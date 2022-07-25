白色強人2｜唐詩詠角色吃力不討好 冇李佳芯成觀眾棄劇最大原因?

馬國明、唐詩詠主演的《白色強人2》是無綫今年最令人期待的劇集，今日（25日）承接高海寧主演的《童時愛上你》播映，《童》劇收視慘淡，而《白色強人2》率先在內地播映，日前更已大結局，內地網民批評此劇：「完全沒有第一輯的味道！」莫非是因為沒有了李佳芯，成為網民最大棄劇原因？即睇《白色強人2》五大缺陷！