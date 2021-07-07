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盛舞者｜錢嘉樂呻老咗郁唔到 Jace陳凱詠挑機火藥味濃：跳舞邊有分XX？

東方新地 - 娛聞

無綫舞蹈比賽真人騷《盛．舞者》，繼首集呈現9分鐘一鏡拍攝舞者出場序曲及破格型爆MV後，日前又以「共融」為題，透過對舞蹈的熱愛，將舞界前輩、年輕人、業餘求進步者、專業精英、藝人、香港人、外國人等凝聚在一起，其中兩位主持錢嘉樂和Jace（陳凱詠）分享自己和跳舞有關的故事，錢嘉樂不諱語話自己「老咗郁唔到」的同時，Jace挑機反問前輩錢嘉樂，似乎比賽未開始，兩位代表不同年代的主持之間已經充滿火藥味！

文：東方新地｜圖：TVB《盛．舞者》圖片

盛舞者｜錢嘉樂：我參加XX舞大賽時你都未出世

錢嘉樂自言曾在1984年參加過霹靂舞比賽，他感嘆：「呢個世界已經係啲後生仔㗎喇，我哋老啦，郁唔到啦。我參加霹靂舞大賽時，睇你都未出世，但我又真係想你哋參埋我玩，年輕真好！」

無綫新舞蹈綜藝真人Show《盛‧舞者》共有一連11集，由錢嘉樂、陳凱詠及MC FatJoe擔任主持。（圖片來源：TVB）
無綫新舞蹈綜藝真人Show《盛‧舞者》共有一連11集，由錢嘉樂、陳凱詠及MC FatJoe擔任主持。（圖片來源：TVB）
錢嘉樂曾於1984年參加「第二屆全港霹靂舞大賽」，當年雖然沒有獲得任何獎項，但仍很難忘（圖片來源：TVB）
錢嘉樂曾於1984年參加「第二屆全港霹靂舞大賽」，當年雖然沒有獲得任何獎項，但仍很難忘（圖片來源：TVB）

Jace嘆跳唱歌難求市場空間

備受網民關注的另一主持Jace（陳凱詠），則指在香港做跳唱歌手好難：「我想做多啲跳舞歌，但啲人成日話成本高、又冇人聽，蝕梗錢，結果個個淨係做慢歌，香港人聽歌就嚟聽到冇反應架喇。」Jace又鼓勵大家不要因為年紀大了而放棄跳舞，她說：「跳舞邊有分年紀㗎？只要你鍾意跳舞，可以跳一世都得！」明向錢嘉樂挑機﹗

Jace話跳舞可以跳一世，似在回應錢嘉樂「老咗郁唔到」言論。（圖片來源：TVB）
Jace話跳舞可以跳一世，似在回應錢嘉樂「老咗郁唔到」言論。（圖片來源：TVB）

狄易達：學一個動作，可能一年先進步一個圈

三位導師狄易達、麥秋成與王君馨也有作深情分享，當中以達仔的分享最感性、最勵志亦最能反映舞者辛酸：「細個BATTLE親都覺得自己會輸，我就用『紅帽』 勉勵自己，叫自己熱血啲、唔好咁易放棄。因為學Breaking唔係日計，係以年計。學一個動作，可能一年先進步一個圈，要堅持住。平時唔跳嘅人，係幻想唔到嗰種辛苦，係出咗所有力，都未必做得到，但唔用力，就冇可能達到，所以要堅持！」

狄易達以紅帽勉勵自己唔好咁易放棄。（圖片來源：TVB）
狄易達以紅帽勉勵自己唔好咁易放棄。（圖片來源：TVB）
達仔話學Breaking係以年計。（圖片來源：TVB）
達仔話學Breaking係以年計。（圖片來源：TVB）

麥秋成：堅持精神係第一

麥秋成則展示手上的搶眼紋身「尊師重道」，並指其代表著舞者精神，他表示：「跳舞唔單止要學肢架動作，而係學嗰種精神。無論咩舞種，堅持精神都係第一！同埋我哋要尊重彼此，起舞並存，呢個係我老師教嘅。」王君馨則是一位感性的舞者，自言主要透過舞蹈感受情緒，並從而將之自由抒發。

三位導師和一眾參賽者已一一登場。（圖片來源：麥秋成IG）
三位導師和一眾參賽者已一一登場。（圖片來源：麥秋成IG）
麥秋成展示手上「尊師重道」紋身。（圖片來源：TVB）
麥秋成展示手上「尊師重道」紋身。（圖片來源：TVB）
王君馨自言係一位感性嘅舞者。（圖片來源：TVB）
王君馨自言係一位感性嘅舞者。（圖片來源：TVB）

袁鎮業因傷放棄全職跳舞

一眾舞者亦有輪流分享他們的故事。自首集曝光後，八位曾參演《愛‧回家之開心速遞》的無綫藝人備受廣泛關注，包括林浩文（小林）、陳俊堅、簡家麒（Ken）、林子超（Andy）、袁鎮業（Kelvin）、方紹聰（奶仔）、鄭雋熹、陳苑澄（Tania），他們當中有些是做了Dancer後轉行，林子超更是在演藝學院主修現代舞。

Andy（林子超）曾在《愛回家》中客串飾演「富二代」言少。（圖片來源：TVB）
Andy林子超（中）曾在《愛回家》中客串飾演「富二代」言少。（圖片來源：TVB）
陳俊堅在《愛回家》中飾演潮偉電影公司的副導演「堅慌」至今。（圖片來源：TVB）
陳俊堅在《愛回家》中飾演潮偉電影公司的副導演「堅慌」至今。（圖片來源：TVB）
前As One成員陳苑澄（Tania）亦曾在《愛回家》客串過一次島大新生的角色。（圖片來源：TVB）
前As One成員陳苑澄（Tania）亦曾在《愛回家》客串過一次島大新生的角色。（圖片來源：TVB）

眾人之中，又以擔任客串角色多年的袁鎮業較為特別，他說：「我以前全職跳舞，因為傷患所以轉咗行，我嘅強項係Jazz同Urban Dance，我嘅長處係腳夠長！」

在《愛回家》客串過多個角色的袁鎮業（Kelvin），因傷患而放棄了全職跳舞。（圖片來源：TVB）
在《愛回家》客串過多個角色的袁鎮業（Kelvin），因傷患而放棄了全職跳舞。（圖片來源：TVB）

奶仔（方紹聰）自爆在無綫已經歷了11個年頭，他自豪說：「 TVB演員乜都識！我強項係慈雲山大髀王，我肯定係呢度大髀最粗嘅！」而Tania則坦言參賽只為了找回初心，陳俊堅則感謝TVB搞跳舞節目。

奶仔（方紹聰）自言係「慈雲山大髀王」。（圖片來源：TVB）
奶仔（方紹聰）自言係「慈雲山大髀王」。（圖片來源：TVB）
李紹堅跳開Urban、Jazz Funk同Urban。（圖片來源：TVB）
李紹堅（中）跳開Urban、Jazz Funk同Urban。（圖片來源：TVB）
Monkey J係Breaking界高手。（圖片來源：TVB）
Monkey J係Breaking界高手。（圖片來源：TVB）
孖8話自己2000年已同Monkey J齊齊跳舞。（圖片來源：TVB）
孖8話自己2000年已同Monkey J齊齊跳舞。（圖片來源：TVB）

3位導師各選7位學員

節目中三位導師亦開始「揀卒」，每人可挑選7位心水學員，當中更會開始有人被Foul！「揀卒」準則亦唔易過關，各導師先親身示範高難度舞步，學員需於限定時間內學會該隻舞並將之演繹，然後導師再根據各人表現揀選學員，當中除了考驗學員天資外，亦要考驗學員極速學習能力。

三位導師各自展示舞技，要學員即席學習。（圖片來源：TVB）
三位導師各自展示舞技，要學員即席學習。（圖片來源：TVB）
據知三位導師數度要經過激烈「競爭」才能挑得心水學員歸隊。（圖片來源：TVB）
三位導師數度要經過激烈「競爭」才能挑得心水學員歸隊。（圖片來源：TVB）
達仔亦有示範其Break Dance技巧。（圖片來源：TVB）
達仔亦有示範其Break Dance技巧。（圖片來源：TVB）
導師「揀卒」的過程充滿「洋蔥」位，有不少學員或感觸或辛酸落淚。（圖片來源：TVB）
導師「揀卒」的過程充滿「洋蔥」位，有不少學員或感觸或辛酸落淚。（圖片來源：TVB）

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