白色強人2 ︳57歲邵卓堯單人匹馬上旅遊巴打劫 釘槍奪命又係真人真事
邵卓堯5分鐘演出起伏大 演技一流
邵卓堯於《白色強人2》飾演持釘槍打劫的奸人林家權，在旅遊巴上以工業用釘槍刺傷司機胸口，卻不忍看見司機有生命危險向醫護人員求救。唐明（馬國明飾演）得知消息後，率領前戰地醫生李文信（陳豪飾演）、和范慧珊（姜麗文飾演）一同前往現場搶救。邵卓堯短短5分鐘演出，講完一句「我唔想佢死，無心㗎」，再回應馬國明送傷者去醫院要求時情緒起伏之大，變臉速度足以令觀眾睇到拍晒手掌，大讚演技一流。
釘槍威力大到可以殺人
釘槍平時主要用途都係釘木板，射程可達5至10米，《白色強人2》第六集將佢包裝到成為一件武殺人器係咪合乎邏輯？其實絕對唔可以睇少釘槍殺傷力，2017年內地廣西一名姓莫的幼稚園女教師，因為與男性友人有感情糾紛，便被其以釘槍射擊，女教師受襲後當場證實死亡。
資深綠葉邵卓堯揸的士維持生計
邵卓堯入行38年，是TVB資深綠葉演員，曾於8年前兼職做的士司機，幫補家計、維持生計，為了實踐夢想興趣，身兼兩職，毫不簡單！
疫情令邵卓堯停工休息半個月
疫情肆虐，對各行各業都構成不少影響，首當其衝的演藝界，必定大受影響，幕前的外景拍攝大部分都取消，邵卓堯就曾接受訪問表示自己拍攝完畢TVB劇集《四十二章經》後，就暫時沒有演出工作，當作休息半個月，再等下一劇集的拍攝，又直言投身這個行業要致富就沒什麼可能，但是就能夠養活自己，比起做的士司機好，而且疫情令到生活苦悶，又因政府的措施難以令一家三口外出，但是樂觀的他卻對未來充滿希望，更表示自己已經打了疫苗，相信疫情會很快受控。
從男主角變成綠葉
現年57歲的邵卓堯已入行38年，是位資歷深厚的甘草綠葉演員，演出經驗豐富的他，由年紀小小19歲之齡投考TVB第2期藝員進修班，並投身演藝圈，更在21歲時當上大陸電影《小毛孩奪寶奇緣》的男主角，可惜電影票房不太理想。當時他投身地產行業，但撞正1989年地產市道不佳，於是投考第15期訓練班，加入TVB。
入行多年，他演過不少角色，但因為經常演強姦犯、劫匪或殺手等角色，在觀眾心中留下深刻的印象，被封為TVB的「御用奸人」，其中於2010年《刑警》中飾演殘障露宿殺手方耀俊為他的代表作。
為女兒 當夜更的士司機
鄭世豪的MV《仍堅持》中出現面孔都很熟悉，大家可能認得，卻說不出名字。其實他們都是對演戲充滿熱誠的TVB綠葉，為了繼續演藝事業，他們都有做兼職，幫補生計。而MV故事首先由的士司機邵卓堯開始。
時間回到2003年，當時正值沙士（非典型肺炎）大爆發時期，香港經濟不景，TVB亦需要員工減薪。當時他不「爆騷」的話，月薪不足港幣一萬元，剛巧他女兒剛剛出生，為了讓女兒有更好的學習環境，成為夜更的士司機。他甘願犧牲自己的休息時間去讓女兒得到最好的東西，真是位廿四孝好爸爸，他說：「養一個小朋友要400萬，書簿費、興趣班樣樣都係錢，我又想發掘吓佢嘅興趣。但唔覺得辛苦，做父母梗係盡量畀最好嘅自己仔女。」雖然他偶爾被途人認得，令他有點尷尬，之後他就發現人間有愛，即使試過認不到路，乘客都說無所謂。女兒長大後，才知道爸爸的職業。
其後他演過不少角色，如《刑警》的殘障露宿殺手方耀俊、《法證先鋒III》鑽石劫匪莫浩良、《天梯》強姦犯陳成，終於令他充滿滿足感。去到2016年他在《Sunday靚聲王》獲頒《壞蛋王》，表揚他飾演奸角的多年付出，即使有網民指是「豬肉獎」，但他從不介意，亦不眼紅別人，認為做演員有人認得、記得已是很成功。
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