白色強人2｜26歲羅毓儀演技爆發話喊就喊雨中狂奔 陳豪佬味濃角色網民大讚
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《白色強人2》昨晚（26 日）劇情相當緊湊，其中羅毓儀演技大爆發成為焦點，為見母親最後一面冒雨狂奔一幕獲網民大讚。
26歲羅毓儀演技大爆發
《白色強人2》第2集劇情講到，祝文君在立法會暈倒，患有結節性硬化症，經郭晉安拼命搶救仍不樂觀，祝文君女兒羅毓儀為見母親最後一面，胡定欣冒住狂風暴雨接她到醫院，可惜最後還是未能如願。郭晉安在二人抵埗前在手術枱上宣布趙苑蘭死亡時間。26歲羅毓儀冒雨狂奔一幕話喊就喊，演繹少女角色毫無違和感，喊到面都紅晒，眼淚從眼角慢慢滴落嚟非常好戲。
羅毓儀感激胡定欣帶自己入戲
羅毓儀演戲經驗相對較淺，但網民對於她「話喊就喊」讚口不絕，大讚有前途。羅毓儀受訪時坦言這次是自己首度正式拍喊戲，事前壓力相當大：「我真係第一次演情緒咁高嘅戲，所以我好緊張、好大壓力唔知點做好；但又幸運地呢種情緒反而同個角色有啲似，因為羅毓儀當時都係好徬徨同無助。」羅毓儀更大大力感激定欣幫忙帶自己入戲：「佢絕對有幫到我入戲！因為我嗰一吓個人真係好慌，當時定欣攬住我，嗰刻我好感覺到定欣擁抱入面嘅關懷，所以佢攬住我後，我反而喊得更加放，覺得好似有個依靠，可以真正鬆落嚟。」
羅毓儀累郭晉安捱轟
祝文君現身立法會病發後，郭晉安備受猛烈抨擊，遭張達倫飾演的醫發局主席力勸暫停草案，而祝文君苑蘭死後，劉溫馨飾演的電視台新聞部總監咬住郭晉安唔放，大字標題稱他為「罪魁禍首」，還訪問羅毓儀以圖進一步抹黑郭晉安。結果羅毓儀聲淚俱下指，若果媽咪沒有現身立法會「佢就唔使死」，令郭晉安再陷困局兼被要求停牌。
陳豪佬味濃角色觀眾受落
雖然《白色》只播了兩集，但網民已相當入戲，三大視帝之中，暫以陳豪最多正評，更被譽為明成北最型醫生：「陳豪好適合演啲半唐番又粗豪角 色，雖然年紀大咗但真心型」、「陳豪人物角色做得唔錯」、「陳豪這個角色加得好」、「有 齊三大熱門視帝人選，論演技：郭晉安，論外型：陳豪」等等。