白雲執到狗1日放棄尋狗主已轉贈友人惹狠批 新主人楊埕出po列7點反擊指控

藝人白雲本身都有養狗，近日捲入「執狗」風波，事沿她在社交網透露在街上拾獲一隻柴犬，希望大家幫忙為牠尋回主人，不過她出po僅一日，便請大家不用再幫忙尋找失狗主，因為柴犬已交給了新主人照顧，而新主人正是她的圈中好友楊埕，此舉即引來大批網民聲討，狠批她的做法等同「偷狗」！