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盛．舞者｜Bingo成員Odi陳康琪《造星3》犯眾憎 改名陳善渝參加大台比舞真人騷

東方新地 - 娛聞

《盛・舞者》係無綫的舞蹈比賽真人騷，參賽者除了有「卡文」關嘉敏外，原來仲有另一位參加過ViuTV《全民造星3》的Bingo成員，就係原名陳康琪的Odi，原來自參加《造星3》犯眾憎而被網民瘋狂狙擊後，Odi就改名為陳善渝重新出發，不但無再主持ViuTV節目，仲跟隨隊友卡文轉投TVB，參戰《盛・舞者》之餘，早前仲有份客串TVB劇集《逆天奇案》！

文：東方新地｜圖：Odi IG、TVB《盛・舞者》截圖、ViuTV《全民造星3》截圖

Odi 陳康琪 改名陳善渝

現年30歲的陳善渝（原名陳康琪，英文名Odilia，簡稱Odi）自前年在ViuTV節目《對不起標籤你II》谷出36D巨乳被封為「Double May 」 （大波妹）後，開始為網民所熟悉，其後她又在ViuTV節目《啪啪Partner 》中擔任主持之一，以風趣又豪放的風格大講性愛話題，成功引起網民熱議，不過早前她參與《全民造星3》就被指表現差劣，更暗串有份參與的前組合成員退圑，引起大批網民反感，指要成立「反Odi大聯盟」！

Odi自上月開始正式將中文名由陳康琪改名為陳善渝。（圖片來源：Odi IG）
Odi自上月開始正式將中文名由陳康琪改名為陳善渝。（圖片來源：Odi IG）
被網友取笑新名諧音似鱔魚，Odi自嘲可以用來清蒸。（圖片來源：Odi IG）
被網友取笑新名諧音似鱔魚，Odi自嘲可以用來清蒸。（圖片來源：Odi IG）
《全民造星3》中Odi（左三）和其Bingo隊友卡文（左一）同隊參賽，Odi卻被網民狂轟表現差劣，態度「串串貢」。（圖片來源：Odi IG）
《全民造星3》中Odi（左三）和其Bingo隊友卡文（左一）同隊參賽，Odi卻被網民狂轟表現差劣，態度「串串貢」。（圖片來源：Odi IG）
Odi（右一）在《全民造星3》中曾與同屬B組的阿丁、卡文、右雨、方方及KiKi一同表演百老匯式歌舞〈The Flappers〉，獲網民讚有進步。（圖片來源：Odi IG）
Odi（右一）在《全民造星3》中曾與同屬B組的阿丁、卡文、右雨、方方及KiKi一同表演百老匯式歌舞〈The Flappers〉，獲網民讚有進步。（圖片來源：Odi IG）

學過13年芭蕾舞

Odi現時在社交網的自我介紹中，仍寫著自己是《全民造星3》30強，以及參加過ViuTV節目《鬼同妳上位》、《啪啪Partner》和《對不起標籤你2》，其後才是她所屬的女子組合BINGO的名字。不過原來Odi近日除了客串TVB劇外，更跟隨隊友關嘉敏的腳步，參加了TVB近日推出的舞蹈比賽真人騷《盛・舞者》，原來她早在入行前已學過13年芭蕾舞，擁有紮實的舞功根底，因此成為專業舞蹈員，曾擔任過鄭伊健、譚詠麟、徐小鳳等人的伴舞。

Odi現時在社交網的自我介紹中仍寫著自己是《造星3》30強，以及參加過多個ViuTV節目。（圖片來源：Odi IG）
Odi現時在社交網的自我介紹中仍寫著自己是《造星3》30強，以及參加過多個ViuTV節目。（圖片來源：Odi IG）
擁有42吋長腿的Odi，在節目中亦有著短褲跳勁舞，展現自己長腿優勢。（圖片來源：Odi IG）
擁有42吋長腿的Odi，在節目中亦有著短褲跳勁舞，展現自己長腿優勢。（圖片來源：Odi IG）
在節目中可以見到Odi同卡文一齊練舞。（圖片來源：TVB）
在節目中可以見到Odi同卡文一齊練舞。（圖片來源：TVB）
Odi以Jazz Funk舞技參戰。（圖片來源：TVB）
Odi以Jazz Funk舞技參戰。（圖片來源：TVB）
網友話估唔到Odi會參加TVB節目。（圖片來源：Odi IG）
網友話估唔到Odi會參加TVB節目。（圖片來源：Odi IG）
不過亦有網友力撐Odi。（圖片來源：Odi IG）
不過亦有網友力撐Odi。（圖片來源：Odi IG）
憑ViuTV《全民造星3》彈起 卡文關嘉敏倒戈TVB被網民鬧爆 齊嗌Unfollow
Odi隊友卡文亦有參加今次TVB節目《盛·舞者》。（圖片來源：關嘉敏IG）

其實Odi早已在去年播映的無綫劇《法證先鋒IV》中，已和她的Bingo隊友關嘉敏一同客串演出過婚紗模特兒的角色，早前在另一部無綫劇《逆天奇案》中，她又有份客串飾演電競隊員，不過其實《逆天奇案》是在2019年9月至2020年1月期間拍攝，當時仍是Bingo成員的夏子涓都有份客串這部劇集。

Odi（右）曾和關嘉敏（左）一同客串過無綫劇《法證先鋒IV》。（圖片來源：Odi IG）
Odi（右）曾和關嘉敏（左）一同客串過無綫劇《法證先鋒IV》。（圖片來源：Odi IG）
2019年Odi又同當時仍是Bingo成員的夏子涓客串過另一部舞綫劇《逆天奇案》。（圖片來源：Bingo IG）
2019年Odi又同當時仍是Bingo成員的夏子涓客串過另一部無綫劇《逆天奇案》。（圖片來源：Odi IG）

《造星3》埋怨前成員退團 被網民鬧爆態度惡劣

《全民造星3》播出Odi第一輪的表演時，雖然表現獲得兩盞藍燈，卻未獲導師選擇。Odi是香港跳唱女子組合Bingo成員，而《全民造星3》則有一名已退出Bingo的成員夏子涓參賽，並成功入圍。當日Odi表演後疑似埋怨每年有成員退團，茅頭被指向夏子涓，因而被網民指「畀說話人聽」，網民更聲言要狙擊她。

花姐指Odi表現能力差劣。
花姐當時指Odi表現能力差劣。（圖片來源：ViuTV）
花姐及兩位導師都不看好Odi，但Odi卻獲兩盞藍燈。
花姐及兩位導師都不看好Odi，但Odi卻獲兩盞藍燈。（圖片來源：ViuTV）
Odi視自己的42吋長腿為賣點之一。
Odi視自己的42吋長腿為賣點之一。（圖片來源：ViuTV）
彭導更指Odi表現有夜店表現感覺。
彭導更指Odi表現有夜店感覺。（圖片來源：ViuTV）

Odi 靠《啪啪Partner》講性上位

已出道6年的Odi是香港跳唱女子組合Bingo成員，擅長跳舞和彈鋼琴，除了鋼琴考獲專業演奏級資格外，更在英國皇家舞蹈學院考獲古典芭蕾舞公開試中級。Odi在《 啪啪Partner》中積極發言，大講性愛話題，曾直言試過錯用凹凸紋避孕套，令自己在整個過程中猶如經歷攪拌機洗禮，痛苦難當。

陳康琪在節目中的出位言論，令她被廣告商睇中，得以和袁鎮業一同拍攝安全套廣告，有不少親密鏡頭。
Odi在節目中的出位言論，令她被廣告商睇中，得以和袁鎮業一同拍攝安全套廣告，有不少親密鏡頭。（圖片來源：Odi IG）
陳康琪在《 啪啪 Partner 》中積極發言，大講性愛話題。
Odi曾在《啪啪Partner》中積極發言，大講性愛話題。（圖片來源：Odi IG）
《鬼同妳上位》 陳康琪
Odi早前又曾參加過ViuTV探靈真人騷節目《鬼同妳上位》。（圖片來源：ViuTV）
陳康琪早前有份參演賀歲電影《家有囍事2020》 ，飾演張繼聰的前女友，要同情敵DaDa（陳靜） 對撼，最終輸在 「平胸」 ！
Odi去年有份又參演賀歲電影《家有囍事2020》，飾演張繼聰的前女友，要同情敵DaDa（陳靜）對撼，最終輸在「平胸」！（圖片來源：Odi IG）

曾扮「Double May」卸裝後繼續騷長腿

本身只有32A上圍的Odi曾在節目《對不起標籤你II》中狂加四個墊谷出36D巨乳，扮成「假大胸」女郎到街頭測試途人反應，被網民封為「DoubleMay」，她自己亦笑稱這是「鬼形變幻球」。Odi笑指變身「Double May」後，的確比平日受歡迎得多：「我平胸時啲男性朋友只會當我係兄弟，但變咗大波妹後，佢哋啲態度即刻唔同晒，對我好咗好多！」

本身只有32A上圍的陳康琪早前在節目 《對不起標籤你II》中狂加四個墊谷出36D巨乳，扮成 「假大胸」 女郎到街頭測試途人反應。
本身只有32A上圍的Odi早前在節目 《對不起標籤你II》中狂加四個墊谷出36D巨乳，扮成 「假大胸」 女郎到街頭測試途人反應。（圖片來源：Odi IG）
被網民封為「DoubleMay」，她自己亦笑稱這是「鬼形變幻球」。
被網民封為「DoubleMay」，她自己亦笑稱這是「鬼形變幻球」。（圖片來源：Odi IG）
Viu《啪啪Partner》主持靠講性上位 29歲陳康琪「變幻球」+大長腳夠煞食
Odi笑指變身「Double May」後，的確比平日受歡迎得多。（圖片來源：Odi IG）
Viu《啪啪Partner》主持靠講性上位 29歲陳康琪「變幻球」+大長腳夠煞食
（圖片來源：Odi IG）
Viu《啪啪Partner》主持靠講性上位 29歲陳康琪「變幻球」+大長腳夠煞食
（圖片來源：Odi IG）
身高1米72的陳康琪雖然只得32A 上圍，但有一對大長腿亦非常煞食，她透露未來除了唱歌跳舞和主持外，希望能有更加多的演出機會。（圖片來源：Odi IG）
身高1米72的Odi雖然只得32A 上圍，但有一對大長腿亦非常煞食，她透露未來除了唱歌跳舞和主持外，希望能有更加多的演出機會。（圖片來源：Odi IG）
（圖片來源：Odi IG）
（圖片來源：Odi IG）
（圖片來源：Odi IG）
（圖片來源：Odi IG）
（圖片來源：Odi IG）
（圖片來源：Odi IG）

即睇《盛·舞者》舞者集合：

仲有參賽者逐個捉：

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