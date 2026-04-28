38歲「失婚女神」核彈級身材震撼內地網民 獲封「富人天堂」！更被指撞樣阿Sa惹熱議

現年38歲、有前「TVB咪神」之稱的白雲（Snowy），自2021年與富二代前夫離婚後感情生活一直成謎，但近年積極轉戰內地市場的她，作風愈見大膽火辣！近日白雲在內地出席活動時，以一身挑戰視覺極限的超級性感造型亮相，影片瞬間在內地社交平台瘋傳，不但憑著核彈級身材獲網民封為「富人的天堂、窮人的奢望」，更被指驚人撞樣香港一線女星，引發全網暴動式討論！