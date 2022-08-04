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白色強人2 ︳馬國明挑戰做連體嬰分離手術 美國真實案例複雜N倍！

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《白色強人2》手術劇情改編自唔少真實案例，繼拉小提琴做開腦手術後，醫術高超嘅馬國明喺最新一集會挑戰高難度連體嬰分離手術，原來又係有真實案例！而「分離手術」實際成功率一般更低於20%。

白色強人2 馬國明挑戰高難度連體嬰分離手術。
馬國明挑戰高難度連體嬰分離手術。（圖片來源：《白色強人2》截圖）

馬國明挑戰做連體嬰分離手術 香港從未有成功案例

馬國明喺《白色強人2》飾演醫術高超嘅醫生唐明，對於任何高難度手術也不say no。去到第九集，唐明（馬國明 飾）面對香港醫學界從未成功過嘅連體嬰分離手術嗰陣完全冇諗過放棄，即使身邊醫生同事提議只保留心臟健全嘅BB，放棄另外一個，佢都仍然堅持保住兩個BB。當馬國明向郭晉安、胡定欣交代呢個手術，更揚言成功率高達50%，可以直播手術過程以提高明成北於醫院界地位。

白色強人2 馬國明與醫生同事討論連體嬰分離手術，同事們提議只保留心臟健全嘅BB，放棄另外一個，但馬國明仍堅持保住兩個BB。
馬國明與醫生同事討論連體嬰分離手術，同事們提議只保留心臟健全嘅BB，放棄另外一個，但馬國明仍堅持保住兩個BB。（圖片來源：《白色強人2》截圖）
白色強人2 馬國明決定面對高難度連體嬰分離手術。
馬國明決定面對高難度連體嬰分離手術。（圖片來源：《白色強人2》截圖）
白色強人2 馬國明挑戰高難度連體嬰分離手術，更接受直播手術過程要求。
馬國明挑戰高難度連體嬰分離手術，更接受直播手術過程要求。（圖片來源：《白色強人2》截圖）

連體嬰分離手術實際成功率低於20％

唐明（馬國明 飾）覺得每個BB嘅生命都係好重要，所以唔忍心放棄其中一個小生命。而現實生活中，雖然連體嬰分離手術成功率一般低於20%，但仍然有唔少手術後存活例子，例如美國連體嬰姊妹Charity Lincoln Gutierrez-Vazquez同Kathleen出生時胸骨和部分器官相連，經醫療團隊分析，決定於兩姊妹七個月大時進行分離手術。經歷31小時複雜手術過程後，創出生命奇蹟，連體嬰姊妹至今已活到22歲。現年22歲的Charity去年更平安誕下女兒， 力證連體嬰分離後都可以如常人般正常生活。

白色強人2 馬國明挑戰高難度連體嬰分離手術。
馬國明經分析後，決定連體嬰分離手術要在BB出生後4至6個月內進行。（圖片來源：《白色強人2》截圖）
白色強人2 馬國明挑戰高難度連體嬰分離手術。
馬國明挑戰高難度連體嬰分離手術。（圖片來源：《白色強人2》截圖）

同場加映：白色強人2｜41歲唐詩詠喊戲出位再現 視后功架 回顧4大經典喊戲場口！

《白色強人2》第8集，楊梓菁（前藝名楊柳青）飾演知名藝人Amanda確診患上愛滋病，及後發生車禍，唐詩詠更因為她搶救時險惹愛滋，懷有身孕的她擔心自己受感染激動痛哭，再現視后功架喊足成分鐘，睇到人心都痛埋。

唐詩詠在《白色強人2》再現視后功架，呢後喊戲睇到人心都痛埋。
唐詩詠在《白色強人2》再現視后功架，呢後喊戲睇到人心都痛埋。（圖片來源：《白色強人2》截圖）

41歲唐詩詠再現視后功架 《白色強人2》喊戲出位

41歲唐詩詠在《白色強人2》飾演蘇怡，在第7、8集為搶救車禍中的愛滋病患者楊梓菁，不慎有血液接觸，加上唐詩詠劇中懷有身孕，不勝壓力而在醫院門外痛哭。唐詩詠這段喊戲足足成分鐘，再現視后功架，除了眼淚還有各種緊張時的肢體動作，令人感受到她的徬徨不安，真係心都痛埋。

白色強人2 唐詩詠 唐詩詠喊戲再現，果然有視后功架。
唐詩詠喊戲再現，果然有視后功架。（圖片來源：《白色強人2》截圖）
白色強人2 唐詩詠 唐詩詠激動痛哭令觀眾完全感受到那份不安。
唐詩詠激動痛哭令觀眾完全感受到那份不安。（圖片來源：《白色強人2》截圖）
白色強人2 唐詩詠 喊住捽手呢啲細節都做得好。
喊住捽手呢啲細節都做得好。（圖片來源：《白色強人2》截圖）

重溫唐詩詠4大經典喊戲：

《不懂撒嬌的女人》喊出個視后！

唐詩詠可謂「喊出個視后」，2017年拍攝《不懂撒嬌的女人》，怒罵自己的上司兼堂姐宣萱，邊喊邊鬧聲嘶力竭，可謂該劇的高潮，當時不少網民都力讚唐詩詠好好戲。最後憑《不懂撒嬌的女人》於《萬千星輝頒獎典禮2017》榮登視后。

白色強人2 唐詩詠 唐詩詠可謂「喊出個視后」，2017年拍攝《不懂撒嬌的女人》，怒罵自己的上司兼堂姐宣萱，邊喊邊鬧聲嘶力竭。
唐詩詠可謂「喊出個視后」，2017年拍攝《不懂撒嬌的女人》，怒罵自己的上司兼堂姐宣萱，邊喊邊鬧聲嘶力竭。（圖片來源：《不懂撒嬌的女人》截圖）
白色強人2 唐詩詠 唐詩詠憑《不懂撒嬌的女人》於《萬千星輝頒獎典禮2017》榮登視后
唐詩詠憑《不懂撒嬌的女人》於《萬千星輝頒獎典禮2017》榮登視后（圖片來源：《不懂撒嬌的女人》截圖）

白色強人2 唐詩詠 但不少網民都留言表示未夠資格「比個女配角拎最佳女主角獎」、「 宣萱都未拎佢憑什麼」，認爲唐詩詠是以續約來換取獎項。
但不少網民都留言表示未夠資格「比個女配角拎最佳女主角獎」、「 宣萱都未拎佢憑什麼」，認爲唐詩詠是以續約來換取獎項。（圖片來源：新傳媒資料庫）
白色強人2 唐詩詠 唐詩詠憑《不懂撒嬌的女人》首度獲得最佳女主角獎，爆冷擊敗宣萱、李佳芯等勁敵。唐詩詠在台上灑淚多謝已離世的媽媽，並多謝教她演戲的田蕊妮。
唐詩詠憑《不懂撒嬌的女人》首度獲得最佳女主角獎，爆冷擊敗宣萱、李佳芯等勁敵。唐詩詠在台上灑淚多謝已離世的媽媽，並多謝教她演戲的田蕊妮。（圖片來源：新傳媒資料庫）

唐詩詠獲葉念琛睇中「阿寶」

唐詩詠2020年獲葉念琛睇中飾演《阿索的故事》中的「阿寶」，葉導特意為她安排一場具爆炸力的感情戲，與姜皓文飾演一對離婚夫妻，唐詩詠面對姜皓文的挽留崩潰喪喊。

白色強人2 唐詩詠 唐詩詠獲葉念琛睇中做「阿寶」。
唐詩詠獲葉念琛睇中做「阿寶」。（圖片來源：《阿索的故事》截圖）
白色強人2 唐詩詠 唐詩詠面對姜皓文的挽留崩潰喪喊。
唐詩詠面對姜皓文的挽留崩潰喪喊。（圖片來源：《阿索的故事》截圖）

《白色強人1》疑染疫堅持救人

唐詩詠在《白色強人1》中為疑似中東呼吸綜合症病人診症時完全無戴口罩等防護措施，終出現咳嗽發燒徵狀。直至懷疑染上中東呼吸綜合症暈倒。馬國明衝破封鎖進入急症室休息室陪伴唐詩詠，二人深情對話，馬明更承諾自己會一直陪伴在她左右。呢一幕睇住唐詩詠滴眼淚慢慢流落嚟，真係入心入肺。

白色強人2 唐詩詠 唐詩詠滴淚喺眼角慢慢流落嚟。
唐詩詠滴淚喺眼角慢慢流落嚟。（圖片來源：《白色強人》截圖）
白色強人2 唐詩詠 眼都紅埋唔係滴眼藥水。
眼都紅埋唔係滴眼藥水。（圖片來源：《白色強人》截圖）

《神探高倫布》 唐詩詠喊出3吋鼻涕

唐詩詠2013年拍攝李添勝監製的劇集《神探高倫布》，當中一幕喊戲歇斯底里，相當激動。唐詩詠除了眼紅、淚流滿面之外，據報道有傳媒探班時見到她鼻孔流出的三吋長鼻涕清晰可見，果然係喊戲高手。

白色強人2 唐詩詠 唐詩詠呢場喊戲完全放棄表情管理。
唐詩詠呢場喊戲完全放棄表情管理。（圖片來源：《神探高倫布》截圖）
白色強人2 唐詩詠 有傳媒當時探班話見到唐詩詠喊到流出三吋長鼻涕。
有傳媒當時探班話見到唐詩詠喊到流出三吋長鼻涕。（圖片來源：《神探高倫布》截圖）
白色強人2 唐詩詠 完全歇斯底里！
完全歇斯底里！（圖片來源：《神探高倫布》截圖）

同場加映：9月先播《超能使者》又喊包上身

唐詩詠2020年拍攝《超能使者》，據指將會在9月出街，當中佢再次喊包上身，與陳展鵬街頭大打出手，更激動跌倒在地上痛哭。如果劇情觀眾受落的話，隨時喊出第二個視后。

白色強人2 唐詩詠 雖然《超能使者》今年9月先播，不過劇集早於兩年前拍攝，網上有花絮見到唐詩詠又再爆喊。
雖然《超能使者》今年9月先播，不過劇集早於兩年前拍攝，網上有花絮見到唐詩詠又再爆喊。（圖片來源：YouTube＠TVB USA Official）
白色強人2 唐詩詠 喊到有明顯淚痕，真係落足力。
喊到有明顯淚痕，真係落足力。（圖片來源：YouTube＠TVB USA Official）

https://youtu.be/8lxsJzEeDKA

撰文：東方新地圖片來源：《白色強人2》截圖

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