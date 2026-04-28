38歲「失婚女神」核彈級身材震撼內地網民 獲封「富人天堂」！更被指撞樣阿Sa惹熱議
廣告
現年38歲、有前「TVB咪神」之稱的白雲（Snowy），自2021年與富二代前夫離婚後感情生活一直成謎，但近年積極轉戰內地市場的她，作風愈見大膽火辣！近日白雲在內地出席活動時，以一身挑戰視覺極限的超級性感造型亮相，影片瞬間在內地社交平台瘋傳，不但憑著核彈級身材獲網民封為「富人的天堂、窮人的奢望」，更被指驚人撞樣香港一線女星，引發全網暴動式討論！
白雲真空戰衣挑戰視覺極限
活動當日，白雲化上精緻妝容，狀態大勇，一出場即成為全場焦點。她身穿一襲純白色連身裙，設計極盡巧思，完美演繹「露前又露後」的性感美學。裙子正面的超低胸剪裁，讓她傲人的澎湃上圍一覽無遺，視覺效果極度震撼；而當她一轉身，背後更是春光乍洩，幾乎整片雪白滑溜的玉背完全展露人前。從裙子的貼身剪裁及設計可見，白雲明顯是真空上陣，極致的性感尺度令人看得血脈沸騰，大膽程度令人咋舌。
白雲震撼身材獲封富人天堂
這段充滿視覺衝擊的影片被分享至小紅書後，隨即引爆內地網民的討論區，留言區瞬間被暴動式留言淹沒，網民紛紛對她的美貌與身材表示驚嘆。不少人狂讚白雲的完美狀態，直呼是「美人該有的樣子」。其中更有網民留下了「富人的天堂、窮人的奢望」的神級評價，形容她的魅力非凡，是極致的夢幻逸品，可見其核彈級身材對網民帶來多大的衝擊力，討論度直線飆升。
網民驚訝白雲撞樣蔡卓妍
除了身材成為焦點，白雲的樣貌同樣引起熱議。在眾多留言中，最有趣的是不少網民驚訝地發現，白雲竟然與香港一線女星蔡卓妍（阿Sa）撞樣，認為兩人有幾分神似。此外，也有人認為她兼具韓國「氧氣美女」李英愛和香港永遠的女神溫碧霞年輕時的獨特風采，能夠同時與多位頂級女神相提並論，可見其美貌獲得了極高的評價。從網民的熱烈反應看來，白雲這次性感出擊無疑取得了巨大成功。
白雲離婚後鼓勵小鮮肉追求
白雲早於2016年在TVB綜藝節目《五覺大戰》中擔任「神獸天使」「讓唔猿」而憑出眾身材備受矚目。她在2021年宣布與拍拖五年的建築師前夫江俊霖離婚，回復單身的她生活更加精彩。雖然感情生活成謎，但作風大膽的她早前曾公開表示完全不介意姊弟戀，更向一眾「小鮮肉」放話，鼓勵欣賞她的男士應該主動出擊，言論相當前衛，也讓人更期待她的下一步動向。
圖片來源：小紅書、IG@snowybai資料或影片來源：原文刊於新假期