百日女團｜余逸思Yoshi驚喜現身！離巢後義氣回巢拍劇 沈殷怡閨蜜關係大曝光

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ViuTV全新實況節目《百日女團》記錄沈殷怡（Shirley）與徐㴓喬（Asha）的30+追夢之旅，最新一集竟有驚喜嘉賓現身！Shirley中學時期的閨蜜余逸思（Yoshi）空降擔任造型評判，兩人重聚即引爆話題，網民更化身偵探，極速起底Yoshi由《美選》亞軍到《IT狗》女神的進化史，以及當年離巢的真正原因！

Yoshi驚喜現身 為PAWS襯衫！

在最新一集《百日女團》中，Shirley同Asha要接受私服造型大挑戰，自稱「PAWS隱藏成員」的Yoshi驚喜現身做評判。面對好姊妹Shirley，Yoshi都冇情講，直接以貓做主題，透過唔同情境題考驗佢哋嘅配襯功力。見到昔日戰友在追夢路上重聚，畫面溫馨又搞笑，唔少觀眾都大讚兩人互動夠真摯，完全展現出深厚嘅姊妹情。

起底《美選》亞軍 曾係ViuTV力捧八大藝人

眼利網民即時起底，發現Yoshi來頭不少！早於2016年，佢就參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》，憑住身上有紋身的獨特形象被編入魔鬼組，更以魔鬼組第一名姿態殺入決賽，最終以一票之差飲恨奪得全場總亞軍。之後佢簽約ViuTV，更在2021年被電視台列為重點推介嘅八大藝人之一，前途一片光明，絕對係ViuTV嘅親生女。

《IT狗》Bille女神形象入屋 與沈殷怡同居關係曝光

講到Yoshi最為人熟悉嘅角色，必定係2022年神劇《IT狗》中飾演嘅女權IT人Bille，個性鮮明嘅形象成功入屋。而現實中，佢同《百日女團》主角Shirley嘅關係更係非比尋常！原來兩人喺中學時期因聯校劇團活動而認識，雖然一度失聯，但先後加入ViuTV後重逢，更在2020年展開閨蜜同居生活，難怪在節目中默契十足！

離巢ViuTV真相揭秘 轉戰YouTube尋求突破

不過，正當事業起飛之際，Yoshi卻在2022年未有跟隨大隊過檔MakerVille，選擇轉為自由身藝人，當時引起唔少揣測。佢其後親自解畫，表示想嘗試喺YouTube界發展，坦言「題材可以再無框架啲」，希望透過自己拍片訓練主持技巧。佢亦強調同ViuTV關係良好，絕對歡迎再度合作。

義氣回巢拍《IT狗2.0》 網民激讚原班人馬

講得出做得到，Yoshi雖然已是自由身，但早前ViuTV開拍《IT狗2.0》時，佢亦義氣回歸，原班人馬再聚令劇迷相當興奮！當時有網民留言大讚：「好開心有第二季，以為余逸思離開咗ViuTV唔會返嚟拍，點知都回巢，原班人馬真好」。Yoshi呢次現身《百日女團》為閨蜜打氣，再次證明佢同ViuTV關係不變，亦令觀眾更期待佢未來嘅發展。

百日女團 余逸思 《百日女團》最新一集竟有Shirley中學時期的閨蜜余逸思（Yoshi）空降擔任造型評判（圖片來源：ViuTV）
《百日女團》最新一集竟有Shirley中學時期的閨蜜余逸思（Yoshi）空降擔任造型評判（圖片來源：ViuTV）
百日女團 余逸思 Shirley同Yoshi原來係好閨蜜！（圖片來源：ViuTV）
Shirley同Yoshi原來係好閨蜜！（圖片來源：ViuTV）
百日女團 余逸思 PAWS兩位大曬性感美腿（圖片來源：ViuTV）
PAWS兩位大曬性感美腿（圖片來源：ViuTV）
百日女團 余逸思 小貓裝夠曬迷人（圖片來源：ViuTV）
小貓裝夠曬迷人（圖片來源：ViuTV）
百日女團 余逸思 《IT狗》余逸思Yoshi飾演一名電腦程式員，同時是一名婦權分子。（圖片來源：IG@yoshi.1c）
《IT狗》余逸思Yoshi飾演一名電腦程式員，同時是一名婦權分子。（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 《IT狗》只要有女B同男B出現就好有火花，因拍劇而相熟的余逸思和陳湛文私下已成為好友，陳湛文更以「癲」來形容余逸思，又爆料指岑珈其都叫余逸思收口，唔好再不停講嘢﹗劇組氣氛相當愉快﹗（圖片來源：IG@yoshi.1c）
《IT狗》只要有女B同男B出現就好有火花，因拍劇而相熟的余逸思和陳湛文私下已成為好友，陳湛文更以「癲」來形容余逸思，又爆料指岑珈其都叫余逸思收口，唔好再不停講嘢﹗劇組氣氛相當愉快﹗（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 （圖片來源：IG@yoshi.1c）
（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 （圖片來源：IG@yoshi.1c）
（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 （圖片來源：IG@yoshi.1c）
（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 （圖片來源：IG@yoshi.1c）
（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 （圖片來源：IG@yoshi.1c）
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百日女團 余逸思 余逸思選美時的三圍數字31.5C/24/35，身高170cm。（圖片來源： IG@yoshi.1c）
余逸思選美時的三圍數字31.5C/24/35，身高170cm。（圖片來源： [email protected]
百日女團 余逸思 余逸思曾為熱播的節目《擊戰》主持之一。（圖片來源：《擊戰》節目截圖）
余逸思曾為熱播的節目《擊戰》主持之一。（圖片來源：《擊戰》節目截圖）
百日女團 余逸思 余逸思以陽光形象為人所熟悉。（圖片來源：IG@yoshi.1c）
余逸思以陽光形象為人所熟悉。（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 余逸思選美出身，不時於社交平台大晒三點式照片。（圖片來源：IG@yoshi.1c）
余逸思選美出身，不時於社交平台大晒三點式照片。（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 余逸思非常喜愛戶外活動。（圖片來源：IG@yoshi.1c）
余逸思非常喜愛戶外活動。（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 余逸思一雙長腿亦非常有睇頭！（圖片來源：IG@yoshi.1c）
余逸思一雙長腿亦非常有睇頭！（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 （圖片來源：IG@yoshi.1c）
（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 余逸思透露與沈殷怡的同居生活中，由她負責買餸煮飯，沈殷怡則負責洗碗。（圖片來源：IG@yoshi.1c）
余逸思透露與沈殷怡的同居生活中，由她負責買餸煮飯，沈殷怡則負責洗碗。（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 余逸思曾在節目《辣伙頭·開火》中和Shirley、陳海寧及黃奕晨組成一隊，分別接受經營Food Court、Cafe、茶餐廳等挑戰，期間更要被嘉賓食客挑機，令余逸思一度壓力爆煲而爆喊。（圖片來源：IG@yoshi.1c）
余逸思曾在節目《辣伙頭·開火》中和Shirley、陳海寧及黃奕晨組成一隊，分別接受經營Food Court、Cafe、茶餐廳等挑戰，期間更要被嘉賓食客挑機，令余逸思一度壓力爆煲而爆喊。（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 Yoshi、陳海寧與Shirley等眾位美女更會著上性感比堅尼在沙灘比賽，非常吸睛。（圖片來源：IG@yoshi.1c）
Yoshi、陳海寧與Shirley等眾位美女更會著上性感比堅尼在沙灘比賽，非常吸睛。（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 Yoshi（ 左二）之前曾與金剛、Shirley、練美娟及陳俞希拍檔主持 ViuTV 旅遊節目《 金剛旅神團 》，一齊發掘東京的吃喝玩樂打卡熱點。（圖片來源：IG@yoshi.1c）
Yoshi（ 左二）之前曾與金剛、Shirley、練美娟及陳俞希拍檔主持 ViuTV 旅遊節目《 金剛旅神團 》，一齊發掘東京的吃喝玩樂打卡熱點。（圖片來源：[email protected]
百日女團 余逸思 余逸思早前曾孖陳韻行主持旅遊節目《 旅巫 》，前往秘魯尋訪薩滿，探索超自然力量。（圖片來源：新傳媒資料庫）
余逸思早前曾孖陳韻行主持旅遊節目《 旅巫 》，前往秘魯尋訪薩滿，探索超自然力量。（圖片來源：新傳媒資料庫）
百日女團 余逸思 其中一集應工作人員要求打旅程起行前最後一通電話，因為對未來的旅程充滿未知和恐懼，余逸思忍不住爆喊。（圖片來源：新傳媒資料庫）
其中一集應工作人員要求打旅程起行前最後一通電話，因為對未來的旅程充滿未知和恐懼，余逸思忍不住爆喊。（圖片來源：新傳媒資料庫）
百日女團 余逸思 余逸思曾在2016年參加 ViuTV 舉辦的選美節目《 美選 D.n.A. 》，成功奪得魔鬼組第一名兼全場總亞軍，冠軍為奪得天使組第一名的羅伊婷。（圖片來源：新傳媒資料庫）
余逸思曾在2016年參加 ViuTV 舉辦的選美節目《 美選 D.n.A. 》，成功奪得魔鬼組第一名兼全場總亞軍，冠軍為奪得天使組第一名的羅伊婷。（圖片來源：新傳媒資料庫）

圖片來源：ViuTV、[email protected]、《擊戰》節目截圖、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期

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