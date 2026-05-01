百日女團｜沈殷怡Asha性感瑜伽畫面流出 身材秘密大曝光 網民驚呼：好赤裸！

30+女神沈殷怡（Shirley）與徐㴓喬（Asha）為了一圓女團夢，在ViuTV節目《百日女團》中可謂豁出去，徹底大解放！最新一集兩人為了提升體能，換上超緊身運動服接受地獄式訓練，不但大玩「體齡測試」，更挑戰多個高難度瑜伽拉筋動作，凹凸有致的魔鬼身材曲線一覽無遺，畫面極度吸睛！