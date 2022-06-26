白色強人2│祝文君遺作3分鐘獨白超催淚 觀眾懷念：佢講第三句已經喊晒
獨白戲張力十足
首集《白色強人II》播出已故藝人祝文君有份拍攝的情節，劇情講述明城醫院院長YT（郭晉安飾），提出全面推動開放藥物名冊，患者不會因買不起藥而等死，但遭聯網總監葉晴（胡定欣飾）拒絕。為了讓草案通過，郭晉安決定讓趙宛蘭（祝文君飾）來公聽會，爭取草案能通過，而趙宛蘭就是罕見的病例之一，患上結節性硬化症！
祝文君3分鐘獨白超催淚
兩年前喺我個腎臟有一個腫瘤，當時醫生話係一個良性瘤，只要做手術切除就會冇事，點知，喺我身體好多個地方都有腫瘤，當時先知道原來我患咗罕見病，叫結節性硬化症，
呢個病唔單止我有，連我個女都有呀，你哋唔係我，根本唔會體會到呢個病，對我哋兩母女折磨得幾咁辛苦……係咪我哋呢啲窮人條命，就係咁唔值錢？我真係唔甘心，我真係唔甘心， 我真係唔想死呀！
祝文君站起展示自己肚子裏長滿了腫瘤的情況，看上去像一個五六個月大的孕婦，肚子隆起，只能靠吃藥物抑制腫瘤的生長，但是，藥太昂貴買不起。
網民愈睇愈唔捨得
祝文君3分鐘的獨白戲相當有層次，張力十足，令觀眾感同身受，不少網民紛紛留言悼念及表示惋惜：「嗶！又係喊呀！好好戲呀！」、「一路好走 以後都睇唔到你演戲啦！」、「佢講第三句說話我已經喊晒，做得好好。」
仍有兩遺作未播
除了在《白色強人II》中客串演罕見病患者，祝文君以往參演電視劇的演出中，經常扮演不同角色，有師奶、三姑六婆、慈母等，單是去年祝文君曾參與9套劇集的拍攝，包括《拳王》、《換命真相》、《星空下的仁醫》等，而她最後有份演出的《童時愛上你》及《痞子殿下》均未播出，成為她的遺作，相信播出時觀眾又會再懷念她。
祝文君於今年2月因肺癌逝世，終年55歲
祝文君於今年2月因肺癌逝世，終年55歲，其家人於3月25日為她於大圍寶福紀念館設靈，遺體隨後移送火葬場火化。祝文君生前好友麥德羅受訪時稱讚文君為人活潑精靈，是一位快樂小天使。
祝文君對上一次公開露面已是去年11月底，出席無綫舉辦「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2021」，她獲頒30年服務金牌，當時她仍然精神奕奕，但對患病隻字不提，有消息指，曾有不少人問她突然暴瘦原因，她亦只解釋是減肥，接受娛樂新聞台訪問時她表示：「真係好開心，由訓練班到而家，冇離開過TVB就有金牌攞喇！幾難得呀我覺得！」而祝文君生前最後一次更facebook在本年1月底，她上載自己種植的羽衣甘藍圖片，並寫下：「我種的一枝獨秀羽衣甘藍，牛年跟它說聲拜拜，虎年它會否重生？期待。」然而虎年剛到不久她便離世，實在令人感到惋惜。
口齒伶俐轉數快
祝文君80年代初加入邵氐藝員訓練班，到1989年參加無綫《歡樂今宵》舉辦的「周璇名曲大賽」，獲得第五名，於是報讀無綫電視第三期藝員進修班，1990年畢業後簽約無綫。由於祝文君口齒伶俐轉數夠快，大多數被安排做主持工作，先後主持過《香港早晨》、《K-100通訊站》、《娛樂新聞眼》、《城市追擊》、《六合彩》、《互動娛樂圈》、《老友日記》及《都市閒情》等。
《童時愛上你》成遺作
由於外景主持的形象深入民心，祝文君不時獲邀在劇集或電影擔任記者角色客串演出，最令人印象深刻相信是周星馳電影《食神》中，採訪星爺的一幕。而劇集方面，祝文君亦曾參演多部電視劇，經常扮演師奶、三姑六婆、慈母等，近年參與拍攝《食腦喪B》、《星空下的仁醫》、《十月初五的月光》及《鐵拳英雄》，而她最後有份飾演的《童時愛上你》暫未播出，可惜已經成為她的遺作。
讀者留言