34歲白雲出寫真留倩影 本周三周六親臨書展見粉絲
爆訂單火速加印
白雲早於本月6日在社交平台宣布將會推出個人首本寫真集，當時她在社交平台高興表示：「Oh yeah！終於可以宣布啦！ 我人生第一本寫真集今個月書展和大家見面哦！完成自己多年的夢想之一， 書在印刷中啦，粉絲們！簽書會見面lo ！終於可以見面了！」後來寫真雜誌專頁更宣布，預購寫真的朋友將會附上白雲親筆簽名及隨機附上1款限量親筆簽名明信片，而買滿10本後的神秘禮物則是由劉雲傑繪畫的漫畫，還有合共5款未收錄在寫真集內的相片。據該雜誌表示，在白雲宣布預購後一個星期後，寫真在內地及馬來西亞等地宣布爆單，淘寶更一日賣清，書商正火速加印。
疑因太性感而被迫離婚
白雲於2016年與前港男江俊霖拉埋天窗後，並未修心養性做人妻，後來更變本加厲在社交網上載性感照；有傳白雲發現與老公性格不合相處不來，而男方長輩對於白雲走性感路線更是非常不滿，意見分歧令白雲覺得與老公難以繼續走下去，在2020年就傳出婚姻裂痕的新聞。到了前年1月白雲離開無綫後，就返回內地工作兼搬屋，老公江俊霖試圖挽救婚姻但失敗；隨後她繼續尋於自己的愛情，並在今年情人節留言暗示：「單身的朋友們，沒關係，反正情人節還有幾個小時就過了。分手的就更沒關係了，再找個人轟轟烈烈愛一次就好。」而近日被問及相關離婚新聞時，白雲則表示完全唔係咁，男方家人並沒無覺得性感唔好，更會建議喜歡潛水的她去考張潛水教練證，而被問及前夫關係等感情問題，就婉拒唔答。
靠《不懂撒嬌的女人》上位
白雲入行已超過十年，首次出鏡是在錢國偉監製的2011年遊戲節目《變身男 女 Chok Chok Chok 》中，擔任神獸天使「 講唔猿 」，2012年加入TVB參演《愛回家》，在幕前漸露鋒芒，後在在2017年劇集《不懂撒嬌的女人》中，飾演黎諾懿和唐詩詠之間的小三一角，才開始受到觀眾關注。
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