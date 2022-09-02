白色強人2｜24歲郭柏妍入行兩年演技獲讚賞 原來碩士畢業能文又能武

2020年港姐季軍郭柏妍自競選結束後便備受TVB力捧，最近她在《白色強人2》中扮演患有驚恐情況的病人，更與陳豪有感情線，演技被大批網民激讚好。原來今年24歲的郭柏妍畢業於港大，而且多次代表學校參加學界游泳比賽，能文又能武，加上甜美的外貌，難怪被封為「港版子瑜」。