盜月者｜篤定2024年賀歲檔上映 Edan、Anson Lo等主演陣容海報全曝光

由袁劍偉執導、張繼聰、白只及MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安（Edan）領銜主演，兼姜濤特別演出的電影《盜月者》，開拍以來備受各方注目，在戲迷與粉絲熱切期待之下，終於宣布電影將於明年2024年的農曆新年賀歲檔隆重公映！同時更公開首度發放一系列先導角色海報，當中的片名、背景以至對白，初次透露5大角色的背景及個性，導演袁劍偉更自爆原來電影劇情參考自2010年的一單案件……