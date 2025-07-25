女乘客不甘被爆私隱緊身衣著被誣衊！士司機上《東張》道歉後有新發展！

近日，一宗女乘客電召的士後遭遇人身攻擊的事件在社交平台掀起千層浪。23歲的曾小姐因一次在尖沙咀電召的士經歷，意外被司機公開私隱，甚至遭到指控為「麻煩製造者」，而她的緊身衣著更成為爭拗導火線，網絡討論區瞬間充斥各種聲音，爭議熱度持續升溫。