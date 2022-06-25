白色強人2

白色強人2｜首集驚現李佳芯「回歸」聲音演出極驚喜 上集生死未卜有真相？

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Elaine

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由馬國明、陳豪、郭晉安和唐詩詠等主演的無綫劇《白色強人2》近日在內地網站率先播出，要免費睇就要等到7月25日在無綫播映。當中最令人關注的就是上輯飾演「Kennis」的李佳芯，因被放入大雪櫃而出局，然而今輯第一集竟有劇情交代其角色，甚至有她的聲演讀白，令觀眾誤以為李佳芯真的回歸劇組！

李佳芯上集結局生死未卜留伏線

《白色強人》結局講到Kennis（李佳芯 飾）成為無國界醫生，被大批持槍反政府軍衝入救護營地，她更被軍人槍指頭要脅交出敵軍軍人，李佳芯以堅定語氣及眼神，無懼槍火用英文說：「I am a doctor.」最後，鏡頭轉向救護營外，就傳出槍聲，生死未卜，為續集留下伏線。

白色強人2 《白色強人》結局講到「Kennis」李佳芯成為無國界醫生，被軍人槍指頭，生死未卜，為續集留下伏線。
《白色強人》結局講到「Kennis」李佳芯成為無國界醫生，被軍人槍指頭，生死未卜，為續集留下伏線。（圖片來源：TVB截圖）

李佳芯出事前錄音曝光感人催淚

《白色強人II》一開始，就交代Kennis消失足足兩年，好姊妹「Zoe」唐詩詠為等她返港，一直不肯與「唐明」馬國明結婚，馬明問：「冇Kennis做伴娘就唔結婚呀？」唐詩詠堅定地說：「係呀！」馬明接着道：「都兩年啦，中國領事館同嗰邊反政府軍都周旋咗咁耐都冇消息，我知好難接受，但你真係覺得Kennis仲可以返嚟咩？」唐詩詠堅持：「我條伴娘裙係留畀佢㗎嘛，冇佢，其他人唔准着。」馬明問：「咁如果佢真係返唔到嚟？」唐即答:「咁你陰公啦，做寡佬啦！」

畫面一轉，唐詩詠播出李佳芯出事前的錄音：「Zoe，Kennis呀！你知唔知呢我頭先瞓覺發夢嗰陣夢見啲乜嘢呀？我夢到我結婚嗰日着住婚紗走入教堂，仲有一個細佬女幫我做花女，原來嗰個係你同唐明個女嚟㗎！咁即係話，我唔會有事，我仲可以有命走入教堂，我仲可以有命睇住你同唐明結婚生仔，不過你千祈唔好話畀你未來老公聽喎，OK？」，場面催淚感人，亦觀眾以為李佳芯真的已解凍回歸劇集！

白色強人2 好姊妹「Zoe」唐詩詠為等李佳芯返港，一直不肯與「唐明」馬國明結婚。
好姊妹「Zoe」唐詩詠為等李佳芯返港，一直不肯與「唐明」馬國明結婚。（圖片來源：《白色強人II》截圖）
白色強人2 唐詩詠播出李佳芯出事前的錄音，一邊聽一邊喊
唐詩詠播出李佳芯出事前的錄音，一邊聽一邊喊（圖片來源：《白色強人II》截圖）
白色強人2 唐詩詠左）和李佳芯在首輯情同姊妹。
唐詩詠（左）和李佳芯在首輯情同姊妹。（圖片來源：TVB劇照）

李佳芯：冇得演第二輯感可惜

然而李佳芯日前出席活動時否認有份演出，表示自己並無為第二輯錄音，推測劇組是對她在第一輯的對白剪成錄音；對於未能參演第二輯感到可惜，因為上次與大家玩得好開，劇集的故事亦很有意思。

白色強人2 李佳芯日前出席活動時否認有份演出：「我冇為第二輯錄音，咁所以可能佢哋將我喺第一輯講過嘅對白剪返落嚟，然後放咗落去今輯度。」
李佳芯日前出席活動時否認有份演出：「我冇為第二輯錄音，咁所以可能佢哋將我喺第一輯講過嘅對白剪返落嚟，然後放咗落去今輯度。」（圖片來源：TVB截圖）

網民求解凍：胡定欣代替不了李佳芯！

不少網民期待她回歸續集，可惜願望落空，有網民指李佳芯2019年在網上的言論惹起爭議：「件事都可以完啦！」、「胡定欣代替不了李佳芯！」、「我好掛住Kennis」、「這陣容，Kennis回歸就更完美了」、「希望能超越第一部，但第二部没了李佳芯確實少了點甚麼？」

白色強人2 不少網民期待李佳芯回歸續集，可惜願望落空
不少網民期待李佳芯回歸續集，可惜願望落空（圖片來源：網頁截圖）
白色強人2
（圖片來源：《白色強人》劇照）
白色強人2
（圖片來源：《白色強人》劇照）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、《白色強人II》截圖）

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