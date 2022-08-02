白色強人2｜楊梓菁累唐詩詠險惹愛滋 胡定欣演反派奸到出汁

《白色強人2》今、明晚（8月2、3日）將播出第7、8集，楊梓菁（前藝名楊柳青）飾演知名藝人Amanda秘密到明成北醫院求醫，後來確診患上愛滋病，及後因染病一事被洩露向醫發局投訴馬國明，唐詩詠更因為她搶救時險惹愛滋；胡定欣竟承機搞局想踢馬國明出明成北。