傳出槍聲，李佳芯生死未卜。
唐詩詠預告明城北姐妹花再合體：「會回來的」
唐詩詠的「我們仨」後，繼而有網民留言「說好的明成北三姐妹呢？」，唐詩詠親自回覆：「會回來的，相信」，有網民繼續追問：「係咪真係相信，Kennis(李佳芯）就會回來？」，唐詩詠再親自回覆：「我一直都抱住希望」，唐詩詠似是預告李佳芯回歸《白色強人2》。
《白色強人2》胡定欣介入馬明唐詩詠之間
早前無綫2021節目巡禮上播出的《白色強人2》預告片當中，新加入的腫瘤科主管醫生胡定欣與急症科的唐詩詠擦身而過，並配以對白「愛上你的男人」，預告兩女爭馬明。
《白色強人2》強勢回歸
2019年播出的《白色強人》是無綫重頭劇之一，由馬國明、郭晉安、李佳芯、唐詩詠等主演，再加上馮盈盈與何廣沛這對醫生戀人，觀眾大為受落，去年宣布再拍續集，已知李佳芯與何廣沛冇得拍，千呼萬喚終於等到《白色強人2》新劇記者會，除了馬國明、唐詩詠等鐵腳外，正式公布視帝陳豪與視后胡定欣加入，不過被指掛住瘟仔畀高層照肺的馮盈盈就冇得留低。
前年播出大受好評的無綫劇《白色強人》，去年公布開續集《白色強人2》。
《白色強人》叫好叫座，無綫終於開續集，醫療題材一向有收視保證，無綫早在節目巡禮中已預告此劇將強勢回歸，加入不少更具影響力的角色，承接上一輯的故事，觀眾最想《白色強人2》原班人馬演出，劇集已接近煞科階段。在造型記者會上有公布陳豪與胡定欣強勢加盟，不過李佳芯、姜大衛、湯盈盈、何廣沛與朱智賢就被換走。
《白色強人2》曖昧三角戀
《白色強人2》有陳豪與胡定欣加入，據知二人更會介入郭晉安與張曦雯、馬國明與唐詩詠的戀情中，多角關係耐人尋味。之前在《白色強人2》記者會上，胡定欣表示自己休息了一段長時間，終於有工開，入行多年第一次飾演醫生的她，是個大挑戰，她表示自己在劇中第一句對白已非常強勢：「我會將明成北醫院變成歷史！」
馮盈盈何廣沛雙雙飛出
至於在前年播出的《白色強人》中戲份相當重的馮盈盈，與同演醫生的何廣沛成為一對，FYY更獻出熒幕初吻給何廣沛，雖然劇集播出後FYY遭大批網民彈懶音奇多，但演技亦被讚有進步，其後FYY亦有搵老師改善懶音問題，不過有指她因兒女私情無心戀戰，最後被飛出《白色強人2》，就連上位中的何廣沛都冇得留低，唔知係咪因為FYY累事呢？