女乘客不甘被爆私隱緊身衣著被誣衊！士司機上《東張》道歉後有新發展！
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近日，一宗女乘客電召的士後遭遇人身攻擊的事件在社交平台掀起千層浪。23歲的曾小姐因一次在尖沙咀電召的士經歷，意外被司機公開私隱，甚至遭到指控為「麻煩製造者」，而她的緊身衣著更成為爭拗導火線，網絡討論區瞬間充斥各種聲音，爭議熱度持續升溫。
事發經過還原：美麗華廣場外起爭拗
據當事人曾小姐向《東張》憶述，事發當日她於美麗華廣場附近等待接載，司機因停在雙黃線，本已顯得煩躁。她一上車即被指「等你咁耐，好麻煩」。雖然整體車程氣氛尚算平靜，惟到達荃灣後，司機因車資問題態度再變，雙方於下車一刻爆發激烈口角。
社交平台「爆料」後續：司機反擊更爆私隱
曾小姐將不快經歷貼上社交平台以吐不平之氣，豈料的士司機隨即反擊，不僅公開了她的姓名及學校資料，更開始針對其衣著及身材冷嘲熱諷，令外界誤會她從事性工作。她怒轟：「普通衣著都可以被攻擊？香港應該有衣著自由！」
雙方各執一詞：士司機公開道歉但被拒收貨
為求了解事件更詳盡，《東張》聯絡涉事司機吳先生。吳先生承認當日自己態度確實欠佳，坦言有誤會及情緒失控。其後他亦就相關言論在電話中向曾小姐道歉。然而，曾小姐直言不接受這個道歉，堅稱司機言詞已破壞其聲譽，更強調會將事件交由警方處理。
衣著自由還是標籤效應？網絡掀起熱議
事件引起「衣著自由」與個人標籤的廣泛討論，不少網民聲援曾小姐，認為任何服飾都不應成為攻擊或歧視理由。有評論指，類似誤解每日都可能在城市中上演。當事人希望透過自己的經歷，提高大眾對個人私隱及衣著多元包容的關注。
事件未完待續：曾小姐誓言追討到底！
司機在報道播出後曾公開道歉，但曾小姐認為事件已造成傷害，決定不接受這份道歉並表示會繼續透過法律途徑追討。雙方各說各話，網民持續關注後續發展。到底這場的士風波如何落幕？大家密切留意後續追蹤報導！
圖片來源：TVB，東張西望資料或影片來源：原文刊於新假期