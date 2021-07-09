盛舞者｜麥秋成隊先贏一仗 方紹聰獲點名力讚 火雞姐登場

《盛舞者》廿一位舞者入隊後，轉移陣地到船上，由麥秋成、王君馨和狄易達三隊正式比試，麥秋成帶領下的 「TX Crew」 先贏得第一回合，有人歡喜有人愁，同時最低分的一隊有學員被foul﹗

文：東方新地｜圖：《盛舞者》截圖