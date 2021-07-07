盛舞者｜錢嘉樂呻老咗郁唔到 Jace陳凱詠挑機火藥味濃：跳舞邊有分XX？
文：東方新地｜圖：TVB《盛．舞者》圖片
盛舞者｜錢嘉樂：我參加XX舞大賽時你都未出世
錢嘉樂自言曾在1984年參加過霹靂舞比賽，他感嘆：「呢個世界已經係啲後生仔㗎喇，我哋老啦，郁唔到啦。我參加霹靂舞大賽時，睇你都未出世，但我又真係想你哋參埋我玩，年輕真好！」
Jace嘆跳唱歌難求市場空間
備受網民關注的另一主持Jace（陳凱詠），則指在香港做跳唱歌手好難：「我想做多啲跳舞歌，但啲人成日話成本高、又冇人聽，蝕梗錢，結果個個淨係做慢歌，香港人聽歌就嚟聽到冇反應架喇。」Jace又鼓勵大家不要因為年紀大了而放棄跳舞，她說：「跳舞邊有分年紀㗎？只要你鍾意跳舞，可以跳一世都得！」明向錢嘉樂挑機﹗
狄易達：學一個動作，可能一年先進步一個圈
三位導師狄易達、麥秋成與王君馨也有作深情分享，當中以達仔的分享最感性、最勵志亦最能反映舞者辛酸：「細個BATTLE親都覺得自己會輸，我就用『紅帽』 勉勵自己，叫自己熱血啲、唔好咁易放棄。因為學Breaking唔係日計，係以年計。學一個動作，可能一年先進步一個圈，要堅持住。平時唔跳嘅人，係幻想唔到嗰種辛苦，係出咗所有力，都未必做得到，但唔用力，就冇可能達到，所以要堅持！」
麥秋成：堅持精神係第一
麥秋成則展示手上的搶眼紋身「尊師重道」，並指其代表著舞者精神，他表示：「跳舞唔單止要學肢架動作，而係學嗰種精神。無論咩舞種，堅持精神都係第一！同埋我哋要尊重彼此，起舞並存，呢個係我老師教嘅。」王君馨則是一位感性的舞者，自言主要透過舞蹈感受情緒，並從而將之自由抒發。
袁鎮業因傷放棄全職跳舞
一眾舞者亦有輪流分享他們的故事。自首集曝光後，八位曾參演《愛‧回家之開心速遞》的無綫藝人備受廣泛關注，包括林浩文（小林）、陳俊堅、簡家麒（Ken）、林子超（Andy）、袁鎮業（Kelvin）、方紹聰（奶仔）、鄭雋熹、陳苑澄（Tania），他們當中有些是做了Dancer後轉行，林子超更是在演藝學院主修現代舞。
眾人之中，又以擔任客串角色多年的袁鎮業較為特別，他說：「我以前全職跳舞，因為傷患所以轉咗行，我嘅強項係Jazz同Urban Dance，我嘅長處係腳夠長！」
奶仔（方紹聰）自爆在無綫已經歷了11個年頭，他自豪說：「 TVB演員乜都識！我強項係慈雲山大髀王，我肯定係呢度大髀最粗嘅！」而Tania則坦言參賽只為了找回初心，陳俊堅則感謝TVB搞跳舞節目。
3位導師各選7位學員
節目中三位導師亦開始「揀卒」，每人可挑選7位心水學員，當中更會開始有人被Foul！「揀卒」準則亦唔易過關，各導師先親身示範高難度舞步，學員需於限定時間內學會該隻舞並將之演繹，然後導師再根據各人表現揀選學員，當中除了考驗學員天資外，亦要考驗學員極速學習能力。