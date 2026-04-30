百日女團｜余逸思Yoshi驚喜現身！離巢後義氣回巢拍劇 沈殷怡閨蜜關係大曝光

ViuTV全新實況節目《百日女團》記錄沈殷怡（Shirley）與徐㴓喬（Asha）的30+追夢之旅，最新一集竟有驚喜嘉賓現身！Shirley中學時期的閨蜜余逸思（Yoshi）空降擔任造型評判，兩人重聚即引爆話題，網民更化身偵探，極速起底Yoshi由《美選》亞軍到《IT狗》女神的進化史，以及當年離巢的真正原因！