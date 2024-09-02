白雲大派性感出海福利 下身位置「泳裝移位」險洩春光！
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36歲擁有澎拜身形的藝人的白雲，自從2020年離巢TVB後，轉行成為潛水教練，並經常在IG上分享自己的出海福利，近日她一輯照片疑似有泳衣移位的問題而引起熱議！
白雲火辣再升級？泳裝下身疑似不慎移位
最近，白雲在一次出海觀鯨的活動中，再次分享了一組泳裝照片。這次她選擇了一件鮮紅色的泳裝，不料泳裝下身疑似不慎移位，差點發生走光的尷尬情況。這一幕不僅引起了粉絲的關注，雖然不少粉絲大讚白雲越來越火辣，但也有網友留下了令人不快的評論，有人指出她「清理得很乾淨」等令人產生不適感。
重溫白雲出寫真 曾自卑覺得自己唔靚
早前白雲推出入行以來首本個人寫真集，在接受TVB 娛樂新聞台的訪問時，自爆曾因澎湃身形而被朋友攻擊。白雲自言好耐之前已有出寫真的念頭，不過因為自卑而打消，佢回答︰「見到人哋出寫真我都會心郁郁，但係之前我真係會自卑嘅，因為太多聲音嗰陣時會講『你個胸太大，所以好核突』，真係有啲女仔friend，或者有啲人會咁講，或者話『你咁嘅身形係唔靚嘅』，咁我就會覺得係喎，出得寫真都係嗰啲好窈窕啊，我嗰陣時會係覺得自己唔靚，但係而家我有自信，我覺得所有女人都係靚嘅，只要你自己覺得自己靚，只要你覺得你有閃光嘅位，可以畀你愛嘅人見到就OK啦。」白雲又覺得每個人都有她的魅力，「我覺得我哋每一個人散發出嚟嘅性感魅力都唔一樣，譬如有一啲人係眼神好有魅力，有一啲人係有體香嘅，有一啲人係講嘢好智慧嘅，咁你接收到嘅人就唔同㗎啦！你嘅另外一半係會欣賞到你嘅閃光點嘅，咁我覺得就夠囉！」
圖片來源：YouTube影片截圖@TVB 娛樂新聞台、ig＠snowybai資料或影片來源：原文刊於NewMonday