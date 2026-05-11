百日女團｜3大前女團成員爆血淚史 大揭港女團黑暗內幕 解散當日最心碎
Crystal自爆做女團竟有門禁令震驚全場
第11集中，三位前輩與PAWS成員回憶往事，氣氛輕鬆卻句句戳心。Crystal率先自爆當年做女團時竟然有門禁規定，必須在晚上12時前回到家中，更要用家裡的電話打給經理人報平安，證明自己已經回家。她出道時已經20歲，這個規定連她的爸爸聽到都覺得誇張。除了門禁之外，三位師姐不約而同表示當年做女團期間不可以喝酒，甚至不能素顏搭公共交通工具，種種限制令她們感覺「不可以做自己」，與現今藝人的自由度形成強烈對比。
Christy分享女團時期經歷
Christy分享自己加入FFx的經歷，她提到整個高中時期都一邊上學一邊做女團，放學後便趕去做宣傳活動。後來她赴台灣升學，離港前最後一場表演在會展大台舉行，三位成員在台上對望後忍不住落淚。這份對女團的執著令Shirley和Asha都深受觸動。
Chloe被唱片騎師當面嘲諷要每日練習說話
Chloe則透露自己以前在團中屬於不太說話的成員，有兩位舊成員負責應對傳媒。然而她曾經被一位唱片騎師當面嘲諷，對方直接說「你有個女兒是啞巴的」，事後她被公司要求每天回公司找一位同事聊天半小時，全程用電話錄音再發給經理人，以此訓練她的溝通能力。這段經歷令她至今看見該位唱片騎師仍然感到害怕，分享時語氣中帶著明顯的無奈。
三位師姐剖白解散一刻比冷戰更心碎
談到組合解散的經歷，三位前輩的分享令人鼻酸。Crystal坦言後期眼見唱片公司不斷削減預算，資源愈來愈少，已經隱約「聞到香味」知道快要結束，但真正被告知解散的一刻仍然很難受，她形容「跟你冷戰是一回事，真的跟你說分手了是另一回事」。Chloe更透露曾經試過在表演前，公司同事才告知「接下來應該不會再做這個組合」，上台前一刻才得知消息，卻仍然要控制情緒完成演出，情緒管理的考驗令人難以想像。
香港女團資源不足成最大困境
三位師姐不約而同指出，香港女團最大的困難在於商業機會不足。Crystal表示以前雖然有很多女團，但廣告機會極少，「廣告就是廣告，要接到很大的廣告，沒有中間的位置」，收入無法蓋過龐大的營運成本。Chloe亦認同即使公司曾經大灑金錢投資，但女團的成本實在太高，加上組合未能達到預期目標，最終也難逃被削減資源的命運。不過她們同時羨慕現今做女團的人，認為社交媒體時代令創作自主性大大提高，「想到就能發生」，不再需要完全依賴公司的資源和指令。
三位嘉賓逐一起底：
蘇皓兒@AsOne：14歲入行校花出身轉型做演員
現年32歲的Chloe蘇皓兒14歲入圍《Yes！》校花選舉，16歲開始做模特兒，20歲喺商業電台節目《好出奇》選秀中脫穎而出，加入女子組合As One，被送往韓國接受專業訓練並推出單曲《Candy Ball》，擔任第二主唱及門面擔當。As One於2017年解散後，佢轉型專注演藝事業，曾參演《金宵大廈2》以爛面造型登場獲讚演技有驚喜，其後轉投ViuTV發展。感情方面，佢曾公開認愛大16歲嘅王宗堯，惟二人於2020年分手收場，之後被傳同《一念無明》導演黃進拍拖，但遭佢否認。
周葆諭@FFx：憑《Sugar Baby》爆紅後各散東西
現年28歲的Christy周葆諭係FFx成員之中最多粉絲嘅一位，長長秀髮配清純外表加上一雙美腿，當年迷倒唔少網民。FFx喺2015年憑住一首《Sugar Baby》喺網上爆紅，「Lets be my sugar baby My sugar baby，只得你最讓我安心」成為當時最洗腦嘅歌詞，同年更喺《新城勁爆頒獎禮》獲得組合銀獎。不過組合喺2018年解散，Christy其後去咗台灣高雄修讀職業治療。佢喺東華三院呂潤財紀念中學畢業，出身單親家庭，中一就開始做演藝工作，可以話係三位師姐之中入行年紀最細嘅一位。
Crystal@HotCha：女團解散後轉戰舞台劇
現年41歲的Crystal當年讀理大語言傳播系，一心想做新聞主播，結果因為參加咗理大「Dance So」接觸到商業演出，2006年畢業後被Neway睇中，招募佢夥拍Regen及Winkie組成HotCha，一簽就係十年約。佢喺節目中亦提到「從來無諗過做明星，跳舞純好玩賺外快」，當初簽約時曾經一度卻步。HotCha於2014年解散後，Crystal轉戰舞台劇，更因此邂逅拍拖多年嘅演員男友林子傑。今年踏入40歲嘅佢，早前夥拍男友合演劇集《弊傢伙！我要去祓魔》大獲好評，事業愛情雙豐收。