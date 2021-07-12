盛舞者｜奶仔方紹聰唔止係行山專家 習舞多年終於有用 當年Lokman係佢跳舞隊友

集合全港熱愛跳舞精英的無綫「舞動」綜藝真人Show《盛‧舞者》，今晚（7月12日）第6集開始，節目時間將延長15分鐘至晚上11時15分。上集講到麥秋成率領的「TX Crew」因輸了Crew Battle要Foul人，有隊員因而落淚，當中包括在無綫已11年藝人的奶仔方紹聰，早前主持行山節目《野外步出》而為人熟悉的奶仔，原來當年曾與Lokman一齊跳舞，真係估佢唔到！

撰文：東方新地 圖片：方紹聰、《盛舞者》圖片