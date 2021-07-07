盛舞者｜錢嘉樂呻老咗郁唔到 Jace陳凱詠挑機火藥味濃：跳舞邊有分XX？

無綫舞蹈比賽真人騷《盛．舞者》，繼首集呈現9分鐘一鏡拍攝舞者出場序曲及破格型爆MV後，日前又以「共融」為題，透過對舞蹈的熱愛，將舞界前輩、年輕人、業餘求進步者、專業精英、藝人、香港人、外國人等凝聚在一起，其中兩位主持錢嘉樂和Jace（陳凱詠）分享自己和跳舞有關的故事，錢嘉樂不諱語話自己「老咗郁唔到」的同時，Jace挑機反問前輩錢嘉樂，似乎比賽未開始，兩位代表不同年代的主持之間已經充滿火藥味！

文：東方新地｜圖：TVB《盛．舞者》圖片