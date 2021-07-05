無綫街舞比賽《盛・舞者》 網民：無「雷鬼拉丁」參戰唔睇！
《盛・舞者》係無綫最新推出的「舞蹈真人show」，將於7月5號晚首播，「盛舞導師」找來麥秋成、狄以達、王君馨；另外還有主持錢嘉樂、陳凱詠 Jace Chan，參賽單位不過網民就認為TVB最經典的舞蹈導師另有其人⋯⋯
文：東方新地 圖：TVB.com
錢嘉樂喺訪問中自爆，原來遠在37年前佢曾經參加過公司嘅霹靂舞大賽，三位導師仲即場考究嘉樂嘅舞技添！一齊睇吓嘉樂寶刀未老嘅舞姿：
網民表示：「雷鬼拉丁」先係無綫「最佳舞蹈節目」！
雖然《盛・舞者》 陣容強大，不過網民唔係好收貨，有網友表示「翡翠台最強舞蹈節目」應該係深宵時段經常翻播的「運動通識站」，節目出自2010-2018年間的《都市閒情》環節，由於經常在深宵時段翻播而變得廣為人知，其中「運動通識站」介紹「雷鬼拉丁舞（Reggaeton）」的片段，有網民表示每次睇完都覺得好好笑，當中的導師Falcon K K Mui被指舞姿騎呢，但又熱情十足，節目中初出道的林淑敏，作為主持人更要一同跳舞，網友表示「咁都忍到笑真不愧為大小姐」：
https://www.youtube.com/watch?v=FlHHV3fgcK4