百日女團｜前輩大爆女團3大奇怪禁令 蘇皓兒不滿素顏禁搭車

ViuTV《百日女團》最新一集請來三隊經典女團前輩Crystal、Chloe及Christy齊齊現身，大爆昔日做女團時期各種不為人知的嚴苛禁令。由午夜固網電話報到到禁止素顏搭車，一眾前輩的辛酸經歷令人嘩然，而PAWS組合更在節目中首度公開新歌舞步，掀起粉絲熱烈期待。