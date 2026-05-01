百日女團｜沈殷怡Asha性感瑜伽畫面流出 身材秘密大曝光 網民驚呼：好赤裸！

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30+女神沈殷怡（Shirley）與徐㴓喬（Asha）為了一圓女團夢，在ViuTV節目《百日女團》中可謂豁出去，徹底大解放！最新一集兩人為了提升體能，換上超緊身運動服接受地獄式訓練，不但大玩「體齡測試」，更挑戰多個高難度瑜伽拉筋動作，凹凸有致的魔鬼身材曲線一覽無遺，畫面極度吸睛！

沈殷怡Asha大玩瑜伽 身材曲線盡現

為了以最佳狀態出道，Shirley和Asha決心要先從體能入手，接受專業健身教練的評估與訓練。兩人一改平日形象，雖然都換上鬆身得瑜伽服，但玲瓏浮凸的S形身材曲線完全藏不住，尤其是Shirley豐滿的上圍和Asha的纖腰長腿，場面夠曬吸睛！

百日女團 winwin （圖片來源：ViuTV）
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百日女團 winwin （圖片來源：ViuTV）
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百日女團 winwin （圖片來源：ViuTV）
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百日女團 winwin （圖片來源：ViuTV）
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體脂報告超震撼 沈殷怡真實體齡嚇親

訓練前，教練先安排兩人進行身體組成分析，殘酷的時刻終於來臨。當Shirley的體脂報告出爐後，她當場嚇到O嘴，報告顯示其內臟脂肪雖然健康，但肌肉量偏低，體脂率「有點高」，最驚人的是其身體年齡竟高達36歲，比實際年齡還要大！面對赤裸裸的數字，Shirley大受打擊。相比之下，Asha的身體年齡為34歲，狀況稍為理想。教練更直指女團標準體重約為45至50公斤，並要求她們以24歲的身體年齡為目標，壓力瞬間爆燈。

高難度拉筋挑戰 全力挑戰人體極限

兩人隨即在教練指導下進行地獄式訓練。多個高難度瑜伽拉筋動作，將兩人的柔軟度與核心力量表露無遺，過程中更意外展現出驚人的身體曲線，畫面極具視覺衝擊。雖然Shirley在柔軟度測試中做出14厘米的好成績，但教練狠批她背部姿勢問題大，需要重點改善。由於女團經常需要露腰，教練亦針對她們的腹肌進行強化訓練，連串高強度動作讓兩人做到面容扭曲，過程睇見都辛苦。

Winwin地獄式操練 狠批兩人動作僵硬

除了體能，舞蹈實力亦是關鍵。排舞師Winwin在指導時就毫不留情，直指兩人雖然有心，但身體相當僵硬，柔軟度亦嚴重不足，許多筋位都「還沒開發」。Winwin坦言她們的學習速度只屬中等，距離成為專業跳唱女團仍有漫漫長路。從體能到舞技，Shirley和Asha要面對的挑戰接踵而來，女團之路絕對唔易行。

網民睇到噴鼻血 大讚女神為追夢豁出去

節目播出後，Shirley和Asha的火辣身材及追夢決心即時引起網民洗版式討論。不少網民睇到噴鼻血，紛紛留言大讚：「Shirley身材真係好，件運動衫好屈機！」、「Asha睇落好Fit，估唔到體脂都唔低，做偶像真係唔易」更有網民鼓勵她們：「數字只係參考，健康同努力先係最重要，支持PAWS！」

百日女團 winwin Winwin在《百日女團》中擔任舞蹈導師，表現專業，獲網民一致好評。（圖片來源：ViuTV）
Winwin在《百日女團》中擔任舞蹈導師，表現專業，獲網民一致好評。（圖片來源：ViuTV）
百日女團 winwin Shirley和Asha在Winwin的指導下積極練舞，為出道做準備。（圖片來源：ViuTV）
Shirley和Asha在Winwin的指導下積極練舞，為出道做準備。（圖片來源：ViuTV）
百日女團 winwin （圖片來源：ViuTV）
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百日女團 winwin （圖片來源：ViuTV）
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百日女團 winwin （圖片來源：ViuTV）
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圖片來源：ViuTV、ViuTV截圖、ig＠kc.kano、ig＠__on.i資料或影片來源：原文刊於新假期

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