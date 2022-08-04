白雲受訪自爆曾因澎湃身形冇自信 被網友追擊互相對罵
受攻擊無自信今走出陰影
白雲自言好耐之前已有出寫真的念頭，不過因為自卑而打消，佢回答︰「見到人哋出寫真我都會心郁郁，但係之前我真係會自卑嘅，因為太多聲音嗰陣時會講『你個胸太大，所以好核突』，真係有啲女仔friend，或者有啲人會咁講，或者話『你咁嘅身形係唔靚嘅』，咁我就會覺得係喎，出得寫真都係嗰啲好窈窕啊，我嗰陣時會係覺得自己唔靚，但係而家我有自信，我覺得所有女人都係靚嘅，只要你自己覺得自己靚，只要你覺得你有閃光嘅位，可以畀你愛嘅人見到就OK啦。」白雲又覺得每個人都有她的魅力，「我覺得我哋每一個人散發出嚟嘅性感魅力都唔一樣，譬如有一啲人係眼神好有魅力，有一啲人係有體香嘅，有一啲人係講嘢好智慧嘅，咁你接收到嘅人就唔同㗎啦！你嘅另外一半係會欣賞到你嘅閃光點嘅，咁我覺得就夠囉！」
報道出街即與網友爆罵戰
在訪問播出後，留言區馬上有人留言指佢唔靚，白雲極速上水回應，並與網友對鬧，似乎仍然對自己外觀十分在意。白雲之後更cap下網友留言，並在自己的專頁上表示：「各花入各眼，人生而平等自由，互相尊重就好，不喜歡就不要看，喜歡就按like 。某些人，不需要用醜陋的文字和表情符號來表達你醜陋的內心，只敢散播負面情緒攻擊別人的鍵盤俠你有什麼資格說任何人醜！」不過之後她又說自己沒有生氣，只是感嘆網上欺凌非常嚴重，表示「一定要出聲同這些人say no ! 啞忍只會讓他們覺得有人會怕他們，啞忍更會讓我們被欺凌的人委屈，為了身心健康，講出來起碼自己舒服開心」。
動漫節扮不知火舞
白雲在早前的香港動漫節2022，為遊戲《王者榮耀》cos《拳皇》角色不知火舞，不過就沒有在會場中以該裝扮出現，只以正常衣著打扮在現場畀大家影相，但白雲有將其他硬照放上社交媒體。
寫真爆單火速加印
白雲於上月6日在社交平台宣布將會推出個人首本寫真集，當時她在社交平台高興表示：「Oh yeah！終於可以宣布啦！ 我人生第一本寫真集今個月書展和大家見面哦！完成自己多年的夢想之一， 書在印刷中啦，粉絲們！簽書會見面lo ！終於可以見面了！」後來寫真雜誌專頁更宣布，預購寫真的朋友將會附上白雲親筆簽名及隨機附上1款限量親筆簽名明信片，而買滿10本後的神秘禮物則是由劉雲傑繪畫的漫畫，還有合共5款未收錄在寫真集內的相片。據該雜誌表示，在白雲宣布預購後一個星期後，寫真在內地及馬來西亞等地宣布爆單，淘寶更一日賣清，書商更要火速加印；而後來白雲則在書展與一眾fans會面。
疑因太性感而被迫離婚
白雲於2016年與前港男江俊霖拉埋天窗後，並未修心養性做人妻，後來更變本加厲在社交網上載性感照；有傳白雲發現與老公性格不合相處不來，而男方長輩對於白雲走性感路線更是非常不滿，意見分歧令白雲覺得與老公難以繼續走下去，在2020年就傳出婚姻裂痕的新聞。到了前年1月白雲離開無綫後，就返回內地工作兼搬屋，老公江俊霖試圖挽救婚姻但失敗；隨後她繼續尋於自己的愛情，並在今年情人節留言暗示：「單身的朋友們，沒關係，反正情人節還有幾個小時就過了。分手的就更沒關係了，再找個人轟轟烈烈愛一次就好。」而近日被問及相關離婚新聞時，白雲則表示完全唔係咁，男方家人並沒無覺得性感唔好，更會建議喜歡潛水的她去考張潛水教練證，而被問及前夫關係等感情問題，就婉拒唔答。
靠《不懂撒嬌的女人》上位
白雲入行已超過十年，首次出鏡是在錢國偉監製的2011年遊戲節目《變身男 女 Chok Chok Chok 》中，擔任神獸天使「 講唔猿 」，2012年加入TVB參演《愛回家》，在幕前漸露鋒芒，後在在2017年劇集《不懂撒嬌的女人》中，飾演黎諾懿和唐詩詠之間的小三一角，才開始受到觀眾關注。
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