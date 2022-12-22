百萬同居計劃｜Asha徐㴓喬曾18歲出櫃認愛! 認為同居有助關係
Asha徐㴓喬認為同居對關係有幫助
《百萬同居計劃》講述不同的打工仔被邀請與城中知名女強人「黑寡婦」霍姐一同搬進她的豪宅，展開同居生活半年。 在各人同居期間，必須遵從霍姐訂下的所有規則，只要安全度過同居半年期限，每位參加者都能獲得一百萬獎金。 起初，人人也以為為了錢可以安然共同生活，豈料「相見好而同住難」，各種問題日益增長，而阿包（Asha飾）亦是參加者之一，為了可拉近與上司距離而參加。
Asha指，自己現實中曾試過多次同居，認為同居對關係是有幫助，在婚前更要先同居一起生活，才可以更清楚對方的生活習慣、模式等等，從而得知對方是否結婚對象。
Asha徐㴓喬是英菲混血兒
《百萬同居計劃》是Asha徐㴓喬入行第三部劇集，本身是居港英菲混血兒，自小在元朗居住，讀本地學校，講得一口流利廣東話。徐㴓喬是一名YouTuber，兼任模特兒，在2016年加入ViuTV。
Asha徐㴓喬演技令人留印象
徐㴓喬16年加入ViuTV主持過兒童節目《快樂童盟》、《兩面不是人》、《Girl’s Talk》、《老幼鬼鬼》以及近日播出的《妳想生活》，16年首次拍攝《迷失假期》之後便是《大叔的愛》。Asha在《大叔的愛》鬼妹仔的樣卻說得一口流利廣東話，臉孔新鮮，演技卻不生澀，令人留下深刻印象﹗
Asha徐㴓喬早於18歲出櫃
敢言的Asha除了敢鬧爆大台外，還是圈中罕有公開承認出櫃的藝人，經常出席同志平權活動，高調力撐LGBT。小時候只對男生感興趣的她，在13歲了解雙性戀的概念後，確定自己就是雙性戀者，直到18歲才向父母坦誠此事，爸爸馬上接受但菲律賓的媽媽則需要時間去理解。Asha曾講過：「我是雙性戀，喜歡的是人類，陰道也好，陽具也好，我不在乎。」
Asha徐㴓喬與跨性別伴侶放閃
數年前Asha於網上認識來自美國的現任伴侶、跨性別者Seth，對方還為她移居香港，過去Asha的IG亦不時貼出放閃的照片，但近期曝光率增高後，為了保護另一半Asha已經甚少再公開放閃。她曾在訪問中透露已視對方為終身伴侶，亦有結婚打算。
Asha徐㴓喬2015年鬧爆TVB & 王晶上位
徐㴓喬十來歲已拍片上YouTube，令她爆紅的是，五年前拍片狠批無綫節目《網絡挑機》以介紹香港YouTuber為名，實質踩低YouTuber，其中一集請來王晶做嘉賓，王晶以買到樓才叫成功的言論令徐㴓喬火起，拍片鬧爆TVB同王晶﹗
王晶在《網絡挑機》質疑一眾YouTuber賺唔到錢，買唔到樓，並指買樓是成功指標，其後又在微博留言指自己「20歲成名，22歲買樓，25歲做導演，紅足四十年」，批評年輕人：「你哋唔鍾意買樓可以繼續瞓帳幕，吹得我漲咩﹗」
Asha徐㴓喬反擊王晶：「點解買車買樓著名牌先叫成功？」
徐㴓喬Asha在片中反問王晶：「點解我哋一定要賺好多錢先叫成功，有車有樓有名牌先叫成功？我覺得可以做自己鍾意嘅嘢，已經好成功﹗最少你將來睇番你唔會後悔去做你想做嘅事，至少你嘗試過或者會失敗，總好過你連試都冇試過﹗徐㴓喬Asha又批評TVB只為一小眾觀眾服務，製作永遠只得一個框架，她以英國BBC做例子，指BBC都會開設YouTube channel去吸納不同類型觀眾，並會和英國YouTuber合作，兩方可以和平共處，以帶不同類型娛樂給觀眾。
Asha又指：「有人會係咁踩YouTuber拍啲片好無聊，你哋知唔知YouTube吸引之處就係有好多不同類型嘅娛樂，電視台冇得畀你自由選擇，知唔知唔係好多人想睇明星做戲，YouTuber好似你個朋友咁，拍啲片令你開心，大家可以互補唔使排除對方﹗《網絡挑機》節目度TVB話自己有社會責任，喂﹗社會唔係得一種人，點解唔可以畀多啲選擇人呢，外國電視show會有不同類型，有諷刺政府，唔好淨係得一種fomula囉﹗」
Asha徐㴓喬鬧爆TVB：「拍個節目去踩香港YouTuber﹗」
Asha再鬧爆TVB：「TVB拍個節目出嚟扮探討香港YouTuber生態，其實係踩，到最後係講自己間公司幾咁勁，你哋點拍都拍唔到啲咩出嚟同TVB鬥﹗」
Asha徐㴓喬發起行動 反王晶撐廢青
Asha再為「廢青」發聲並發起 「The Success Project：Hong Kong」計劃，徵集了130個來自世界各地人士對「成功的定義」，去回應王晶的買樓先成功的言論﹗有人直接回應王晶：「你（王晶）係香港人，我都係香港人，但你唔係我唔好代表我﹗」、「我哋唔係廢青，我哋只係除咗錢仲有其他嘢想追求」、「無樓唔係廢青，無理想先係廢青」，130個來自不同地方的人講完成功定義後，Asha說自己的成功定義係「照顧好自己五隻貓」﹗
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