白色強人2｜首集驚現李佳芯「回歸」聲音演出極驚喜 上集生死未卜有真相？
李佳芯上集結局生死未卜留伏線
《白色強人》結局講到Kennis（李佳芯 飾）成為無國界醫生，被大批持槍反政府軍衝入救護營地，她更被軍人槍指頭要脅交出敵軍軍人，李佳芯以堅定語氣及眼神，無懼槍火用英文說：「I am a doctor.」最後，鏡頭轉向救護營外，就傳出槍聲，生死未卜，為續集留下伏線。
李佳芯出事前錄音曝光感人催淚
《白色強人II》一開始，就交代Kennis消失足足兩年，好姊妹「Zoe」唐詩詠為等她返港，一直不肯與「唐明」馬國明結婚，馬明問：「冇Kennis做伴娘就唔結婚呀？」唐詩詠堅定地說：「係呀！」馬明接着道：「都兩年啦，中國領事館同嗰邊反政府軍都周旋咗咁耐都冇消息，我知好難接受，但你真係覺得Kennis仲可以返嚟咩？」唐詩詠堅持：「我條伴娘裙係留畀佢㗎嘛，冇佢，其他人唔准着。」馬明問：「咁如果佢真係返唔到嚟？」唐即答:「咁你陰公啦，做寡佬啦！」
畫面一轉，唐詩詠播出李佳芯出事前的錄音：「Zoe，Kennis呀！你知唔知呢我頭先瞓覺發夢嗰陣夢見啲乜嘢呀？我夢到我結婚嗰日着住婚紗走入教堂，仲有一個細佬女幫我做花女，原來嗰個係你同唐明個女嚟㗎！咁即係話，我唔會有事，我仲可以有命走入教堂，我仲可以有命睇住你同唐明結婚生仔，不過你千祈唔好話畀你未來老公聽喎，OK？」，場面催淚感人，亦觀眾以為李佳芯真的已解凍回歸劇集！
李佳芯：冇得演第二輯感可惜
然而李佳芯日前出席活動時否認有份演出，表示自己並無為第二輯錄音，推測劇組是對她在第一輯的對白剪成錄音；對於未能參演第二輯感到可惜，因為上次與大家玩得好開，劇集的故事亦很有意思。
網民求解凍：胡定欣代替不了李佳芯！
不少網民期待她回歸續集，可惜願望落空，有網民指李佳芯2019年在網上的言論惹起爭議：「件事都可以完啦！」、「胡定欣代替不了李佳芯！」、「我好掛住Kennis」、「這陣容，Kennis回歸就更完美了」、「希望能超越第一部，但第二部没了李佳芯確實少了點甚麼？」