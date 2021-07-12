盛舞者｜奶仔方紹聰唔止係行山專家 習舞多年終於有用 當年Lokman係佢跳舞隊友
集合全港熱愛跳舞精英的無綫「舞動」綜藝真人Show《盛‧舞者》，今晚（7月12日）第6集開始，節目時間將延長15分鐘至晚上11時15分。上集講到麥秋成率領的「TX Crew」因輸了Crew Battle要Foul人，有隊員因而落淚，當中包括在無綫已11年藝人的奶仔方紹聰，早前主持行山節目《野外步出》而為人熟悉的奶仔，原來當年曾與Lokman一齊跳舞，真係估佢唔到！
撰文：東方新地 圖片：方紹聰、《盛舞者》圖片
盛舞者臥虎藏龍
《盛舞者》播出以來隨著劇情的推進，各參賽者亦逐步展現特色及實力，當中備受關注的，有曾參演《愛‧回家之開心速遞》及主持J2節目《野外步出》的奶仔方紹聰，他在麥秋成隊中充分展現了表演者在舞台上的熱血及專注。
奶仔由Hea到認真
奶仔在無綫11年，從來沒有因為自己做大配角而氣餒，舞台下的他，亦沒有放過每一個鍛鍊自己的機會，當年讀書因喜愛Hip Hop文化加入跳舞行列、再走入演藝圈的奶仔，一直是默默耕耘的最佳見證。奶仔表示過去睇真人騷，都覺得參加者無論笑定喊都好假，他一開始亦Hea住參與《盛舞者》，但過程中竟然再次燃點起他對跳舞的一團火與熱情。
出賣Lokman系列
原來奶仔於18歲時曾拜麥秋成為師學跳舞，他表示估唔到十幾年後有機會與老師組隊出賽：「佢知道晒我嘅優點同缺點，所以節目中佢好識得點樣去用我。」更加估唔到紅到發紫的MIRROR隊長Lokman(楊樂文)是奶仔當年的跳舞隊友，二人於2010年跟同一老師學跳舞，所以組隊周圍表演，翻看當年的舊照，Lokman仲係好清澀的小鮮肉。奶仔接受過專業舞蹈員訓練，2019年曾為盧宛茵棟篤笑演唱會排舞，足見其實在圈內早已備受認同。