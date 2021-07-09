7e0c1f62-51f2-4de2-955f-8f8e1379d33d

盛舞者｜麥秋成隊先贏一仗 方紹聰獲點名力讚 火雞姐登場

東方新地 - 娛聞

《盛舞者》廿一位舞者入隊後，轉移陣地到船上，由麥秋成、王君馨和狄易達三隊正式比試，麥秋成帶領下的 「TX Crew」 先贏得第一回合，有人歡喜有人愁，同時最低分的一隊有學員被foul﹗
文：東方新地｜圖：《盛舞者》截圖

《盛舞者》主持錢嘉樂強調Team Work

真人騷《盛舞者》一連11集，集合全港熱愛跳舞精英的無綫全新「舞動」綜藝，主持錢嘉樂強調齊舞中心是冇個人主義及著重團隊精神。導師麥秋成、狄易達、王君馨率領的三大戰隊「TX Crew」、「Last Attack」及「Hot Flavaz」，移師巨型躉船展開首場團體賽，包括齊舞團體編舞及Crew Battle兩個回合，每個回合結束後，將再有一名舞者被淘汰，意味著躉船之戰總共會淘汰兩名舞者！

三位主持，（左起）錢嘉樂、Fat Joe、Jace陳凱詠（圖片來源：《盛舞者》截圖）
三位主持（左起）錢嘉樂、Fat Joe、Jace陳凱詠，錢嘉樂帶出齊舞中心思想「冇個人主義，全部Team Work」，再介紹駐場DJ及六位評判，比賽正式開始﹗（圖片來源：《盛舞者》截圖）

《盛舞者》麥秋成隊「TX Crew」先贏一仗

三隊比試舞技後，最終加入了Stepping元素、每位隊員都有份編舞的麥秋成隊「TX Crew」，以264分先贏得第一回合，並獲得評判一致好評，並獲評判大讚：「賞心悅目！非常好睇，Feel到所有人都有付出，主題Build Up得好好，有啲位令人睇到有呼吸停頓嘅感覺。」

（圖片來源：《盛舞者》截圖）
麥秋成隊「TX Crew」（圖片來源：《盛舞者》截圖）
其中方紹聰（奶仔）及陳俊堅更被點名力讚：「睇到你哋兩個嘅投入，你哋畀我睇到你哋想Draw我睇到你哋嘅力量，你哋好享受、將件事一路帶到去最好睇。」

（圖片來源：《盛舞者》截圖）
奶仔（前）被評判點名讚﹗（圖片來源：《盛舞者》截圖）

《盛舞者》王君馨隊紅戰衣被讚

王君馨的「Hot Flavaz」則以240分排名第二，評判指失分原因與基本功不足，以及頭段舞者未夠專注，亦有評判讚王君馨隊的紅色隊服有心思及是加分部分。

王加馨帶領的HOT FLAVAZ率先登場，紅色「戰衣」配上合拍舞步﹗（圖片來源：《盛舞者》截圖）
王加馨帶領的HOT FLAVAZ率先登場，紅色「戰衣」配上合拍舞步﹗（圖片來源：《盛舞者》截圖）
王君馨隊只能攞第二，王君馨把責任孭上身﹗（圖片來源：《盛舞者》截圖）
王君馨隊只能攞第二，王君馨把責任孭上身，她又指表演難度在於，所有人都要一起排練，不能分開排 ﹗（圖片來源：《盛舞者》截圖）

《盛舞者》狄易達foul走學員

至於狄易達的「Last Attack」則以229分排名最後，達仔更因此需要Foul一名隊員出局，最終達仔忍痛選了曾子貴：「雖然佢係我第二個揀入隊嘅人，但排舞嗰日，我講咗好多次要準時…對唔住我一定要Foul你，因為呢個係態度問題。」

狄易達隊雖然最低分，但狄易達大讚每一舞者都係Hero。（圖片來源：《盛舞者》截圖）
狄易達隊雖然最低分，但狄易達大讚每一舞者都係Hero。（圖片來源：《盛舞者》截圖）

子貴臨離場前，則不忘叫大家多關注街舞：「街舞依家已好有文化、規矩同制度，有好多唔同Style，大家如果接觸到，希望你哋可以多加欣賞，去了解呢個文化。」

子貴因排舞遲到成為本集出局者。（圖片來源：《盛舞者》截圖）
子貴因排舞遲到成為本集出局者。（圖片來源：《盛舞者》截圖）

今(9日)晚播出的第五集，重點絕對是第二回合的Crew Battle，並會繼續講故仔。今集主角是話題人物火雞姐（Yanki），另外新一集亦會直擊各戰隊綵排實況，及會展現每隊面對的危機及難處。

火雞姐喺今晚呢集，會釋放自己。（圖片來源：《盛舞者》截圖）
火雞姐喺今晚呢集，會釋放自己。（圖片來源：《盛舞者》截圖）
27歲的火雞姐（丁可欣）16歲開始跳舞，為郭富城、徐小鳳和許冠傑等伴過舞，憑「火雞姐」身份在YouTube界而為人認識，17年以歌手身份出道，其後卻被爆中學時曾欺凌同學等惡行，形象插水，不知能否參加《盛舞者》翻身機會。

「火雞姐」丁可欣出場﹗（圖片來源：丁可欣IG）
「火雞姐」丁可欣出場﹗（圖片來源：丁可欣IG）
（圖片來源：丁可欣IG）
（圖片來源：丁可欣IG）
今晚嘅Crew Battle緊張刺激得嚟，亦睇到舞者之間嘅默契同共融。（圖片來源：《盛舞者》截圖）
今晚嘅Crew Battle緊張刺激得嚟，亦睇到舞者之間嘅默契同共融。（圖片來源：《盛舞者》截圖）
王君馨隊原來潛藏危機。（圖片來源：《盛舞者》截圖）
王君馨隊原來潛藏危機。（圖片來源：《盛舞者》截圖）

讀者留言

熱門文章

 