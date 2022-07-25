白色強人2｜唐詩詠角色吃力不討好 冇李佳芯成觀眾棄劇最大原因?
1）陳豪胡定欣In李佳芯Out
郭晉安、馬國明、唐詩詠、張曦雯主演的《白色強人2》今日首播，今輯還加入陳豪及胡定欣，李佳芯則因入雪櫃而被out，只得錄音播出街。其實TVB一直都知道李佳芯的重要性，第一集內容亦有加插戲份交代她上集結局生死之迷，當然到最後就不了了之，令人失望。
2）郭晉安記對白死背爛背
今季背負著偉大使命的楊逸滔YT（郭晉安飾），由於經常要現身立法會為罕見病病人爭取「全面開放藥物名冊草案」，故經常要應付大量對白及艱辛專業名詞。劇組透露郭晉安記對白能力驚人，他笑言只有四個字「死背爛背」：「因為有好多專業名詞，所以一定要背到好熟，如果唔係就會俾人覺得好生硬，同埋會俾對白影響咗演戲。譬如立法會入面嘅對白，我會預先一個月前不停喺揸車時，將啲對白一頁一頁咁反覆背熟佢，觀眾睇落唔會覺得有瑕疵。」
3）連體嬰道具被批太假
其實《白色強人》在2019年首播時叫好叫座，不過內地網民看畢《白色強人2》 卻有彈無讚，首先道具被批太假，劇中有一場講到唐明（馬國明飾）遇到出生時心臟就連在一起的連體嬰，但不少觀眾都認為連體嬰道具太假，反觀前作中手術場面逼真，相比之下，《白色強人II》的製作似乎不夠水準。
4）唐詩詠角色吃力不討好
在上一輯，唐詩詠飾演的蘇怡與馬國明、李佳芯的感情線相當亮眼，加上她樂意犧牲性格，不少觀眾都看得入心入肺。然而到第二輯卻變得的相當不討好，劇情講她明知懷孕仍奮不顧身救人，在救治愛滋病人時，病人傷口暴露，但蘇怡沒有做任何保護措施就救人。之後她又衝到前線救人，結果右肺被插入鋼筋。唐明為救蘇怡惟有放棄BB，但她就責怪唐明，狠心分手，分手後仍保持曖昧態度，觀眾狠批兩人離離合合的狀態令人煩厭。
5）感情線複雜手術戲零碎
內地觀眾又批此劇感情線複雜，葉晴（胡定欣飾）莫名對唐明有好感；阿Yan（張曦雯飾）前男友Vincent（陳豪飾）未忘舊情，但他又同與YT前妻張庭（劉溫馨飾）發生一夜情；唐明同蘇怡的感情線更是一言難盡，難怪會引起劇迷強烈不滿：「感情戲好多，又好複雜，手術戲變得好碎，比第一部差很多！」
常見問題
《白色強人2》唐詩詠角色太討厭？
在上一輯，唐詩詠飾演的蘇怡與馬國明、李佳芯的感情線相當亮眼，但到第二輯唐詩詠角色性格太多不合理的情節⋯⋯詳情請看
《白色強人2》演員陣容強勁？
《白色強人2》製作班底超強，劇組搭建了像真度極高的急症室及手術室場景；此外，多位無綫花旦為劇情主線，互相感情線交錯，即睇劇睇劇透