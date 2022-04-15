白雲執到狗1日放棄尋狗主已轉贈友人惹狠批 新主人楊埕出po列7點反擊指控
白雲 指狗狗有晶片但找不到主人
白雲在社交網貼出多張狗狗相及合照，並寫上：「2歲柴柴，有晶片漁農處也找不到主人，主人亦未報失。有人前兩天已看到牠流浪，指甲長到證明沒人幫牠剪過更不帶出街。既然如此，大家不要再找了，謝我幫你找到這位可愛姐姐照顧你吧，這樣我也可以經常看到你。」
楊埕：自來犬係緣份
白雲續說：「這已經是我第4次揀（執）到狗狗，連如同自己兒女的寵物都可以放棄的人，是甚麼樣的人？沒有吠過，有哭、會seat和hand，見到任何人都讓摸的你，我一定會讓你幸福。」而楊埕就回應她說：「一定幸福！自來犬收養狗仔都係緣份積福。」
網民指摘白雲做法同偷狗冇分別
有不少網民都湧到白雲IG，指摘她只花一日尋狗主就放棄，並即為牠搵新主人，若狗主之後報警，她便有機會觸犯法例。不少網民紛紛留言：「想話畀你知一般老人家/工人，又或者唔係個個都有社交網站，人哋隻狗有晶片你依家咁樣同偷冇分別」、「你依啲真係叫合理化偷，冇剪指甲就代表主人唔錫佢？」、「好心做壞事！你有冇認真幫佢搵返原主人呀！1、2日就搵人領養埋？」等等。
楊埕反駁指有好多人冒認狗主
對此白雲未有作出回應，楊埕則逐一反駁網民，指自己只是暫養，並已申報漁農處，若失狗主人要搵，隨時可以根據申報資料尋回狗狗，又斥網民「老屈」她們偷狗，也屬於誹謗。她又解釋不再在社交網請網民幫忙尋狗主，是因為有好多人出來冒認是失狗主人，又指沒有選擇貼街招尋狗，是因為在公共地方張貼街招，屬於違法行為。
楊埕列7點反擊網民
楊埕更出post列出7點反擊，並表示：「我明白各位都好關心狗嘅去向，但請各位先了解佢需要人照顧，唔係要將佢變成漁農處嘅流浪狗。」
1.白雲在街上發現佢，之後在街上等了一段時間都冇人搵佢，而佢自己又帶著幾隻狗行緊，所以先帶家中照料，亦即時出po尋狗主
2.因她有工作在身，而且三隻狗會有機會打架，不方便照顧，所以托我繼續照顧及一齊尋狗主。
3.我們亦已即時到漁農處掃晶片及聯絡狗主，可惜電話沒有接聽，漁農處亦告訴本人若三個月主人都沒有聯絡漁農處，本人可以正式辦理領養手續
4.及後我們已經帶狗仔去清洗乾淨，剪指甲及滅蝨，好讓佢舒舒服服回家。並且發現他已經餓了多時，一次過吃了數碗狗糧。這兩天終於正常飲食，正常份量。
5.本人的IG及FB page亦是公開可以留言，若狗主想聯絡本人應該不難接觸，當然不是冒認狗主，我們收到大量呃狗賊訊息，與當時登記資料完全沒有一樣準確。
6.本人亦是愛狗之人，清楚了解毛孩走失後，牠們是何等不安，只是出post畀主人知佢現在一切安好，並不是藉此show off等。
7.本人及發現狗狗走失嘅朋友亦深信遇上牠是緣份，若三個月內主人沒有接觸本人，本人才會正式辦理領養手續，不會隨意交托任何人。
最後楊埕又以Hashtag表示「如果係真正嘅主人可以直接講出佢嘅晶片資料方便聯絡」、「其實我應該唔覆啲hater好啲嘅就係忍唔住好心著雷劈」。