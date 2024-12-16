前TVB失婚咪神極少布水著派福利 超大方靚相獲網民激讚！
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擁有驕人身材的前TVB咪神白雲，現年36歲依然保養得超好，經常在社交平台派福利。日前（13日）就在社交平台大曬超少布水著照獲網民激讚！
前TVB咪神白雲極少布水著派福利
現年36歲的前TVB咪神白雲在2016年與交往五年的前香港男友江俊霖結婚後，有傳言指白雲因經常在社交媒體上分享性感照片而招致男方長輩的不滿，最終導致他們離婚收場。白雲連日來都在上傳到馬爾代夫旅遊的照片，每日都有新驚喜。日前（13日）就上傳一輯超少布的性感水著照，無論上下左右都超多睇頭，吸引一班網民眼球！
白雲火辣再升級？泳裝下身疑似不慎移位
白雲自從失婚後就不斷在社交平台上傳性感照大派福利。早前在一次出海觀鯨的活動中，再次分享了一組泳裝照片。這次她選擇了一件鮮紅色的泳裝，不料泳裝下身疑似不慎移位，差點發生走光的尷尬情況。這一幕不僅引起了粉絲的關注，雖然不少粉絲大讚白雲越來越火辣，但也有網友留下了令人不快的評論，有人指出她「清理得很乾淨」等令人產生不適感。
重溫白雲出寫真 曾自卑覺得自己唔靚
早前白雲推出入行以來首本個人寫真集，在接受TVB 娛樂新聞台的訪問時，自爆曾因澎湃身形而被朋友攻擊。白雲自言好耐之前已有出寫真的念頭，不過因為自卑而打消，佢回答︰「見到人哋出寫真我都會心郁郁，但係之前我真係會自卑嘅，因為太多聲音嗰陣時會講『你個胸太大，所以好核突』，真係有啲女仔friend，或者有啲人會咁講，或者話『你咁嘅身形係唔靚嘅』，咁我就會覺得係喎，出得寫真都係嗰啲好窈窕啊，我嗰陣時會係覺得自己唔靚，但係而家我有自信，我覺得所有女人都係靚嘅，只要你自己覺得自己靚，只要你覺得你有閃光嘅位，可以畀你愛嘅人見到就OK啦。」
白雲又覺得每個人都有她的魅力，「我覺得我哋每一個人散發出嚟嘅性感魅力都唔一樣，譬如有一啲人係眼神好有魅力，有一啲人係有體香嘅，有一啲人係講嘢好智慧嘅，咁你接收到嘅人就唔同㗎啦！你嘅另外一半係會欣賞到你嘅閃光點嘅，咁我覺得就夠囉！」
圖片來源：YouTube影片截圖@TVB 娛樂新聞台、ig＠snowybai