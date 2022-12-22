百萬同居計劃｜Asha徐㴓喬曾18歲出櫃認愛! 認為同居有助關係

ViuTV原創劇《百萬同居計劃》由《大叔的愛》原有班底開拍，徐㴓喬（Asha）扮演一個有強迫症和潔癖的時裝設計師「阿包」，視上司霍姐（簡慕華 飾）為偶像般崇拜，為了可拉近雙方距離而參加「百萬同居」遊戲。而現實中，Asha非常敢言，曾公開鬧爆TVB及王晶！