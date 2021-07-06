盛．舞者｜Bingo成員Odi陳康琪《造星3》犯眾憎 改名陳善渝參加大台比舞真人騷

《盛・舞者》係無綫的舞蹈比賽真人騷，參賽者除了有「卡文」關嘉敏外，原來仲有另一位參加過ViuTV《全民造星3》的Bingo成員，就係原名陳康琪的Odi，原來自參加《造星3》犯眾憎而被網民瘋狂狙擊後，Odi就改名為陳善渝重新出發，不但無再主持ViuTV節目，仲跟隨隊友卡文轉投TVB，參戰《盛・舞者》之餘，早前仲有份客串TVB劇集《逆天奇案》！

文：東方新地｜圖：Odi IG、TVB《盛・舞者》截圖、ViuTV《全民造星3》截圖