百日女團｜3大前女團成員爆血淚史 大揭港女團黑暗內幕 解散當日最心碎

ViuTV《百日女團》最新一集請來三位香港女團前輩Crystal@HotCha、蘇皓兒Chloe@As One及Christy@FFx，與PAWS成員沈殷怡（Shirley）及徐㴓喬（Asha）把酒暢談，席間三位師姐大爆當年做女團的辛酸經歷，由門禁令、不准喝酒到被迫背稿應對傳媒，更剖白得知組合解散一刻的心碎感受，令不少觀眾聽完直呼心酸。