白色強人2｜楊梓菁累唐詩詠險惹愛滋 胡定欣演反派奸到出汁
———————————-以下含劇透———————————-
楊梓菁疑似肺炎入院原來染愛滋
楊梓菁（前藝名楊柳青）飾演知名藝人Amanda秘密到明成北醫院求醫，因出現間歇性發燒及呼吸不暢順，出現肺炎徵狀，及後經馬國明診斷後發現患上肺囊肺炎，再驗血發現確診患上愛滋病。及後她患上愛滋病的消息被洩露傳媒爭相採訪，矛頭直指主診醫生馬國明，唐詩詠疑是胡定欣從中作梗，馬國明更要接受醫發局紀律聆訊。
唐詩詠為救楊梓菁險惹愛滋
楊梓菁染愛滋再被洩密一事鬧得滿城風雨，馬國明受牽連之餘，到第8集楊梓菁發生車禍，剛巧唐詩詠於車禍地點附近繼而前往搶救，她游繩到山坡時不慎受傷，手臂出現傷口。及後搶救成功，楊梓菁雙手染血更搭住唐詩詠，令她懷孕的唐詩詠晴天霹靂，擔心自己因此感染愛滋病。
胡定欣搞局想踢走馬國明
胡定欣與郭晉安同為明成北院長，因而想搶山頭。胡定欣承機藉楊梓菁染愛滋一事私隱被洩一事搞局，將郭晉安左右手馬國明踢出局。目的是與醫發局主席張達倫夾計否決郭晉安的「全面開放藥物名冊草案」。不過，胡定欣為收編馬國明，在醫發局紀律聆訊竟做好人撐馬國明，及後更接通楊梓菁電話，徹銷對馬國明的處分。
34歲楊梓菁有自知之明轉做打女
34歲楊梓菁2006年開始做模特兒入行，曾於Now、ViuTV做主持，到2017年參演《溏心風暴3》名模一角受關注，可是她要養家加上覺得自己外表比不上他人，因而轉型當動作演員，曾學習詠春、泰拳、綜合格鬥等多種武術，一次試鏡中，因一句「我日後要做一個動作演員」走上打女之路。到2019年，楊柳青於《解決師》要全裸出浴一樣博到盡，唔怕走光只怕身形唔靚。
楊梓菁打到周身傷
楊柳青演藝生涯中曾多次受傷，2019年拍攝《入鐵籠》時肋骨移位發炎，更從半空倒地休克幾秒，她表示當時一郁一笑都痛到好似有條骨插住心口，事後楊柳青花近9個月康復。同年為《歡樂滿東華》籌款表演「單車疊羅漢」練到周身傷，她坦言周身舊患每逢翻風落雨都會痛。
楊柳青咩事改名做楊梓菁？
楊梓菁前藝名楊柳青，原來她一路以來都想改名，更表示之前有不同命理師傅都跟她說個舊名唔啱做娛樂圈。佢本身仲諗住個名夠老套好易記，但後來簽新公司就改名，仲話改完之後人緣好咗，個人開心咗，事情順咗。