白色強人2｜一文看清6大主角愛情歸途 部分網民呼籲「唔好開第三季」
一文看清6大主角愛情歸途
TVB劇集《白色強人2》在9月2日播出大結局，劇中6位主角除了胡定欣之外，都有自己的歸屬。以下我們整理了6大主角的最終感情線，讓大家能夠一文看清6大主角愛情歸途！
1. 郭晉安 （YT）& 張曦雯（呂靄寧）
曾為李文信（陳豪飾）前女友的呂靄寧（張曦雯飾），今季與YT（郭晉安飾）有感情戲，兩人從上下屬，發展成戀人關係。呂靄寧不但沒有放棄腦有腫瘤的YT，更親手為YT執行手術，將腫瘤割除。有情有義感情線令網民都表示十分支持「2Y情侶」，大讚尤其是在自揭病情一幕中YT的虛弱神態和溺愛呂靄寧的眼神夠細膩，睇到一眾觀眾都眼濕濕。
2. 馬國明（唐明） & 唐詩詠（蘇怡）
唐明（馬國明飾）和蘇怡（唐詩詠飾）的感情線一直十分複雜，從《白色強人1》開始，兩人的情感糾葛已經不斷，在《白色強人2》兩人亦因為多種事情分分離離，直到最後蘇怡更決定要離開香港當義務醫生。唐明在《白色強人1》已經因為程洛雯（李佳芯飾）當無國界醫生後一去不返而痛失所愛，為了不要一錯再錯，唐明今次主動出擊挽留蘇怡，令兩人最後終於能夠有一個好結局。
3. 陳豪（李文信） & 郭柏妍（程可欣）
身為醫院病人、職員的傾慕對象、呂靄寧前男友李文信（陳豪飾），在《白色強人2》初中段一直沒有主要的感情線。直到第23集，李文信遇上患有驚恐症的病人程可欣（郭柏妍飾）才開始有真正的感情線。程可欣在李文信的開導下逐漸克服了驚恐症，其後更因此而傾慕李文信。當李文信拒絕程可欣之後，程可欣不幸被的士司機性侵而受傷，心有愧疚的李文信在為其執刀做手術之後答應與程可欣約會，在大結局中亦透露程可欣的確在前往新加坡工作半年後回港，並開始與李文信約會，幸福結尾收場！
4.唯獨胡定欣冇著落！
其實劇中胡定欣一直對馬國明有意思，但馬國明一直以來只情傾唐詩詠，令胡定欣獲得佢歡心嘅機會係「零」，就正如佢最後一集所講，「我係唔會畀自己鍾意一個，根本唔會鍾意自己嘅人」。
盛傳因1原因不會有第三季
雖然《白色強人》系列口碑甚好，可是外界和一眾觀眾都認為不會拍第三季。事因聯繫著兩季《白色強人》的《全面開放藥物名冊草案》在經歷重重波折後終於在《白色強人2》大結局中已經順利通過，加上6大主角都分別找到自己的愛情歸屬，令觀眾覺得有種《白色強人2》為《白色強人》系列畫上完美句號的感覺。
演唱會神預言？
此外，《白色強人2》被心水的網民發現劇情中有神預言！在程可欣為了答謝李文信的時候，曾經送上陳奕迅的演唱會票給對方。早前亦曾經盛傳陳奕迅將會在2023年舉辦跨年演唱會，網民都笑言今年4月殺科的《白色強人2》竟然能夠預言到陳奕迅將會舉辦演唱會，非常巧合！
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