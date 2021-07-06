盛．舞者｜Bingo成員Odi陳康琪《造星3》犯眾憎 改名陳善渝參加大台比舞真人騷
文：東方新地｜圖：Odi IG、TVB《盛・舞者》截圖、ViuTV《全民造星3》截圖
Odi 陳康琪 改名陳善渝
現年30歲的陳善渝（原名陳康琪，英文名Odilia，簡稱Odi）自前年在ViuTV節目《對不起標籤你II》谷出36D巨乳被封為「Double May 」 （大波妹）後，開始為網民所熟悉，其後她又在ViuTV節目《啪啪Partner 》中擔任主持之一，以風趣又豪放的風格大講性愛話題，成功引起網民熱議，不過早前她參與《全民造星3》就被指表現差劣，更暗串有份參與的前組合成員退圑，引起大批網民反感，指要成立「反Odi大聯盟」！
學過13年芭蕾舞
Odi現時在社交網的自我介紹中，仍寫著自己是《全民造星3》30強，以及參加過ViuTV節目《鬼同妳上位》、《啪啪Partner》和《對不起標籤你2》，其後才是她所屬的女子組合BINGO的名字。不過原來Odi近日除了客串TVB劇外，更跟隨隊友關嘉敏的腳步，參加了TVB近日推出的舞蹈比賽真人騷《盛・舞者》，原來她早在入行前已學過13年芭蕾舞，擁有紮實的舞功根底，因此成為專業舞蹈員，曾擔任過鄭伊健、譚詠麟、徐小鳳等人的伴舞。
其實Odi早已在去年播映的無綫劇《法證先鋒IV》中，已和她的Bingo隊友關嘉敏一同客串演出過婚紗模特兒的角色，早前在另一部無綫劇《逆天奇案》中，她又有份客串飾演電競隊員，不過其實《逆天奇案》是在2019年9月至2020年1月期間拍攝，當時仍是Bingo成員的夏子涓都有份客串這部劇集。
《造星3》埋怨前成員退團 被網民鬧爆態度惡劣
《全民造星3》播出Odi第一輪的表演時，雖然表現獲得兩盞藍燈，卻未獲導師選擇。Odi是香港跳唱女子組合Bingo成員，而《全民造星3》則有一名已退出Bingo的成員夏子涓參賽，並成功入圍。當日Odi表演後疑似埋怨每年有成員退團，茅頭被指向夏子涓，因而被網民指「畀說話人聽」，網民更聲言要狙擊她。
Odi 靠《啪啪Partner》講性上位
已出道6年的Odi是香港跳唱女子組合Bingo成員，擅長跳舞和彈鋼琴，除了鋼琴考獲專業演奏級資格外，更在英國皇家舞蹈學院考獲古典芭蕾舞公開試中級。Odi在《 啪啪Partner》中積極發言，大講性愛話題，曾直言試過錯用凹凸紋避孕套，令自己在整個過程中猶如經歷攪拌機洗禮，痛苦難當。
曾扮「Double May」卸裝後繼續騷長腿
本身只有32A上圍的Odi曾在節目《對不起標籤你II》中狂加四個墊谷出36D巨乳，扮成「假大胸」女郎到街頭測試途人反應，被網民封為「DoubleMay」，她自己亦笑稱這是「鬼形變幻球」。Odi笑指變身「Double May」後，的確比平日受歡迎得多：「我平胸時啲男性朋友只會當我係兄弟，但變咗大波妹後，佢哋啲態度即刻唔同晒，對我好咗好多！」