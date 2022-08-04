白色強人2 ︳馬國明挑戰做連體嬰分離手術 美國真實案例複雜N倍！
馬國明挑戰做連體嬰分離手術 香港從未有成功案例
馬國明喺《白色強人2》飾演醫術高超嘅醫生唐明，對於任何高難度手術也不say no。去到第九集，唐明（馬國明 飾）面對香港醫學界從未成功過嘅連體嬰分離手術嗰陣完全冇諗過放棄，即使身邊醫生同事提議只保留心臟健全嘅BB，放棄另外一個，佢都仍然堅持保住兩個BB。當馬國明向郭晉安、胡定欣交代呢個手術，更揚言成功率高達50%，可以直播手術過程以提高明成北於醫院界地位。
連體嬰分離手術實際成功率低於20％
唐明（馬國明 飾）覺得每個BB嘅生命都係好重要，所以唔忍心放棄其中一個小生命。而現實生活中，雖然連體嬰分離手術成功率一般低於20%，但仍然有唔少手術後存活例子，例如美國連體嬰姊妹Charity Lincoln Gutierrez-Vazquez同Kathleen出生時胸骨和部分器官相連，經醫療團隊分析，決定於兩姊妹七個月大時進行分離手術。經歷31小時複雜手術過程後，創出生命奇蹟，連體嬰姊妹至今已活到22歲。現年22歲的Charity去年更平安誕下女兒， 力證連體嬰分離後都可以如常人般正常生活。
同場加映：白色強人2｜41歲唐詩詠喊戲出位再現 視后功架 回顧4大經典喊戲場口！
《白色強人2》第8集，楊梓菁（前藝名楊柳青）飾演知名藝人Amanda確診患上愛滋病，及後發生車禍，唐詩詠更因為她搶救時險惹愛滋，懷有身孕的她擔心自己受感染激動痛哭，再現視后功架喊足成分鐘，睇到人心都痛埋。
41歲唐詩詠再現視后功架 《白色強人2》喊戲出位
41歲唐詩詠在《白色強人2》飾演蘇怡，在第7、8集為搶救車禍中的愛滋病患者楊梓菁，不慎有血液接觸，加上唐詩詠劇中懷有身孕，不勝壓力而在醫院門外痛哭。唐詩詠這段喊戲足足成分鐘，再現視后功架，除了眼淚還有各種緊張時的肢體動作，令人感受到她的徬徨不安，真係心都痛埋。
重溫唐詩詠4大經典喊戲：
《不懂撒嬌的女人》喊出個視后！
唐詩詠可謂「喊出個視后」，2017年拍攝《不懂撒嬌的女人》，怒罵自己的上司兼堂姐宣萱，邊喊邊鬧聲嘶力竭，可謂該劇的高潮，當時不少網民都力讚唐詩詠好好戲。最後憑《不懂撒嬌的女人》於《萬千星輝頒獎典禮2017》榮登視后。
唐詩詠獲葉念琛睇中「阿寶」
唐詩詠2020年獲葉念琛睇中飾演《阿索的故事》中的「阿寶」，葉導特意為她安排一場具爆炸力的感情戲，與姜皓文飾演一對離婚夫妻，唐詩詠面對姜皓文的挽留崩潰喪喊。
《白色強人1》疑染疫堅持救人
唐詩詠在《白色強人1》中為疑似中東呼吸綜合症病人診症時完全無戴口罩等防護措施，終出現咳嗽發燒徵狀。直至懷疑染上中東呼吸綜合症暈倒。馬國明衝破封鎖進入急症室休息室陪伴唐詩詠，二人深情對話，馬明更承諾自己會一直陪伴在她左右。呢一幕睇住唐詩詠滴眼淚慢慢流落嚟，真係入心入肺。
《神探高倫布》 唐詩詠喊出3吋鼻涕
唐詩詠2013年拍攝李添勝監製的劇集《神探高倫布》，當中一幕喊戲歇斯底里，相當激動。唐詩詠除了眼紅、淚流滿面之外，據報道有傳媒探班時見到她鼻孔流出的三吋長鼻涕清晰可見，果然係喊戲高手。
同場加映：9月先播《超能使者》又喊包上身
唐詩詠2020年拍攝《超能使者》，據指將會在9月出街，當中佢再次喊包上身，與陳展鵬街頭大打出手，更激動跌倒在地上痛哭。如果劇情觀眾受落的話，隨時喊出第二個視后。
https://youtu.be/8lxsJzEeDKA