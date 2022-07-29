白色強人2｜蘇韻姿一邊開腦一邊拉小提琴原來有真實案例 手術過程95%跟到足
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《白色強人2》雖然早前已於內地首播，不過在香港大電氣波正式播出同樣得到觀眾關注，劇情以各式醫療案例作藍本，去到第5集出現刁鑽案例，蘇韻姿竟然一邊開腦一邊拉小提琴！
蘇韻姿一邊開腦一邊拉小提琴
《白色強人2》中，蘇韻姿飾演患有腦瘤的小提琴家胡子翹，她作為「香港之光」所以手術不容有失。經胡定欣所飾的葉晴安排下轉院到明成北接受手術，最終由郭晉安所飾的楊逸滔親自為她動手術。手術期間，為保留蘇韻姿的拉小提琴能力及保持清醒，所以郭晉安要她像平時一樣拉小提琴。不過後來胡定欣與郭晉安爭持不下，事關清除腦瘤同時保留拉琴能力難度太高，而且手術時蘇韻姿曾出現手指不受控的情況，二人為此爭論不休。但最後郭晉安堅持為蘇韻姿進行手術，並在不影響拉小提琴能力之下完成手術。
一邊開腦一邊拉小提琴真有其事
雖然一邊開腦一邊拉小提琴感覺匪夷所思，但國際上的確真有其事。2020年英國特納女士（Dagmar Turner）原為資深小提琴演奏家，2013年確診患上腦癌，醫生為她切除了腫瘤，然後亦進行了放射治療，可是到2019年醫生發現她的腫瘤復發，及後安排她到倫敦的國王學院醫院做手術切除腫瘤。主刀醫生阿什坎教授（Keyoumars Ashkan）為她進行手術，為了絲毫不損壞特納女士手部進行精細活動的能力，手術期間阿什坎教授由特納女士提議何時開始演奏小提琴，通過監聽演奏來判斷腦部神經是否正常。最後手術成功，特納女士開顱拉小提琴成為英國首例。
蘇韻姿心形胸再現 暗戰陳瀅
蘇韻姿16年參選港姐而入行，當年以梗頸四未能晉身三甲，自選美後未有公開著泳衣， 日前激罕晒三點式，不但大晒玲瓏浮凸身材，更晒出馬甲線，結實腹肌令網民好驚喜，留言大讚索，又指她「平時收得咁埋，原來禾稈冚珍珠」、「嘩﹗心形胸再現﹗」、「港姐之後冇見過你著泳衣」、「次次船P你都遮到實，今次好大方喎」。