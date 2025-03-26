張敬軒撞樣《白雪公主》Rachel Zegler 「公主腔」上身回應惡搞 留言勁爆笑
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迪士尼真人版電影《白雪公主》選角問題引起廣泛討論，今次由拉丁裔女主角Rachel Zegler飾演白雪公主，負評勁多。網上更出現唔少改圖潮，有創意力十足嘅網民更將歌手張敬軒完美key落女主角，竟然毫無違和感，仲引到軒公回覆！
Rachel Zegler撞樣張敬軒 惡搞圖瘋傳
在香港，網民爆笑惡搞指出麗素莎嘉娜在電影中的造型與初出道時的張敬軒撞樣！有網民將張敬軒的樣子跟《白雪公主》的劇照合成，發現毫無違和感。這一合成圖片在網上迅速流傳，引來了大量的關注和討論。不少網民甚至在Threads上標記張敬軒的帳號，希望他能注意到這一趣事，並以白雪公主的造型亮相！
網民想睇張敬軒演「何濟公主」王菀之演皇后
網民紛紛表示好期待張敬軒飾演「何濟公主」，話好想聽佢講出經典對白：「你七街瞓！」有粉絲仲提議請王菀之演皇后，關智斌做王子，尤其喺最後跳舞部分唱《何濟公》，覺得一定會好精彩。張敬軒曾自比似Emma Watson，但有網民笑言：「點解我覺得白雪軒好似仲順眼過佢（Rachel Zegler）😆」，亦有粉絲留言話：「終於搵到一個說服自己嘅理由去睇白雪公主，謝謝軒公，我會入場支持你！」可見軒公嘅號召力依然強大，令人期待呢場演出嘅火花！
張敬軒高EQ回應網民召喚
張敬軒果然識玩，答應網民召喚：「你哋班人恨到啦, 我諗你成世人都冇諗過, 有朝一日會得到白雪公主會同你講早晨呀🙄😒 恭喜大家成就解鎖！」，佢仲送多句：「早晨呀你哋🌞🌞🌞 😚#希望做呢幅圖嘅朋友 返工要注意交通安全, 食飯要慢嚼細嚥, 飲水要細細品嚐, 落雨出街要帶定支避雷針 😌 🥰」
張敬軒：我拍親都係荷裡活片咋
軒公仲忍唔住用「公主腔」高歌一曲同大家講早晨，Tyson Yoshi 都留言：「佢黐X咗線啊」軒公好有諗法：「你再嘈我叫雪姑cosplay 1994揸你部車，或者要喺續集要你拖住雪姑」
網民仲話：「白咩雪公主，明明係貝兒（Emma Watson）」軒公就覆返：「唔好話我唔拍戲呀, 只不過我拍親都係荷裡活片咋 😌」
圖片來源：網上圖片、IG@rachelzegler、網上改圖、Threads圖片資料或影片來源：原文刊於新假期