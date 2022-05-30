白靈再拍港產片 男主角係Anson [email protected] 網民強烈要求加床上戲
白靈18年後再拍港產片
白靈於04年拍過《三更2》之《餃子》，18年後她再接拍港產驚慄電影《七月返歸》，電影未正式開鏡，近日見她在社交網上載在香港街頭閒逛及在酒店房刨劇本的近照，為開工做足準備。
當AK遇上白靈
人氣男團MIRROR事業如日中天，其中Anson Kong（AK）更三線發展，唱歌、拍劇兼拍電影，身為影壇新貴的他非常搶手，之前拍過愛情電影《忽然心動》，剛剛又拍完新劇《死角》，就要為7月的MIRROR演唱會排練，不過AK應該有排冇得唞，因為日前宣布再開新戲，將與白靈合作驚慄電影《七月返歸》，之前拍《忽然心動》女主角是吳千語，今次遇上白靈，應該有化學作用，而《七月返歸》是新晉導演謝家祺首部執導的電影，去年更率先入選意大利烏甸尼斯遠東電影節FOCUS ASIA Section，令人相當期待，網民收到AK與白靈合作的消息後，紛紛表示希望能加插床上戲，咁又太過重口味！
白靈經歷坎坷身心受創
現年55歲的白靈於四川成都出生，是美籍華裔演員，她從小喜愛表演，84年高中畢業後，她加入中國人民解放軍任文藝兵，同時亦是一名護士，可惜被軍中上級強迫在聚會場合做陪酒並發生不當行為等，時間長達約三年，因為這段經歷令她身心受創，她表示至今仍有時突然會產生脫衣的衝動。
白靈成功打入荷李活
81年白靈離開軍隊，加入成都人民藝術劇院，在其中一次話劇表演被賞識，於是開始了她的演員生涯，其中在電影《弧光》中飾演精神病患者，獲得89年前往莫斯科参加電影節的機會。91年，白靈以交流生身份於入讀紐約大學，94年，她獲得在荷李活電影演出的機會，首部在當地拍攝的電影是《烏鴉》，後來更取得美國國籍，97年，白靈與李察‧基爾合演《紅色角落》聲名大噪，更獲國家評論協會頒發突出表現獎。04年，白靈憑《三更2》之《餃子》，獲頒金馬獎再佳女配角，也在香港電影金像獎、香港電影金紫荊獎及華語電影傳媒大獎獲頒最佳女配角。
白靈愛真空上陣
白靈愛標奇立異，每次公開現身都一定搶fo，甚至真空上陣，去年她在出席第58屆金馬獎頒獎典禮時，因身上所穿的自製禮服縫有「活出最精彩的你自己」字樣，及其皮包正反面有「我的性高潮很吵」中、英文字樣，引發各地傳媒關注。
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