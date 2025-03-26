張敬軒撞樣《白雪公主》Rachel Zegler 「公主腔」上身回應惡搞 留言勁爆笑

迪士尼真人版電影《白雪公主》選角問題引起廣泛討論，今次由拉丁裔女主角Rachel Zegler飾演白雪公主，負評勁多。網上更出現唔少改圖潮，有創意力十足嘅網民更將歌手張敬軒完美key落女主角，竟然毫無違和感，仲引到軒公回覆！