白色強人2｜首集驚現李佳芯「回歸」聲音演出極驚喜 上集生死未卜有真相？

由馬國明、陳豪、郭晉安和唐詩詠等主演的無綫劇《白色強人2》近日在內地網站率先播出，要免費睇就要等到7月25日在無綫播映。當中最令人關注的就是上輯飾演「Kennis」的李佳芯，因被放入大雪櫃而出局，然而今輯第一集竟有劇情交代其角色，甚至有她的聲演讀白，令觀眾誤以為李佳芯真的回歸劇組！