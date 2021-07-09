盛舞者｜麥秋成隊先贏一仗 方紹聰獲點名力讚 火雞姐登場
《盛舞者》廿一位舞者入隊後，轉移陣地到船上，由麥秋成、王君馨和狄易達三隊正式比試，麥秋成帶領下的 「TX Crew」 先贏得第一回合，有人歡喜有人愁，同時最低分的一隊有學員被foul﹗
文：東方新地｜圖：《盛舞者》截圖
文：東方新地｜圖：《盛舞者》截圖
《盛舞者》主持錢嘉樂強調Team Work
真人騷《盛舞者》一連11集，集合全港熱愛跳舞精英的無綫全新「舞動」綜藝，主持錢嘉樂強調齊舞中心是冇個人主義及著重團隊精神。導師麥秋成、狄易達、王君馨率領的三大戰隊「TX Crew」、「Last Attack」及「Hot Flavaz」，移師巨型躉船展開首場團體賽，包括齊舞團體編舞及Crew Battle兩個回合，每個回合結束後，將再有一名舞者被淘汰，意味著躉船之戰總共會淘汰兩名舞者！
《盛舞者》麥秋成隊「TX Crew」先贏一仗
三隊比試舞技後，最終加入了Stepping元素、每位隊員都有份編舞的麥秋成隊「TX Crew」，以264分先贏得第一回合，並獲得評判一致好評，並獲評判大讚：「賞心悅目！非常好睇，Feel到所有人都有付出，主題Build Up得好好，有啲位令人睇到有呼吸停頓嘅感覺。」
其中方紹聰（奶仔）及陳俊堅更被點名力讚：「睇到你哋兩個嘅投入，你哋畀我睇到你哋想Draw我睇到你哋嘅力量，你哋好享受、將件事一路帶到去最好睇。」
《盛舞者》王君馨隊紅戰衣被讚
王君馨的「Hot Flavaz」則以240分排名第二，評判指失分原因與基本功不足，以及頭段舞者未夠專注，亦有評判讚王君馨隊的紅色隊服有心思及是加分部分。
《盛舞者》狄易達foul走學員
至於狄易達的「Last Attack」則以229分排名最後，達仔更因此需要Foul一名隊員出局，最終達仔忍痛選了曾子貴：「雖然佢係我第二個揀入隊嘅人，但排舞嗰日，我講咗好多次要準時…對唔住我一定要Foul你，因為呢個係態度問題。」
子貴臨離場前，則不忘叫大家多關注街舞：「街舞依家已好有文化、規矩同制度，有好多唔同Style，大家如果接觸到，希望你哋可以多加欣賞，去了解呢個文化。」
今(9日)晚播出的第五集，重點絕對是第二回合的Crew Battle，並會繼續講故仔。今集主角是話題人物火雞姐（Yanki），另外新一集亦會直擊各戰隊綵排實況，及會展現每隊面對的危機及難處。27歲的火雞姐（丁可欣）16歲開始跳舞，為郭富城、徐小鳳和許冠傑等伴過舞，憑「火雞姐」身份在YouTube界而為人認識，17年以歌手身份出道，其後卻被爆中學時曾欺凌同學等惡行，形象插水，不知能否參加《盛舞者》翻身機會。