失婚白雲投靠開電視 主持玄學+飲食節目 嘉賓艾威大讚有潛質

34歲的白雲與前港男江俊霖結婚後依然不改性感本色，有傳因此令夫家甚不滿，結果去年離婚收場。白雲前年1月離開無綫，擁有35E逼爆上圍的她放上社交網的照片尺度愈見大膽，決意失婚後靠自己重過新生活。白雲最近為開電視主持新節目《藥膳玄機》，內容非常創新，更被嘉賓之一的艾威讚做主持有潛質。
白雲跟師傅研究八字
由白雲與堪輿學家馬汗辰主持的香港開電視新節目《藥膳玄機》，將於4月13日起播出，節目揉合玄學與飲食，以中醫食療文化為題，再配合個人的五行八字及屬性， 挑選合適的食材做成藥膳。白雲會在節目中跟藥膳老師親自下廚，白雲說：「今次做呢個節目好特別，我跟師傅學咗啲八字，師傅話畀我透過八字可以睇到人嘅身體天生會弱啲，咁我哋就配合埋藥膳去調理身體。」
白雲獲艾威讚做得好
節目打頭陣找來劉晨芝做嘉賓，節目中堪輿學家馬汗辰推算劉晨芝的肝同脾胃較弱，白雲就針對劉晨芝的「弱點」，下廚煮了「香荷蟲草海參蒸雞」給劉晨芝享用。之後還有的艾威、蔣怡、蔡頌思等做嘉實，艾威錄影節目後曾接受開電視訪問，表示第一次聽到飲食節目可加入玄學元素，很有趣，他更大讚睇住白雲下廚及做主持，覺得她主持做得幾好。
白雲性感相惹老公父母不滿
白雲於2016年與前港男江俊霖拉埋天窗後，並未修心養性做人妻，近年變本加厲在社交網上載性感照，有傳白雲發現與老公性格不合相處不來，而男方長輩對於白雲走性感路線更是非常不滿，意見分歧令白雲覺得與老公難以繼續走下去，婚姻關係未到7年已癢。
白雲情人節出po吐心聲
有指白雲想過新生活，為了避開老公一度北上工作，更搬離愛巢分居，不過江俊霖對白雲依然情深，想挽救這段婚姻，曾投其所好充當龍友為白雲影靚相，白雲亦曾心軟想回心轉意，不過最後關係修復失敗，白雲決心離婚。白雲在今年情人節更留言暗示：「單身的朋友們，沒關係，反正情人節還有幾個小時就過了。分手的就更沒關係了，再找個人轟轟烈烈愛一次就好。」又上載與友人討論愛情的截圖。
白雲好友全部封嘴
對於白雲去年已正式離婚一事，其圈中好友朱晨麗、劉溫韾及阮兒都有默契地封嘴。而白雲近年在社交網繼續狂po性感照，可以看到她非常享受單身生活，閒時放狗為樂，又不時發表單身言論。
白雲作出性感宣言
一向走大膽性感風格的白雲去年曾在IG作出了性感宣言：「30歲之後，一天感覺像一秒。小時候，我很在意別人用異樣眼光看我的胸，在乎朋友說請穿寬鬆衣服和我們吃飯。我會自卑、聽話盡量掩蓋自己。But結果是：cutting不適合自己的衣服讓自己一秒身形壯碩，土味即現。最重要的是：性感是我的最愛，是我從骨子裏就有的東西。我卻要因為『這女人不檢點』這種屁話就拋棄自己。於是，現在，姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感。做自己是這個世界上最不丟人的事。」Po文一出便得了不少網民支持。
白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍
白雲入行已有十年，首次出鏡是在錢國偉監製的2011年遊戲節目《變身男 女 Chok Chok Chok 》中，擔任神獸天使「 講唔猿 」，但直到她在2017年劇集《 不懂撒嬌的女人 》中，飾演黎諾懿和唐詩詠之間的小三一角，才開始受到觀眾關注。
最後拍的劇集《迷網》中她飾演「小紅」一角，和飾演楊明父親的姜大衞有不少對手戲，而她劇中穿著的紅色小背心造型，亦令人眼前一亮！
網民留言指其身材肥胖 白雲正面對抗網絡欺凌
白雲自2016年嫁給了前香港先生、現職建築師的江俊霖（見圓圖），成為幸福人妻，早前有網民留言指白雲「 好鬼肥 」，令她發了一篇千字文反擊，直言大家應該攜手一起對抗網絡欺凌。