百日女團｜余逸思Yoshi驚喜現身！離巢後義氣回巢拍劇 沈殷怡閨蜜關係大曝光
Yoshi驚喜現身 為PAWS襯衫！
在最新一集《百日女團》中，Shirley同Asha要接受私服造型大挑戰，自稱「PAWS隱藏成員」的Yoshi驚喜現身做評判。面對好姊妹Shirley，Yoshi都冇情講，直接以貓做主題，透過唔同情境題考驗佢哋嘅配襯功力。見到昔日戰友在追夢路上重聚，畫面溫馨又搞笑，唔少觀眾都大讚兩人互動夠真摯，完全展現出深厚嘅姊妹情。
起底《美選》亞軍 曾係ViuTV力捧八大藝人
眼利網民即時起底，發現Yoshi來頭不少！早於2016年，佢就參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》，憑住身上有紋身的獨特形象被編入魔鬼組，更以魔鬼組第一名姿態殺入決賽，最終以一票之差飲恨奪得全場總亞軍。之後佢簽約ViuTV，更在2021年被電視台列為重點推介嘅八大藝人之一，前途一片光明，絕對係ViuTV嘅親生女。
《IT狗》Bille女神形象入屋 與沈殷怡同居關係曝光
講到Yoshi最為人熟悉嘅角色，必定係2022年神劇《IT狗》中飾演嘅女權IT人Bille，個性鮮明嘅形象成功入屋。而現實中，佢同《百日女團》主角Shirley嘅關係更係非比尋常！原來兩人喺中學時期因聯校劇團活動而認識，雖然一度失聯，但先後加入ViuTV後重逢，更在2020年展開閨蜜同居生活，難怪在節目中默契十足！
離巢ViuTV真相揭秘 轉戰YouTube尋求突破
不過，正當事業起飛之際，Yoshi卻在2022年未有跟隨大隊過檔MakerVille，選擇轉為自由身藝人，當時引起唔少揣測。佢其後親自解畫，表示想嘗試喺YouTube界發展，坦言「題材可以再無框架啲」，希望透過自己拍片訓練主持技巧。佢亦強調同ViuTV關係良好，絕對歡迎再度合作。
義氣回巢拍《IT狗2.0》 網民激讚原班人馬
講得出做得到，Yoshi雖然已是自由身，但早前ViuTV開拍《IT狗2.0》時，佢亦義氣回歸，原班人馬再聚令劇迷相當興奮！當時有網民留言大讚：「好開心有第二季，以為余逸思離開咗ViuTV唔會返嚟拍，點知都回巢，原班人馬真好」。Yoshi呢次現身《百日女團》為閨蜜打氣，再次證明佢同ViuTV關係不變，亦令觀眾更期待佢未來嘅發展。