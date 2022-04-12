失婚白雲投靠開電視 主持玄學+飲食節目 嘉賓艾威大讚有潛質

34歲的白雲與前港男江俊霖結婚後依然不改性感本色，有傳因此令夫家甚不滿，結果去年離婚收場。白雲前年1月離開無綫，擁有35E逼爆上圍的她放上社交網的照片尺度愈見大膽，決意失婚後靠自己重過新生活。白雲最近為開電視主持新節目《藥膳玄機》，內容非常創新，更被嘉賓之一的艾威讚做主持有潛質。