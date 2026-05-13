百日女團｜前輩大爆女團3大奇怪禁令 蘇皓兒不滿素顏禁搭車
Shirley自爆因太悶而催生《百日女團》節目
節目主持人Shirley在今集親自揭開《百日女團》的誕生秘辛，坦言當時正值工作空窗期，閒到發慌之下竟主動向公司提案，建議製作一個以女團為主題的實況娛樂節目。她笑說：「我就係冇嘢做，先向公司申請呢個節目出嚟㗎！」一句話逗得全場爆笑，原來這個備受關注的節目，竟然源於一個「太悶」的念頭，最終卻真的成功落實製作，成為ViuTV近期話題之作。
Crystal揭HotCha年代午夜必須固網電話報到
三位前輩一坐低即毫無保留分享當年做女團的辛酸。HotCha成員Crystal透露，當年即使已經年滿20歲，公司仍然要求她們每晚12點前必須用家中固網電話致電公司報到，以證明自己已經安全回家。Crystal笑言現在回想覺得相當誇張，但當時只能乖乖照做。而As One成員Chloe則爆出另一條奇怪禁令——公司規定成員不可以素顏搭乘公共交通工具，擔心會影響女團形象。Chloe坦言：「而家回想覺得有少少不被尊重」，不過當時年紀太輕，只懂得聽話配合。
Chloe感嘆後生時未能想通寧願辛苦過對住四幅牆
三位前輩不約而同表示，昔日女團行程排得密密麻麻，體力消耗極大。不過Chloe話鋒一轉，坦言自己後悔當年未能想得更通透，又補充一句：「好過對住四幅牆」，意思是寧願辛苦一點都好過無所事事。FFx成員Christy同樣感觸良多，三人在節目中輪番重現經典舞步，包括HotCha《不要防曬》、As One《Candy Ball》及FFx《Sugar Baby》，Shirley與Asha亦加入一齊跳唱，場面充滿集體回憶，令不少觀眾睇到眼濕濕。
PAWS首度公開《咬耳朵》舞步令粉絲瘋狂期待
節目最大驚喜莫過於PAWS組合首次在鏡頭前演繹新歌《咬耳朵》的舞步動作，雖然只展示了短短一個段落，但已經足以令一眾粉絲為之瘋狂。網民紛紛留言表示「終於等到PAWS跳舞，好想快啲聽到完整版」、「《咬耳朵》呢個歌名好得意，好期待MV」，亦有人大讚三位前輩的分享環節「笑中帶淚，好真實」。不少觀眾更將焦點放在前輩與新生代女團的對比上，留言指「以前做女團真係好多規矩，而家PAWS自由好多」、「睇完先知以前啲女團咁辛苦」。