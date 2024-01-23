百分百感覺2024︱Ivy So謝幕期間疑遭吳肇軒拍胸 即推開兼雙手護胸
Ivy So疑遭吳肇軒拍胸即推開兼雙手護胸
日前《百分百感覺2024》演到第五日，在閉幕期間一眾演員一字排開謝幕，其中主角之一的吳肇軒就談及到Locker的胸肌，並且伸出右手指向Locker時，疑似將手臂拍到Ivy So的胸部。Ivy So一臉愕然地推開對方，立即退後並以雙手護胸，在場的Ivy So粉絲們亦隨即起哄！
吳肇軒下跪求饒 發文伸冤求Ivy So幫忙解釋
此時，吳肇軒見狀就立即下跪求饒，搞到Ivy So都忍唔住笑咗出來。吳肇軒在舞台劇結束後，立即轉發當日演出的照片並發文伸冤，表示無論在謝幕還是演出期間，都沒有觸碰到Ivy So的胸部：「你哋唔好喺咁就角度先。冇掂到啊，嗰下都冇，@ivyyysoso 幫手解釋下」。
Ivy So 轉發影片：有證有據㗎！
Ivy So當然亦有馬上轉帖影片，並搞笑寫道「有證有據㗎！」不過就再補多句「講笑，冇掂到㗎」。雖然Ivy So發文澄清，但眼看著事情越鬧越大，Ivy So就再次轉發相關報道，並留言再度澄清「拍胸事件」：「想澄清返… Story都講咗其實真係冇掂到。同埋最初嗰反應其實係嚟自於佢講緊Locker，但畀咗嗰Focus我lol。He’s a nice gentleman :)」。
Ivy獻上螢幕初吻 同Locker錫足9次！
劇中Ivy與Locker的親密戲碼成為焦點，尤其是Ivy在螢幕上的初吻場面，引來現場觀眾的熱烈反應和歡呼。Ivy透露，過去她雖然接觸過一些包含接吻戲的劇本，但這些場面最終都被改為親臉。然而，在接到《百分百感覺2024》的劇本並與導演短暫討論後，迅速確認了這次必須要拍攝的接吻戲，顯示了她對角色的全新挑戰和投入。對於在觀眾面前接吻的感覺，她笑指：「比我想像中無乜嘢，我哋只會諗住點樣會錫得好睇一啲。」
Ivy叫Locker好好珍惜 吻出真感情？
Ivy對於合作演員Locker的表現讚譽有加，她認為他不僅是一名出色的演員，還非常專業。儘管她常常開玩笑戲弄他，但實際上，Locker在排練過程中非常專注，會細心觀察每個人的表演並提供寶貴的建議。特別是對於這場接吻戲，Locker投入了大量心力進行節奏調整，以確保其呈現效果遠超出僅僅引起觀眾起哄的層次。Ivy希望這場戲能達到更好的藝術效果，展現出不同於平常的深度和質感。首場後接受訪問時，Ivy仲笑言提醒Locker：「倒數8次，要珍惜喇！」 Locker則尷尬回應：「唔敢，唔敢！」，問到會否吻出真感情，Locker即表示：「唔會嘅！」
連登仔酸爆：x你Locker！還我Ivy So!
對於Ivy將第一次俾了Locker，連登仔似乎非常生氣，於討論區大鬧成為男人公敵，仲驚好似當年梁詠琪與鄭伊健因舞台劇《仲夏夜狂想曲》一吻定情：「x你老x林家熙」、「當年伊健同Gigi都係做舞台劇kiss到一齊咗」、「舞台劇咪要KISS好x多次」、「加埋每日彩排，要咀起碼過百次」、「locker條x街食哂連登仔女神」！
睇返之前上《試當真》：Ivy被提醒要小心Locker 私底下唔好覆佢！
吳肇軒、Locker 爆肌騷胸 全場起哄！
除咗Ivy螢幕初吻令人注目之外，男士們都非常有睇頭！吳肇軒和女演員Vida胡偉寶在劇中的激烈床戲成為話題之一，而劇中兩位男主角的多次脫衣展示健美肌肉同樣令觀眾眼睛為之一亮，台下觀眾驚嘆不已。在劇終謝幕時，吳肇軒和Locker特別感謝了他們的健身教練。Locker坦承為了飾演「許樂」這個角色，他投入了大量努力，包括嚴格控制飲食，幾乎每天排練結束後都會去健身房鍛煉，他的日常飲食幾乎只有白切雞胸和煮熟的蔬菜。而吳肇軒則自嘲地說，與Locker相比，他的身型原本就偏瘦削，即便是經過了半個月的同步訓練，他的肌肉線條還是沒有Locker那麼突出。
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