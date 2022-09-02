白色強人2｜24歲郭柏妍入行兩年演技獲讚賞 原來碩士畢業能文又能武
《白色強人2》首次拍劇同陳豪有感情線
無綫劇《白色強人2》本周踏入結局篇，郭柏妍扮演的程可欣因為媽媽患上沙士逝世，所以對傳染病患上驚恐症，幸得陳豪飾演的醫生Vincent開導，令她逐漸克服恐懼，並慢慢愛上對方，還特意買了陳奕迅演唱會門票，希望相約Vincent去睇騷，不過被Vincent以醫生不會於醫院外與病人約會為由拒絕。但好景不常，有一次程可欣在大雨中坐的士時，被的士司機襲擊導致連枷胸，送至醫院時已經昏迷，幸得Vincent為她做手術才成功救回。其後Vincent為鼓勵程可欣，特意哄她開心，又主動提出相約睇演唱會，為二人感情線埋下伏線。
接近素顏勁靚女 被讚演技超班：好過馮盈盈十倍
郭柏妍所演出的劇情貫穿數集，有大批網民勁讚她演技出色：「染疫驚恐症妹妹做得好好，是否演藝出來？好自然，成個韓劇女主角 (走來客串) 」、「郭柏妍選港姐差唔多兩年，她原來演技咁好」、「郭柏妍演技唔錯完全唔似第一次演戲」、「唔作狀、順眼、靚女、自然，比較何依婷好好多，把聲令人聽得舒服，值得畀多啲演出及發揮的機會，因為新人嚟講表現已經係好好」、「好得喎，係見到個笑容，幾好戲喎」、「好過馮盈盈十倍」；又讚郭柏妍很漂亮，外形甜美可愛、有親和力，贏觀眾緣：「幾靚女同順眼」、「清純天然美」、「好有氣質，香香公主第二」、「素顏好靚」等等。
24歲文武雙全 港大碩士畢業
今年24歲的郭柏妍在中學時期便是步操樂團成員，並曾在「香港步操樂團公開賽」中，獲得2011年度銀獎及2012年度金獎。除此之外，她又曾代表學校多次參與學界游泳比賽並打入八強，及在香港學校朗誦節取得中五級女子粵語詩詞獨誦優異獎。中學畢業後，她曾就讀於香港高等教育科技學院的食品安全學科，並畢業於香港大學食物安全管理碩士課程。
因2個原因報名參選港姐獲季軍
直到23歲，郭柏妍以更廣泛學習和多認識新朋友為由，報名參加《2020年香港小姐競選》。她曾接受訪問提過自己小時候很貪玩，很喜歡玩鬼屋、過山車等機動遊戲，但長大後她大多時間都留在家中，性格變得比較安靜，較少和朋友外出，直到參選港姐之後，才又變回大膽。她坦言自己因為沒有相關的演藝工作經驗，所以一開始都不太習慣望住鏡頭，但隨著參選的過程，慢慢便開始適應鏡頭。她希望在工作上可以獲得多方面的發展，找出自己的長處。
郭柏妍因為長相甜美，而且回應問題時謙虛有禮，而被網民一致好評，參選港姐時已被形容為「港版子瑜」，甚至被視為熱門。她最後獲得季軍並且加入TVB。
被落選港姐爆內幕
早前有落選港姐分享選港姐內幕，但影片上載不久便被人下架。當中張盈悅突然大爆郭柏妍曾經買蕨餅給佳麗們拉票，但因為不合其他佳麗口味，而她又喜歡食，所以郭柏妍把整盒都送給她。
入行兩年上位快 有4套劇等住播
加入TVB後，郭柏妍旋即被安排出演多個綜藝、清談節目，包括《後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》等。除此之外，她更被安排拍劇，今次《白色強人2》是她首套拍攝的劇集。她在早前播畢的劇集《雙生陌生人》中，亦曾以金髮女郎形象示人，令人眼前一亮。劇中她穿上Deep V裝大跳鋼管舞，突破她選港姐入行以來的斯文形象。原來她只用3個小時去練習鋼管舞，但表現已經獲讚很出色，當時不少網民都很期待她其他未播出的劇集，包括《旁觀者》、《破毒強人》、《下流上車族》、《美麗戰場》，睇好她升呢做一線花旦。
入行兩年來，郭柏妍一直兼顧學生與演員身份，她曾於社交平台說：「兩年時間，轉瞬即逝，無數夜晚與時間競賽，希望學業和工作兩邊都兼顧得到、不要放棄，亦是我給自己嘅一個小目標。回想起，原來已經六年專注在Science領域，會帶著這份熱情、信念繼續下一趟旅程。這趟，彌足珍貴，既美好又完滿。感恩。」
從未拍過拖公開5個擇偶條件
郭柏妍曾自爆自己A0，原因是身邊少有異性朋友，而且大學讀書的時候，女同學都比較多，所以便好難識到異性，又曾在《#後生仔傾吓偈》中坦言雖然有男性追求，但是因為不合適，所以未有進一步發展。
她指自己的心儀對象是要比她高，而且要健談、開朗、風趣和上進的人，余德丞就是其理想對象，又指自己不是一見鍾情的類型，而是要經過相處才會在一起。可是最後她強調拍拖暫時不是自己首要的選擇，而是現今的演藝工作，因為演藝工作是自己鍾意做的事情。
因為「港版子瑜」感到壓力
郭柏妍坦言因為被稱做「港版子瑜」而感到有力，她認為大家只是某一些角度相似，怕子瑜粉絲會因為自己這個稱號而不喜歡她，不過另一方面她也很開心因為這個稱號而被大家留意。她指自己都有留意韓國樂壇，一直以來視藝人宣美為偶像，又爆自己因為曾經和朋友去睇演唱會，而慢慢喜歡上宣美。
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