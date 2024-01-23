百分百感覺2024︱Ivy So謝幕期間疑遭吳肇軒拍胸 即推開兼雙手護胸

由顏卓靈、Ivy @COLLAR、吳肇軒、Locker林家熙主演的舞台劇《百分百感覺2024》，於上星期三開始舉行一連九場。Ivy So早前為首次出演舞台劇向Locker獻上幕前初吻，引起大批網民熱烈討論。日前Ivy So在謝幕期間就疑似遭吳肇軒拍胸，再次惹起一眾網民關注。