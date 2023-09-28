盜月者｜篤定2024年賀歲檔上映 Edan、Anson Lo等主演陣容海報全曝光
搶閘定檔明年農曆新年
每年農曆新年都是電影行業最重要的黃金檔期，《盜月者》率先宣布成為2024年賀歲片，一眾主角大感鼓舞與雀躍，Anson Lo表示好開心：「我第一次拍賀歲片，作為新晉演員是個很大的挑戰，一般賀歲片通常會是合家歡感覺，今次《盜月者》會加入好多打鬥情節，更有複雜的人物關係，包括親情同友情，都好適合一家大細入戲院去看！」細心觀察，可見每張《盜月者》先導海報，暗藏5大主角的背景身分，Anson Lo的一款海報顯示角色與夾萬有關，對白為「只要摸到，我就開到！」，Anson Lo說：「這個角色比較內向，好重家庭觀念，甚至願意為家人冒險，不顧一切去保護他們，（角色）跟我有少少關連，我都比較重視家庭，接觸劇本時有感動到我，會想起平時與屋企人相處！」
以Edan為中心的海報則出現手錶零件，配上對白「所有零件都係真，但砌出嚟就可以係假錶一隻。」，Edan親自解畫:「這個角色有點小聰明，但正因為這份小聰明，令他陷入好危險狀況，今次與白只、阿聰合作有好多交流，令我更加明白演戲是怎樣一回事，想像戲中所做的事有幾真實，更能夠投進入角色世界！」Edan亦表示希望自己的每一個作品都可以有更多觀眾看到：「雖然《盜月者》並非喜劇，但非常注重角色關係與劇情發展，峰迴路轉、引人入勝，肯定會吸引大家追看，我都好期待電影上映！」
海報暗藏角色玄機
近年身為賀歲片常客，張繼聰表示《盜月者》題材好新鮮，加上有多名年輕偶像參演而對電影非常有信心：「這個角色與我以往所演的好大分別，比較穩重，有過往負擔，台詞甚少，要用眼神與一個純粹狀態去演繹，我覺得好好玩，挑戰性很大！」海報中的他一臉冷酷，背後畫面則是一個子彈匣，連帶對白也很cool：「做我哋呢行，唔好對任何嘢產生感情！」
至於白只，則似乎與炸彈甚有關連：「我的角色做偏門做了好多年，本來覺得沒有前途，已脫離做回正行，因為阿聰找我，半推半就威逼我重出江湖，希望做完這次就退隱；作為舞台劇演員，我好少接觸爆破，這個角色的專長就是爆破，感覺好刺激！」他又笑言電影上映的時候可以與更多人拜年很興奮：「雖然農曆新年要撥些時間作電影宣傳，會少了時間陪伴屋企人，但開心的是，其他屋企人都可以入戲院看這部戲，變相可以在新年時間跟更多的人拜年！」
姜濤特別演出要多謝導演
姜濤與導演袁劍偉早就在《季前賽》中合作過，現在更以特別演出身份亮相電影，令他心懷感激：「好多謝袁劍偉導演給予這個機會，讓我去演這個這麼富挑戰性角色，收到這個角色時感覺好開心，一來我一直想演一些『曳』的角色，甚至反派都好想做，加上又可以開槍，作為新演員，每個角色機會都應該好好地把握！」
姜濤專屬海報的背後，是一隻名錶的錶面，對白是「想報仇呀？殺咗佢啦！」，姜濤透露玄機：「好多男生都想扮演一個大佬角色，我也不例外，不單是表面去演一個反派，過去經歷才會導致他去做壞事，所有反派都會覺得自己對才去做，正如我演這個角色，他的所作所為其實好合乎邏輯，全部都與他的成長經歷有關。」
數字密碼添神秘色彩
《盜月者》的先導角色海報由曾經設計《怒火》等經典電影海報、今年榮獲第17屆香港藝術發展奬「藝術新秀獎（電影）」的香港青年視覺藝術家曾覓（Quist Tsang） 全力創作，戲中5位演員各有一張獨立海報，背景一致地以圓形為中心圖案，與中文片名中的「月」遙相呼應；英文片名則出現「43」2個數字密碼，為電影增添一抹神秘色彩，至於「43」與《盜月者》劇情有什麼不可分割的關係，則有待進一步抽絲抽繭……
故事與13年前案件有關
袁劍偉導演今日（28日）在Instagram發文解釋電影故事參考自2010年在香港發生的「離奇劫案4匪搶郵袋」：「第一次在報章上讀到，真心覺得『離奇』，因為以『務實』的香港精神出發，郵袋裡面大多是信件和不太貴重的包裹，那為什麼要出動4人去打劫郵差？從好奇到電影完成，中間相隔了13年，這個意念才成真，變成了今天的『盜月者』，箇中的曲折離奇也是一個不錯的故事。」
他表示，先導海報中的5個角色，每人配上一句對白，加上角色背後的影像，讓觀眾更加能大概猜得到這幫是什麼人：「但是他們的關系？發生了什麼事？出了什麼差錯？暫時不能說，反正電影一天沒上畫，大家還可以自己去構想，是不錯的腦部運動。如果大家想到什麼故事，請寫下來，我很想知道，看看你我的想象力會有多接近？同時請大家轉發海報給同事/朋友/家人/不認識的人…不管對『盜月者』有沒有興趣。」
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